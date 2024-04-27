Первый из закрытых с начала СВО аэропортов возобновит работу: главные новости за 26 апреля

Аэропорт Элисты вновь откроется для полетов 3 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 26 апреля.



Центробанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие два года

На заседании совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике принято решение по ключевой ставке — она сохранилась на уровне 16%. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что удерживать ключевую ставку на высоких уровнях будут столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели. Цель по инфляции сейчас составляет 4%, инфляция на март 2024 года, по данным Центробанка, — 7,7%.

— Прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2024 и 2025 годы повышен. Она будет находиться в диапазоне 15,0–16,0% годовых в этом году и 10,0–12,0% годовых в следующем году, — сообщила Набиуллина по итогам заседания.



Накануне Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей объяснил, что ставка Центробанка остается на достаточно высоком уровне, чтобы не допустить двузначной инфляции.



Требования к автокредитам ужесточили

С 1 июля 2024 года российские банки будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, которые выдаются заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. Соответствующее решение 26 апреля принял Центробанк.

Надбавки будут распространяться на кредиты для заемщиков, которые уже отдают на обслуживание имеющихся кредитов и займов более 50% своего ежемесячного дохода.



Аэропорт Элисты откроют впервые с начала спецоперации

Международный аэропорт в столице Калмыкии городе Элисте вновь откроется для полетов с 3 мая. Об этом сегодня сообщила Росавиация. Безопасность работы подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.



Аэропорт в Элисте перестал принимать гражданские рейсы 24 февраля 2022 года, тогда же была приостановлена работа еще десяти аэропортов на юге страны и на границе с Украиной. Пока аэропорт не принимал самолеты, в нем отремонтировали пассажирский терминал — капитальный ремонт завершился в сентябре 2023 года.



Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд

Дело об убийстве семи человек в Херсонской области будет передано в военный суд, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Подозреваемых в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, задержали накануне. По предварительным данным, нападения они совершили в результате конфликта на фоне алкогольного опьянения, об этом сообщил источник РБК.

Как пишет РБК, задержанные — военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Оба они признали вину, сейчас проходят процедуры опознания, допросы военных следователей и очные ставки со свидетелями. По информации издания, Александр Кайгородцев был судим за убийство и хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере. В 2021 году его осудили за кражу — по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Оба задержанных признали вину в убийствах.

Под Волгоградом двух подростков задержали за подготовку теракта

В городе-спутнике Волгограда Волжском за подготовку террористического акта в одном из отделов полиции задержали двух 17-летних подростков. Им уже предъявлено обвинение.



— По данным следствия, двое жителей Волжского вступили в запрещенную Верховным судом Российской Федерации проукраинскую террористическую организацию, основной идеологией которой является расовое и религиозное превосходство, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова. — Являясь активными участниками террористической организации, фигуранты по указанию украинских кураторов повреждали автомобили граждан, в том числе с символикой поддержки специальной военной операции.

По версии следствия, подростки также готовили крупные теракты, для этого они самостоятельно изготовили взрывчатку. ТАСС опубликовал ролик от ЦОС ФСБ — в нем момент задержания, обыски и допрос молодых людей.

Источник: ТАСС

Портал V1.RU собрал в одном материале всё, что известно о задержанных подростках и человеке, которого называют их куратором, — Романе Железнове.

По делу о теракте в «Крокусе» задержали еще одного подозреваемого

Силовики задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД. Новый фигурант — гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения. Ему вменяется п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта: вооруженные мужчины открыли стрельбу в зале и подожгли здание, трагедия унесла жизни 144 человек. После теракта ФСБ задержала 11 человек, 8 из которых уже отправлены в СИЗО.

Журналиста Forbes задержали за распространение фейков о ВС РФ

Журналист Forbes Сергей Мингазов задержан в Хабаровске по делу о публичном распространении ложной информации про российские вооруженные силы, об этом сообщил его адвокат Константин Бубон. По словам адвоката, поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале журналиста «Хабаровская Мингазета».