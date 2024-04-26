«Его репортажи про город - это эмоции»: фотограф НГС получил премию из рук новосибирского губернатора

— Саша работает на НГС больше 10 лет, каждый день показывая нашим читателям жизнь Новосибирска во всех ее проявлениях. Его фоторепортажи про город, про его жителей и гостей — это эмоции, это всегда крутая картинка. Саша, на наш взгляд, один из лучших репортажных фотографов области. А еще, Саша горит своим делом. И если в Новосибирске что-то происходит, то Саша знает об этом первым, ну и, конечно, НГС вместе с ним, — отметила главный редактор НГС Марина Малкова.

