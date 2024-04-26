Красные ногти и наращенные ресницы: за что наказывают бортпроводников и сколько они получают — откровения стюардессы из Сибири

Юлия Иванова окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления и ушла работать в небо Источник: предоставила Юлия Иванова











Работу бортпроводников часто представляют романтичной: путешествия, красивая форма, да и просто: все на земле, а ты в небе. Вместе с тем главное здесь — обеспечение безопасности пассажиров, регулярное обучение и достойный внешний вид, ведь ты — представитель авиакомпании. Выпускница НГУЭУ Юлия Иванова летает три года. О своем пути в гражданскую авиацию, тонкостях профессии, а также о том, за что штрафуют стюардесс, она рассказала корреспонденту НГС.

«О профессии в детстве не мечтала»

Юлия Иванова родилась и выросла в Бурятии, а высшее образование отправилась получать в соседние регионы: Иркутскую и Новосибирскую области. Степень бакалавра ей присвоили в университете Иркутска, магистра — в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) по направлению международных отношений. Именно в Новосибирской области Юлия сделала первый шаг к будущей профессии — пошла в авиакомпанию на собеседование.



— О профессии в детстве не мечтала, я задумалась, когда окончила университет, — рассказала Юлия. — После завершения обучения в Иркутском университете искала работу и устроилась на должность администратора в гостиницу, которая находится у аэропорта. Я часто наблюдала, как перемещаются экипажи, и всегда восхищалась, какие красивые, хрупкие, изящные девушки работают бортпроводниками.



Еще в Иркутске пилоты, которые останавливались в гостинице, рекомендовали девушке работу в авиации: на тот момент Юлии было 22–23 года, она изучала несколько иностранных языков, в том числе английский. Но, по словам девушки, тогда ей не хватало уверенности и были планы на жизнь — развиваться в сфере, где она сможет практиковать английский язык, а также оставаться в Иркутске, рядом с которым жили ее друзья и родные.



— Не было смелости, чтобы всё изменить. Когда я переехала в Новосибирск, поступила в магистратуру, начались изменения. От многих я стала слышать: «А почему тебе не попробовать в авиации? У тебя есть знание языков, ты молодая, тебе позволяют рост и вес», — вспоминает Юлия. — И тогда я как-то загорелась этой идеей. Что нужно попытаться хотя бы сходить на собеседование и понять, хочу ли я сама. В Новосибирске была огромная возможность — здесь базируется S7 Airlines. И мое первое собеседование в авиации было в Толмачево именно в этой компании.

«Учат тушить пожары и проводить эвакуацию»

Впервые на борт самолета в качестве стажера девушка попала в 2021 году Источник: предоставила Юлия Иванова











Первая попытка оказалась провальной — Юлия не прошла собеседование. Но именно тогда она поняла, что хочет работать в этой сфере, и пошла на специальные курсы, где готовят к собеседованию.

— Тебе рассказывают, как лучше ответить на вопросы, как преподнести какую-либо информацию, как выглядеть и себя держать, что сказать. Я изучала конструкцию самолета, еще больше улучшала английский, но это был такой... авиационный английский, я бы сказала, — уточнила девушка.



В 2021 году Юлия Иванова отправила резюме в «Уральские авиалинии» и «Победу». В последней авиакомпании она прошла собеседование, затем врачебно-летную комиссию, после чего отправилась на двухмесячное обучение в Москву. Впервые на борт самолета в качестве стажера девушка попала летом того же года.

— Я тогда очень волновалась: первый полет был ознакомительным. Больше всего стала переживать, когда увидела, что люди поднимаются по трапу на борт — от этого становилось страшнее. Ведь я уже не просто пассажир или на учебе, когда мы разыгрываем какие-то ситуации, — вспоминает Юлия. — Помню, что мне экипаж всё рассказывал, показывал элементарные вещи, а я больше смотрела, как они работают.

Кстати, стюардесса и бортпроводник — одна и та же профессия, уточнила Юлия. Бортпроводник является официальным названием специальности, стюардесса — обозначение привычное и неформальное, что у всех на слуху. В обязанности в первую очередь входит обеспечение безопасности в полете. К примеру, бортпроводников учат тушить пожары, оказывать первую медицинскую помощь и проводить своевременную, быструю эвакуацию как на сушу, так и на воду.



— На первом месте — безопасность полета. На втором — сервис и комфорт пассажиров, — сказала Юлия. — Нас учат правильно общаться с людьми, элементарным правилам этикета. Кого-то, если нужно, могут вежливости научить.

Больше двух тысяч часов в небе

Уже сейчас Юлия провела 2300 часов в небе Источник: предоставила Юлия Иванова











Юлия Иванова работает бортпроводницей почти три года, за это время она провела больше двух тысяч часов в небе — 2300 часов налета. Она отметила, что во время выполнения рейсов было много спорных и конфликтных ситуаций с пассажирами, но почти все они решились мирно.



— У нас в «Победе» есть определенные правила лоукостера (компания, которая предлагает низкую плату за полет за счет отказа от ряда традиционных услуг. — Прим. ред.), и некоторые люди в России к ним не привыкли. И конфликтов очень много, — рассказала Юлия. — Некоторые из них решаем мирно, другие — нет. Я всегда стараюсь понять человека и не воспринимаю, что он ко мне агрессивно настроен. У него произошло недопонимание, я должна ему объяснить. Если человек не собирается тебя даже слушать, то бесполезно, наверное, ему что-то доказывать.



В качестве примера стюардесса привела пассажира, который не сталкивался с лоукостером и не ознакомился с правилами. Бортпроводники стараются найти компромисс, и чаще всего, по ее словам, это получается.



— Наверное, проще выделить, когда не пришли к какому-либо компромиссу, и там не дай бог дело закончилось полицией и чем-то еще, — сказала Юлия.



О зарубежных полетах и зарплатах

За время работы Юлия успела побывать в Челябинске, Уфе, Казани, Махачкале, Дербенте, Сочи, Екатеринбурге, Сургуте и Москве. В ближайшие дни бортпроводница также отправится в Ульяновск и Калининград.

По словам Юлии, в основном авиакомпания летает на территории России, но девушка бывала и в рейсах за границу, в том числе Турцию.



— Мы останавливаемся в Стамбуле. Еще в прошлом году останавливались на сутки в Анталии. Также у нас есть командировки в Объединенные Арабские Эмираты: Дубай и Абу-Даби, — сказала стюардесса. — Мне удалось побывать в Дубае несколько раз. Ну и так, что удается открыть для себя — города России. Конечно, больше всего радует южное направление, но у нас и другие города тоже достаточно красочные.



Зарплата в авиакомпании «Победа», по словам девушки, зависит от количества часов налета. Так, в летний период у рядового бортпроводника выплата может составить около ста тысяч рублей — плюс-минус, уточнила Юлия. При этом на протяжении оставшихся месяцев года, в обычный сезон, зарплата рядового бортпроводника вряд ли будет больше.



— Меньше может быть, да. А у старшего (бортпроводника. — Прим. ред.), конечно, больше зарплата, — сказала Юлия. — График плавающий: можем летать четыре дня и два отдыхать, работать шесть дней в неделю — всегда по-разному.



Кроме Турции и ОАЭ, в число зарубежных направлений вошли Армения, Узбекистан и Белоруссия, но в последних трех самолеты не остаются:



— Мы прилетели, развернулись и улетели. Если нерабочее время рассматриваем, то многие ребята путешествуют, потому что компания предоставляет скидки на билеты, у нас есть свои льготы. Мы этим пользуемся и успеваем посмотреть мир, — объяснила Юлия.

Что запрещают стюардессам и какие есть штрафы

По словам Юлии, у каждой авиакомпании имеются собственные требования к внешности работников Источник: предоставила Юлия Иванова











Юлия Иванова отметила, что к внешнему виду стюардесс имеются требования и ограничения, в каждой авиакомпании они свои. Бортпроводник — человек, представляющий авиакомпанию, на которого за один рейс смотрят около 180 пассажиров.



— В нашей компании запрещено иметь татуировки на видимых участках тела, волосы должны быть естественного цвета: не синие, зеленые или розовые. Маникюр и макияж — всё должно соответствовать стандартам компании. В «Победе» нельзя наращивать ресницы, также есть определенные условия к брекетам, запрещено иметь пирсинг на видных участках, — сказала Юлия. — У нас нельзя красный или зеленый маникюр, это либо нюд или бежевый, можно френч. То, что мы туфли носим, сапоги — ко всему есть свои требования.



По словам Юлии, некоторые действия бортпроводников могут привести к штрафам. Так, финансовое наказание могут назначить за нарушения охраны труда, внешнего вида — если не в первый раз. Штраф также возможен, если бортпроводник нарушил должностные обязанности, не уследил за безопасностью на борту и другое.



— Почему, например, бортпроводник в самолете всегда строго следует правилам? Потому что если кто-то из пассажиров напишет в компанию, что было что-то нарушено, нас за это могут штрафовать, — сказала Юлия. — На самом деле за всем очень строго следят. Ту же охрану труда если я буду нарушать... не знаю, по аэродрому ходить без сигнального жилета, к примеру, тоже могут оштрафовать. Штрафы немаленькие — не пятьсот, восемьсот или тысяча рублей.



Девушка уточнила, если внешний вид работника не соответствует требованиям, ему в первый раз делают предупреждение. Во второй раз сотрудника могут наказать более серьезно.

