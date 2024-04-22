Орда наступает: десятки семей в Новосибирской области лишаются домов, дач и земли — их объявили захватчиками берега

Новые правила определения береговой линии и формальный подход обернулись катастрофой для десятков семей на побережье залива Орда Источник: Антон Дигаев











Прокуратура объявила три десятка жителей Ордынского района захватчиками береговой полосы. К ним подали иски о прекращении права собственности, половина из которых уже удовлетворена. Но не люди сдвинули границы своих земель к заливу Орда, наоборот — это он ежегодно приближается к ним, размывая берега. Новые правила определения зоны береговой полосы заработали в 2016 году, а дома и дачи некоторых «захватчиков» стоят на этой земле десятки лет. Как добросовестные приобретатели оказались вне закона — в материале НГС.



Три поколения захватчиков побережья

Семья Савойских купила землю 1114 квадратных метров в поселке Чернаково Ордынского района в 1979 году. От их владений до залива Орда тогда было несколько десятков метров. Савойские ежегодно сажали деревья для укрепления своего участка и неспешно вели строительство, совмещая эти дела с семейным отдыхом.



— На этой даче у нас выросли дети, внуки, уже правнучка в этом году приедет. Сначала мы построили летнюю кухню, потом — саму дачу, гараж и дом, который зарегистрировали как жилой. Мы 45 лет обживали это место, а теперь нас лишили на него права. Решением суда нас лишили 65% от всей площади участка, — вздыхает глава семейства Борис Савойский, проводя нам экскурсию по участку.

На этой земле отдыхает уже третье поколение семьи Савойских Источник: Антон Дигаев











Савойские — одна из 34 семей Ордынского района, к которым за последние два года прокуратура обратилась с исками о прекращении права собственности на земельные участки. Основанием претензий значится то, что люди заняли береговую полосу залива Орда, при этом водоем ежегодно приближался к ним из-за размытия берега.



Побережье Савойские пытались укреплять, но им удалось лишь замедлить его размытие Источник: Антон Дигаев











Мы спускаемся на побережье залива с сыном Бориса Ивановича.



— Видя, что река подходит к нашей даче, мы начали укреплять берег, начали делать это лет 20 назад. Нанимали тракторы для засыпки и уравнивания песка, ставили ограды, устанавливали бетонные блоки. Это помогало, но стихия всегда сильнее: блоки постепенно уходят в песок, конструкции ломаются, почти каждую весну мы переносим их в сторону нашего участка. Наша семья среднего достатка, мы делаем всё, что в наших силах, но этого не хватает. Сейчас гараж уже начал провисать с одной стороны из-за размытия берега, — говорит Дмитрий Савойский.

Решением суда 2/3 участка Савойских ушло в собственность РФ. Теперь это береговая линия (на схеме выделена серым) Источник: Антон Дигаев











В суде прокуратура Ордынского потребовала прекратить право Савойских на владение их земельным участком.



— В рамках рассмотрения этого дела была проведена экспертиза, которая установила, что Савойские приватизировали участок на законных основаниях. Но нам удалось отстоять в суде право лишь примерно на 1/3 участка, остальные 65% теперь считаются береговой линией, в том числе и сама дача, гараж и ряд хозяйственных построек, — объясняет депутат рабочего поселка Ордынское Алексей Акалович. В суде он представлял интересы Савойских.

От былого участка Савойским удалось отстоять лишь огрызок Источник: Антон Дигаев











Из ответа Верхне-Обского бассейного управления на запрос Акаловича следует, что новое местоположение береговой линии Новосибирского водохранилища (в которое впадает залив Орда) в 2017 году определило ООО «Земельные ресурсы». В качестве исходных данных использовались космические снимки, топографические карты, ортофотопланы, сведения из ЕГРН и цифровая топографическая карта. На места же специалисты не выезжали. По мнению депутата, такой формальный подход экспертного учреждения, а затем прокуратуры поставил 34 семьи в патовое положение.

Депутат рабочего поселка Алексей Акалович считает, что судьбу Савойских в ближайшие годы повторят их соседи, их тоже объявят захватчиками берега Источник: Антон Дигаев











— Но это только начало: раз в пять лет границы береговой линии будут пересматриваться, при такой динамике у Савойских сначала отнимут остаток участка, а чуть позже такая же беда настигнет жителей второй от воды линии улиц, — говорит Акалович.



Как сельская дорога побережьем стала

Абсурдность формального подход экспертов, надзорных органов и суда наиболее иллюстративна на улице Байдуги рабочего поселка Ордынского. Евгений Кульченков купил участок в 14 соток на побережье в 2005 году, его землю от залива отделяет дорога муниципального значения, она находится в собственности поселка Ордынского. Благодаря недавнему решению суда и часть этой дороги, и часть участка Кульченкова теперь считаются береговой линией.

Треть земельного участка Кульченкова, а также сельская дорога объявлены судом береговой линией (выделена красным) Источник: Антон Дигаев











По логике суда и прокуратуры, администрация рабочего поселка Ордынского тоже захватчик.



— Участок я приобретал у Ордынского райпо, на нем раньше был булочный цех. 13 лет я облагораживал участок, построил забор и наконец дом. Прошлой осенью я получил иск от прокуратуры с требованием прекратить мое право собственности. Иск удовлетворили частично: три из четырнадцати соток переданы в собственность Российской Федерации. При такой динамике через несколько лет я и дома могу лишиться, — говорит Кульченков.

Территория за спиной Евгения Кульченкова ему больше не принадлежит Источник: Антон Дигаев











Евгений Кульченков говорит, что обращался в районную администрацию с просьбой найти решение по совместному укреплению берега. То же самое журналисту НГС сказали и Савойские.



— Мне сказали, денег на это нет. Хотя залив уже вплотную подобрался к поселковой дороге, — заявил житель села.

Местные власти в ситуацию предпочли не вмешиваться Источник: Антон Дигаев











В администрации Ордынского района подтвердили, что к ним на прием приходили местные жители, но помочь им не могут.

— Закон есть закон, принимали его на уровне Госдумы, утверждал Совет Федерации. Надзор за соблюдением закона на местном уровне осуществляет прокуратура. Есть и судебные инстанции, куда можно обратиться в случае несогласия с выводами прокуратуры, в том числе апелляционные и кассационные. Мы как администрация не можем занимать позицию, которая противоречит решению суда, — так прокомментировал ситуацию НГС глава Ордынского района Олег Орел.



Что делать?

Воды залива Орда ежегодно двигаются в сторону населенных пунктов. По данным ФБГУ «Верхнеобьрегионводхоз», за последние 6 лет разрушение берега в районе того же поселка Чернаково составило в среднем 4,4 метра.

Залив приближается к домам населенных пунктов побережья в среднем на 0,7 метра ежегодно Источник: Антон Дигаев











При этом новое определение координат береговой зоны происходит по состоянию «на сейчас», без учета состоявшегося разрушения берегов, как будто бы участки, приобретенные десятки лет назад, созданы в настоящее время.

— Способом устранения этой масштабной проблемы может быть корректировка местоположения береговой полосы с учетом разрушений берегов и произошедшего в связи с этим пересечения береговой полосы и границ участков граждан. Но для этого должны конструктивно подключиться к работе Верхне-Обское БВУ и Федеральное агентство водных ресурсов РФ, — говорит юрист Павел Сабанов, представляющий интересы одной из семей Ордынского.

Судебная практика пока складывается в пользу прокуратуры: ее иски удовлетворяют или полностью, или частично Источник: Антон Дигаев











Жители Ордынского района готовят коллективное обращение в Федеральное агентство водных ресурсов с просьбой помочь выработать механизм решения сложившейся проблемы.



Редакция НГС просит считать публикацию официальным обращением в прокуратуру с просьбой дать оценку законности изъятия собственности жителей Ордынского района.



Ранее мы рассказали о том, как десяток дачников в Бердске может лишиться домов — по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было. Люди оказались в патовой ситуации.



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