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Мой дом проблема Орда наступает: десятки семей в Новосибирской области лишаются домов, дач и земли — их объявили захватчиками берега

Орда наступает: десятки семей в Новосибирской области лишаются домов, дач и земли — их объявили захватчиками берега

Законы вступили в силу несколько лет назад, хотя люди начинали строительство в прошлом веке

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Новые правила определения береговой линии и формальный подход обернулись катастрофой для десятков семей на побережье залива Орда

Прокуратура объявила три десятка жителей Ордынского района захватчиками береговой полосы. К ним подали иски о прекращении права собственности, половина из которых уже удовлетворена. Но не люди сдвинули границы своих земель к заливу Орда, наоборот — это он ежегодно приближается к ним, размывая берега. Новые правила определения зоны береговой полосы заработали в 2016 году, а дома и дачи некоторых «захватчиков» стоят на этой земле десятки лет. Как добросовестные приобретатели оказались вне закона — в материале НГС.

Три поколения захватчиков побережья

Семья Савойских купила землю 1114 квадратных метров в поселке Чернаково Ордынского района в 1979 году. От их владений до залива Орда тогда было несколько десятков метров. Савойские ежегодно сажали деревья для укрепления своего участка и неспешно вели строительство, совмещая эти дела с семейным отдыхом.

— На этой даче у нас выросли дети, внуки, уже правнучка в этом году приедет. Сначала мы построили летнюю кухню, потом — саму дачу, гараж и дом, который зарегистрировали как жилой. Мы 45 лет обживали это место, а теперь нас лишили на него права. Решением суда нас лишили 65% от всей площади участка, — вздыхает глава семейства Борис Савойский, проводя нам экскурсию по участку.

На этой земле отдыхает уже третье поколение семьи Савойских

Савойские — одна из 34 семей Ордынского района, к которым за последние два года прокуратура обратилась с исками о прекращении права собственности на земельные участки. Основанием претензий значится то, что люди заняли береговую полосу залива Орда, при этом водоем ежегодно приближался к ним из-за размытия берега.

Побережье Савойские пытались укреплять, но им удалось лишь замедлить его размытие

Мы спускаемся на побережье залива с сыном Бориса Ивановича.

— Видя, что река подходит к нашей даче, мы начали укреплять берег, начали делать это лет 20 назад. Нанимали тракторы для засыпки и уравнивания песка, ставили ограды, устанавливали бетонные блоки. Это помогало, но стихия всегда сильнее: блоки постепенно уходят в песок, конструкции ломаются, почти каждую весну мы переносим их в сторону нашего участка. Наша семья среднего достатка, мы делаем всё, что в наших силах, но этого не хватает. Сейчас гараж уже начал провисать с одной стороны из-за размытия берега, — говорит Дмитрий Савойский.

Решением суда 2/3 участка Савойских ушло в собственность РФ. Теперь это береговая линия (на схеме выделена серым)

В суде прокуратура Ордынского потребовала прекратить право Савойских на владение их земельным участком.

— В рамках рассмотрения этого дела была проведена экспертиза, которая установила, что Савойские приватизировали участок на законных основаниях. Но нам удалось отстоять в суде право лишь примерно на 1/3 участка, остальные 65% теперь считаются береговой линией, в том числе и сама дача, гараж и ряд хозяйственных построек, — объясняет депутат рабочего поселка Ордынское Алексей Акалович. В суде он представлял интересы Савойских.

От былого участка Савойским удалось отстоять лишь огрызок

Из ответа Верхне-Обского бассейного управления на запрос Акаловича следует, что новое местоположение береговой линии Новосибирского водохранилища (в которое впадает залив Орда) в 2017 году определило ООО «Земельные ресурсы». В качестве исходных данных использовались космические снимки, топографические карты, ортофотопланы, сведения из ЕГРН и цифровая топографическая карта. На места же специалисты не выезжали. По мнению депутата, такой формальный подход экспертного учреждения, а затем прокуратуры поставил 34 семьи в патовое положение.

Депутат рабочего поселка Алексей Акалович считает, что судьбу Савойских в ближайшие годы повторят их соседи, их тоже объявят захватчиками берега

— Но это только начало: раз в пять лет границы береговой линии будут пересматриваться, при такой динамике у Савойских сначала отнимут остаток участка, а чуть позже такая же беда настигнет жителей второй от воды линии улиц, — говорит Акалович.

Как сельская дорога побережьем стала

Абсурдность формального подход экспертов, надзорных органов и суда наиболее иллюстративна на улице Байдуги рабочего поселка Ордынского. Евгений Кульченков купил участок в 14 соток на побережье в 2005 году, его землю от залива отделяет дорога муниципального значения, она находится в собственности поселка Ордынского. Благодаря недавнему решению суда и часть этой дороги, и часть участка Кульченкова теперь считаются береговой линией.

Треть земельного участка Кульченкова, а также сельская дорога объявлены судом береговой линией (выделена красным)

По логике суда и прокуратуры, администрация рабочего поселка Ордынского тоже захватчик.

— Участок я приобретал у Ордынского райпо, на нем раньше был булочный цех. 13 лет я облагораживал участок, построил забор и наконец дом. Прошлой осенью я получил иск от прокуратуры с требованием прекратить мое право собственности. Иск удовлетворили частично: три из четырнадцати соток переданы в собственность Российской Федерации. При такой динамике через несколько лет я и дома могу лишиться, — говорит Кульченков.

Территория за спиной Евгения Кульченкова ему больше не принадлежит

Евгений Кульченков говорит, что обращался в районную администрацию с просьбой найти решение по совместному укреплению берега. То же самое журналисту НГС сказали и Савойские.

— Мне сказали, денег на это нет. Хотя залив уже вплотную подобрался к поселковой дороге, — заявил житель села.

Местные власти в ситуацию предпочли не вмешиваться

В администрации Ордынского района подтвердили, что к ним на прием приходили местные жители, но помочь им не могут.

— Закон есть закон, принимали его на уровне Госдумы, утверждал Совет Федерации. Надзор за соблюдением закона на местном уровне осуществляет прокуратура. Есть и судебные инстанции, куда можно обратиться в случае несогласия с выводами прокуратуры, в том числе апелляционные и кассационные. Мы как администрация не можем занимать позицию, которая противоречит решению суда, — так прокомментировал ситуацию НГС глава Ордынского района Олег Орел.

Что делать?

Воды залива Орда ежегодно двигаются в сторону населенных пунктов. По данным ФБГУ «Верхнеобьрегионводхоз», за последние 6 лет разрушение берега в районе того же поселка Чернаково составило в среднем 4,4 метра.

Залив приближается к домам населенных пунктов побережья в среднем на 0,7 метра ежегодно

При этом новое определение координат береговой зоны происходит по состоянию «на сейчас», без учета состоявшегося разрушения берегов, как будто бы участки, приобретенные десятки лет назад, созданы в настоящее время.

— Способом устранения этой масштабной проблемы может быть корректировка местоположения береговой полосы с учетом разрушений берегов и произошедшего в связи с этим пересечения береговой полосы и границ участков граждан. Но для этого должны конструктивно подключиться к работе Верхне-Обское БВУ и Федеральное агентство водных ресурсов РФ, — говорит юрист Павел Сабанов, представляющий интересы одной из семей Ордынского.

Судебная практика пока складывается в пользу прокуратуры: ее иски удовлетворяют или полностью, или частично

Жители Ордынского района готовят коллективное обращение в Федеральное агентство водных ресурсов с просьбой помочь выработать механизм решения сложившейся проблемы.

Редакция НГС просит считать публикацию официальным обращением в прокуратуру с просьбой дать оценку законности изъятия собственности жителей Ордынского района.

Ранее мы рассказали о том, как десяток дачников в Бердске может лишиться домов — по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было. Люди оказались в патовой ситуации.

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