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Работа «Его репортажи про город - это эмоции»: фотограф НГС получил премию из рук новосибирского губернатора

«Его репортажи про город - это эмоции»: фотограф НГС получил премию из рук новосибирского губернатора

Александр Ощепков стал лауреатом в номинации «Актуальный репортаж» премии «Литера»

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Александр больше 10 лет работает в НГС

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков получил региональную премию губернатора в области СМИ «Литера» за победу в номинации «Актуальный репортаж». Награду вручил глава региона Андрей Травников.

— Саша работает на НГС больше 10 лет, каждый день показывая нашим читателям жизнь Новосибирска во всех ее проявлениях. Его фоторепортажи про город, про его жителей и гостей — это эмоции, это всегда крутая картинка. Саша, на наш взгляд, один из лучших репортажных фотографов области. А еще, Саша горит своим делом. И если в Новосибирске что-то происходит, то Саша знает об этом первым, ну и, конечно, НГС вместе с ним, — отметила главный редактор НГС Марина Малкова.

Премия «Литера» вручается журналистам, которые по итогам прошлого года внесли значительный вклад в информирование населения о важнейших культурных, научных, социально-экономических процессах в Новосибирской области.

Ранее другой журналист нашей редакции Павел Тиунов получил награду от новосибирского управления ФСБ за материал о суде над мужчиной, обвиненном в экстремизме. Вручал награду первый заместитель начальника ведомства Евгений Сапов.

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