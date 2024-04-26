«Хайпово, но церковно ли?»: в магазинах появились пасхальные маффины — узнали, православно ли их есть

У традиционного кулича появился соперник Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В соцсетях обратили внимание на новое слово в кулинарии — «пасхальный маффин». Перед пасхой начали продавать выпечку, напоминающую куличи, но с обильной начинкой внутри.



Маффин маскируется под кулич. Пока не разрежешь — не узнаешь Источник: annie / X.com











В Х (бывший твиттер) разгорелся спор — можно ли считать такой кулич православным и есть на пасху, или же это кощунство.



— Ну в целом маффин — это маленький кекс, а кулич тоже кекс, технически норм, — считает пользователь с ником аналоговый кочевник.



— А где в Библии сказано, из какого теста не должен быть кулич? Чем любой кекс с глазурью на шапке — не кулич? — задается вопросом человек под ником BottleOracle.

Источник: annie / X.com











А что вы выберете? Традиционный кулич Пасхальный маффин

А что по этому поводу думает церковь? Узнать ответ на вопрос, можно ли заменить куличи пасхальными маффинами, мы решили у клирика Екатеринбургской епархии иерея Иоанна Авдюшина.

— Кулич, безусловно, может быть с начинкой: в качестве начинки могут выступать цукаты, орехи, изюм или шоколадные крошки — большинство куличей как раз с такой начинкой делается, — отметил Иоанн Авдюшин.

Но то, что изображено на картинке, куличом не является. Иоанн Авдюшин, иерей, клирик екатеринбургской епархии

По словам священника, кулич — это известное блюдо, сделанное по известному рецепту.



— Мы на Пасху освящаем именно куличи, — подчеркнул Иоанн Авдюшин, — мы же не освящаем пончики, кексики, рогалики, булочки с корицей и еще что-то вкусное и приятное.



Выходит, что «православные маффины» не такие уж и православные. Впрочем, священник напомнил, что главное в пасхе — это не правильные кулинарные изделия.



— Очень важно не сводить этот праздник исключительно к каким-то кулинарным изыскам, — добавил Иоанн Авдюшин, — это праздник, в который мы радуемся тому, что Христос воскрес.

