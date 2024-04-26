«Готов много работать»: как прошла инаугурация Максима Кудрявцева и кто поздравил нового главу Новосибирска — фоторепортаж

Максима Кудрявцева депутаты горсовета выбрали 16 апреля, инаугурация состоялась 26 апреля. Теперь у Новосибирска официально появился мэр Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 26 апреля, в концертном зале филармонии имени Каца прошла инаугурация нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. Он стал первым главой города, которого выбрали депутаты горсовета, а не все горожане.



Церемония инаугурации, в соответствии с уставом города, прошла на внеочередной сессии совета депутатов, на нее пришли губернатор, министры, депутаты, бизнесмены, руководители предприятий, правоохранительных органов, религиозных организаций и другие почетные жители города. Среди них появился и бывший мэр Анатолий Локоть, который неожиданно ушел в отставку в конце прошлого года.

Врио мэра Олег Клемешов (в центре) пришел на инаугурацию с цветами, на церемонии появилась и вице-мэр Анна Терешкова в ярком красном костюме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Приглашенные много фотографировались с мэром, он никому не отказал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На инаугурацию пригласили и представителей бизнеса, например, владельца ресторана «Гастрономический театр Puppen Haus» Владимира Бурковского (слева) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В зале появился и Анатолий Локоть (справа), его дважды на должность мэра избирали горожане. На фото бывший мэр беседует с председателем горсовета Дмитрием Асанцевым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сначала на сцену вынесли флаги России, Новосибирска и Новосибирской области, после прозвучал гимн Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первым выступил председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Он напомнил, что впервые выборы мэра в Новосибирске прошли по новой системе — голосовали только депутаты горсовета. Выбирали главу города между двух кандидатов, которые решили тест и представили свою программу развития города. Большинство — 40 из 45 депутатов — выбрали Максима Кудрявцева путем тайного голосования.



Чуть позже на сцену пригласили Максима Кудрявцева, который принес присягу.

Новому мэру торжественно вручили решение горсовета об избрании и удостоверение главы города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кудрявцев поблагодарил горсовет за доверие, он надеется и на поддержку жителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С речью выступил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который отметил, что быть мэром почетно и очень ответственно. Он также похвалил главу, сказав, что Максим Кудрявцев настроен уверенно и энергично преодолевать все сложности.



— Я хочу пожелать вам, чтобы в самое ближайшее время к тому уважению за смелое ответственное решение, которое вы приняли, добавилось уважение со стороны горожан за то, что Новосибирск становится чище, красивее, благоустроеннее и еще более любим его жителями и гостями, — произнес Андрей Травников.

Губернатор пожелал, чтобы новый мэр опирался на запросы людей, был понятен горожанам и действовал беспристрастно и предсказуемо. С этого дня, отметил Андрей Травников, коллектив мэрии вошел в региональную команду.

Губернатор заявил, что теперь мэрия входит в состав правительства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ярче остальных выступил главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. Он пожелал мэру, чтобы тот использовал свой опыт на благо города, а его мечты и задумки реализовывались. Самим горожанам Буймов пожелал новые парки, хорошие дороги и чистый воздух. По залу сразу же пронеслись аплодисменты, а Максим Кудрявцев улыбнулся.



Похожее пожелал и исполняющий обязанности председателя заксобрания Андрей Панферов, правда, ко всему добавил пожелания по улучшению в теплоснабжении города, строительстве новых школ и детских садов.

— Лучше меньше говорить, больше делать. Чем меньше в СМИ будет появляться критических статей, тогда мы будем понимать, что Максим Кудрявцев находится на своем месте, — заявил Андрей Панферов.

Максим Кудрявцев обещает большие перемены в городе, в том числе по уборке улиц Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ответной речи Максим Кудрявцев сообщил, что Новосибирск — уникальный город, а его главная ценность — горожане. Он назвал жителей хорошими, интересными, целеустремленными, с особенным сибирским характером. По его словам, город должен стать комфортным и удобным для всех, должны появиться понятные правила и стандарты.



— Я люблю этот город, с ним тесно связана вся моя жизнь, здесь я получил два высших образования, работал в федеральной компании, впервые избрался в Законодательное собрание Новосибирской области, представлял интересы региона в Государственной думе. Мне оказано высокое доверие возглавить город, сегодня я вступаю в должность мэра, понимаю, что это тяжелая, но интересная работа, понимаю спектр задач. Жители ждут от городских властей решение насущных проблем, — сообщил новый мэр.

Он также добавил, что жителям Новосибирска должно быть понятно, как действовать, если их не устраивает какая-либо ситуация, а мэрия в свою очередь обязана работать с обществом и не отвечать на вопросы формально.

— Искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь. Со своей стороны готов много и продуктивно работать для развития Новосибирска во благо жителей. Вместе сделаем больше, в добрый путь, — закончил Максим Кудрявцев.

Поздравляем Новосибирск с новым мэром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Максим Кудрявцев до назначения на пост мэра был сначала инженером связи Горно-Алтайского филиала «Сибирьтелекома», затем директором омского филиала, работал вице-президентом в «Ростелекоме». В 2015 году ушел в политику и стал депутатом заксобрания Новосибирской области, с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы, после был назначен на пост заместителя губернатора Андрея Травникова.