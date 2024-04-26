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Политика фоторепортаж «Готов много работать»: как прошла инаугурация Максима Кудрявцева и кто поздравил нового главу Новосибирска — фоторепортаж

«Готов много работать»: как прошла инаугурация Максима Кудрявцева и кто поздравил нового главу Новосибирска — фоторепортаж

На церемонию пришли политики, бизнесмены и бывший мэр Анатолий Локоть

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Максима Кудрявцева депутаты горсовета выбрали 16 апреля, инаугурация состоялась 26 апреля. Теперь у Новосибирска официально появился мэр

Сегодня, 26 апреля, в концертном зале филармонии имени Каца прошла инаугурация нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. Он стал первым главой города, которого выбрали депутаты горсовета, а не все горожане.

Церемония инаугурации, в соответствии с уставом города, прошла на внеочередной сессии совета депутатов, на нее пришли губернатор, министры, депутаты, бизнесмены, руководители предприятий, правоохранительных органов, религиозных организаций и другие почетные жители города. Среди них появился и бывший мэр Анатолий Локоть, который неожиданно ушел в отставку в конце прошлого года.

Врио мэра Олег Клемешов (в центре) пришел на инаугурацию с цветами, на церемонии появилась и вице-мэр Анна Терешкова в ярком красном костюме
Приглашенные много фотографировались с мэром, он никому не отказал
На инаугурацию пригласили и представителей бизнеса, например, владельца ресторана «Гастрономический театр Puppen Haus» Владимира Бурковского (слева)
В зале появился и Анатолий Локоть (справа), его дважды на должность мэра избирали горожане. На фото бывший мэр беседует с председателем горсовета Дмитрием Асанцевым
Сначала на сцену вынесли флаги России, Новосибирска и Новосибирской области, после прозвучал гимн

Первым выступил председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Он напомнил, что впервые выборы мэра в Новосибирске прошли по новой системе — голосовали только депутаты горсовета. Выбирали главу города между двух кандидатов, которые решили тест и представили свою программу развития города. Большинство — 40 из 45 депутатов — выбрали Максима Кудрявцева путем тайного голосования.

Чуть позже на сцену пригласили Максима Кудрявцева, который принес присягу.

Новому мэру торжественно вручили решение горсовета об избрании и удостоверение главы города
Кудрявцев поблагодарил горсовет за доверие, он надеется и на поддержку жителей

С речью выступил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который отметил, что быть мэром почетно и очень ответственно. Он также похвалил главу, сказав, что Максим Кудрявцев настроен уверенно и энергично преодолевать все сложности.

— Я хочу пожелать вам, чтобы в самое ближайшее время к тому уважению за смелое ответственное решение, которое вы приняли, добавилось уважение со стороны горожан за то, что Новосибирск становится чище, красивее, благоустроеннее и еще более любим его жителями и гостями, — произнес Андрей Травников.

Губернатор пожелал, чтобы новый мэр опирался на запросы людей, был понятен горожанам и действовал беспристрастно и предсказуемо. С этого дня, отметил Андрей Травников, коллектив мэрии вошел в региональную команду.

Губернатор заявил, что теперь мэрия входит в состав правительства

Ярче остальных выступил главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. Он пожелал мэру, чтобы тот использовал свой опыт на благо города, а его мечты и задумки реализовывались. Самим горожанам Буймов пожелал новые парки, хорошие дороги и чистый воздух. По залу сразу же пронеслись аплодисменты, а Максим Кудрявцев улыбнулся.

Похожее пожелал и исполняющий обязанности председателя заксобрания Андрей Панферов, правда, ко всему добавил пожелания по улучшению в теплоснабжении города, строительстве новых школ и детских садов.

— Лучше меньше говорить, больше делать. Чем меньше в СМИ будет появляться критических статей, тогда мы будем понимать, что Максим Кудрявцев находится на своем месте, — заявил Андрей Панферов.

Максим Кудрявцев обещает большие перемены в городе, в том числе по уборке улиц

В ответной речи Максим Кудрявцев сообщил, что Новосибирск — уникальный город, а его главная ценность — горожане. Он назвал жителей хорошими, интересными, целеустремленными, с особенным сибирским характером. По его словам, город должен стать комфортным и удобным для всех, должны появиться понятные правила и стандарты.

— Я люблю этот город, с ним тесно связана вся моя жизнь, здесь я получил два высших образования, работал в федеральной компании, впервые избрался в Законодательное собрание Новосибирской области, представлял интересы региона в Государственной думе. Мне оказано высокое доверие возглавить город, сегодня я вступаю в должность мэра, понимаю, что это тяжелая, но интересная работа, понимаю спектр задач. Жители ждут от городских властей решение насущных проблем, — сообщил новый мэр.

Он также добавил, что жителям Новосибирска должно быть понятно, как действовать, если их не устраивает какая-либо ситуация, а мэрия в свою очередь обязана работать с обществом и не отвечать на вопросы формально.

— Искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь. Со своей стороны готов много и продуктивно работать для развития Новосибирска во благо жителей. Вместе сделаем больше, в добрый путь, — закончил Максим Кудрявцев.

Поздравляем Новосибирск с новым мэром

Максим Кудрявцев до назначения на пост мэра был сначала инженером связи Горно-Алтайского филиала «Сибирьтелекома», затем директором омского филиала, работал вице-президентом в «Ростелекоме». В 2015 году ушел в политику и стал депутатом заксобрания Новосибирской области, с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы, после был назначен на пост заместителя губернатора Андрея Травникова.

Прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году. Двух претендентов из 17 выбрала специальная комиссия из восьми человек во время конкурса. Кандидаты прошли тест и представили программы. Вопросы, рассказывали претенденты на пост главы, оказались сложными, решить тест смогли только двое: Максим Кудрявцев, которого поддержал губернатор региона Андрей Травников, и депутат горсовета Игорь Украинцев. Их результаты превысили 20 баллов.

После кандидаты представили комиссии программы по развитию города, специалисты посчитали, что Украинцев получил 2,89 балла, Кудрявцев — 4,48 балла по пятибалльной шкале. Через несколько дней кандидаты рассказывали ту же программу депутатам горсовета, читайте в материале, как прошли выборы.
ПО ТЕМЕ
Мэр Новосибирска Инаугурация Максим Кудрявцев Губернатор Андрей Травников Дмитрий Асанцев
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