«Хайпово, но церковно ли?»: в магазинах появились пасхальные маффины — узнали, православно ли их есть

В соцсетях обратили внимание на новое слово в кулинарии — «пасхальный маффин». Перед пасхой начали продавать выпечку, напоминающую куличи, но с обильной начинкой внутри.
В Х (бывший твиттер) разгорелся спор — можно ли считать такой кулич православным и есть на пасху, или же это кощунство.
— Ну в целом маффин — это маленький кекс, а кулич тоже кекс, технически норм, — считает пользователь с ником аналоговый кочевник.
— А где в Библии сказано, из какого теста не должен быть кулич? Чем любой кекс с глазурью на шапке — не кулич? — задается вопросом человек под ником BottleOracle.
А что вы выберете?
А что по этому поводу думает церковь? Узнать ответ на вопрос, можно ли заменить куличи пасхальными маффинами, мы решили у клирика Екатеринбургской епархии иерея Иоанна Авдюшина.
— Кулич, безусловно, может быть с начинкой: в качестве начинки могут выступать цукаты, орехи, изюм или шоколадные крошки — большинство куличей как раз с такой начинкой делается, — отметил Иоанн Авдюшин.
Но то, что изображено на картинке, куличом не является.
По словам священника, кулич — это известное блюдо, сделанное по известному рецепту.
— Мы на Пасху освящаем именно куличи, — подчеркнул Иоанн Авдюшин, — мы же не освящаем пончики, кексики, рогалики, булочки с корицей и еще что-то вкусное и приятное.
Выходит, что «православные маффины» не такие уж и православные. Впрочем, священник напомнил, что главное в пасхе — это не правильные кулинарные изделия.
— Очень важно не сводить этот праздник исключительно к каким-то кулинарным изыскам, — добавил Иоанн Авдюшин, — это праздник, в который мы радуемся тому, что Христос воскрес.
Кондитеры не первый год экспериментируют с выпечной на Пасху: в 2022 году в магазинах нашли праздничные куличи с буквой Z — РПЦ они не понравились.