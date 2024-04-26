«Готов много работать»: как прошла инаугурация Максима Кудрявцева и кто поздравил нового главу Новосибирска — фоторепортаж

Сегодня, 26 апреля, в концертном зале филармонии имени Каца прошла инаугурация нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. Он стал первым главой города, которого выбрали депутаты горсовета, а не все горожане.
Церемония инаугурации, в соответствии с уставом города, прошла на внеочередной сессии совета депутатов, на нее пришли губернатор, министры, депутаты, бизнесмены, руководители предприятий, правоохранительных органов, религиозных организаций и другие почетные жители города. Среди них появился и бывший мэр Анатолий Локоть, который неожиданно ушел в отставку в конце прошлого года.
Первым выступил председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Он напомнил, что впервые выборы мэра в Новосибирске прошли по новой системе — голосовали только депутаты горсовета. Выбирали главу города между двух кандидатов, которые решили тест и представили свою программу развития города. Большинство — 40 из 45 депутатов — выбрали Максима Кудрявцева путем тайного голосования.
Чуть позже на сцену пригласили Максима Кудрявцева, который принес присягу.
С речью выступил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который отметил, что быть мэром почетно и очень ответственно. Он также похвалил главу, сказав, что Максим Кудрявцев настроен уверенно и энергично преодолевать все сложности.
— Я хочу пожелать вам, чтобы в самое ближайшее время к тому уважению за смелое ответственное решение, которое вы приняли, добавилось уважение со стороны горожан за то, что Новосибирск становится чище, красивее, благоустроеннее и еще более любим его жителями и гостями, — произнес Андрей Травников.
Губернатор пожелал, чтобы новый мэр опирался на запросы людей, был понятен горожанам и действовал беспристрастно и предсказуемо. С этого дня, отметил Андрей Травников, коллектив мэрии вошел в региональную команду.
Ярче остальных выступил главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. Он пожелал мэру, чтобы тот использовал свой опыт на благо города, а его мечты и задумки реализовывались. Самим горожанам Буймов пожелал новые парки, хорошие дороги и чистый воздух. По залу сразу же пронеслись аплодисменты, а Максим Кудрявцев улыбнулся.
Похожее пожелал и исполняющий обязанности председателя заксобрания Андрей Панферов, правда, ко всему добавил пожелания по улучшению в теплоснабжении города, строительстве новых школ и детских садов.
— Лучше меньше говорить, больше делать. Чем меньше в СМИ будет появляться критических статей, тогда мы будем понимать, что Максим Кудрявцев находится на своем месте, — заявил Андрей Панферов.
В ответной речи Максим Кудрявцев сообщил, что Новосибирск — уникальный город, а его главная ценность — горожане. Он назвал жителей хорошими, интересными, целеустремленными, с особенным сибирским характером. По его словам, город должен стать комфортным и удобным для всех, должны появиться понятные правила и стандарты.
— Я люблю этот город, с ним тесно связана вся моя жизнь, здесь я получил два высших образования, работал в федеральной компании, впервые избрался в Законодательное собрание Новосибирской области, представлял интересы региона в Государственной думе. Мне оказано высокое доверие возглавить город, сегодня я вступаю в должность мэра, понимаю, что это тяжелая, но интересная работа, понимаю спектр задач. Жители ждут от городских властей решение насущных проблем, — сообщил новый мэр.
Он также добавил, что жителям Новосибирска должно быть понятно, как действовать, если их не устраивает какая-либо ситуация, а мэрия в свою очередь обязана работать с обществом и не отвечать на вопросы формально.
— Искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь. Со своей стороны готов много и продуктивно работать для развития Новосибирска во благо жителей. Вместе сделаем больше, в добрый путь, — закончил Максим Кудрявцев.
Максим Кудрявцев до назначения на пост мэра был сначала инженером связи Горно-Алтайского филиала «Сибирьтелекома», затем директором омского филиала, работал вице-президентом в «Ростелекоме». В 2015 году ушел в политику и стал депутатом заксобрания Новосибирской области, с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы, после был назначен на пост заместителя губернатора Андрея Травникова.
После кандидаты представили комиссии программы по развитию города, специалисты посчитали, что Украинцев получил 2,89 балла, Кудрявцев — 4,48 балла по пятибалльной шкале. Через несколько дней кандидаты рассказывали ту же программу депутатам горсовета, читайте в материале, как прошли выборы.