Искусственный интеллект, иноагенты и макулатура: изучаем законы, которые продвигали новосибирские депутаты в Госдуме

Новосибирские депутаты разработали в Госдуме сотни законопроектов
В Госдуме, главном законодательном органе власти в стране (наряду с Советом Федерации), Новосибирскую область представляют 7 депутатов. В ближайшие три дня их состав изменится, и в следующие пять лет они начнут работать над новыми законами. Некоторые из действующих депутатов рассчитывают остаться в Госдуме на новый срок. Лиза Пичугина изучила сотни законопроектов, к которым они имели отношение, и выбрала самые интересные, резонансные и важные из тех, что были в итоге приняты.
Вера Ганзя
На счету единственного представителя КПРФ от Новосибирской области в Госдуме, Веры Ганзя, 124 законодательных инициативы, из них 25 еще находятся на рассмотрении и только 3 дошли до полного одобрения и публикации.
Последний был опубликован в 2018 году: законопроект, в разработке которого приняла участие депутат, предлагал разрешить гос- и муниципальным служащим на безвозмездной основе управлять профсоюзами (оплачиваемая деятельность все еще запрещена).
В другом законопроекте депутаты — а среди них и Вера Ганзя — предлагали освободить от налогов реализацию макулатуры. Это, отмечали авторы закона в пояснительной записке, позволит повысить налоговые поступления с готовой продукции, сократить потери бюджета от налогового возмещения при экспорте и свести к нулю потери из-за уклонения от уплаты налогов. В общем эти меры должны толкнуть вперед рынок переработки макулатуры и в итоге скажется не только на экономике, но и на улучшении экологической обстановки.
Третий законопроект касался сохранения более низкого налогового коэффициента-дефлятора в 2016 году — и тоже был принят. Вероятно, еще и потому, что в нем также предлагали нулевой НДС для авиакомпаний, совершающих рейсы в Крым.
В целом деятельность Веры Ганзя в Госдуме связана с социальной сферой: она работала над законами о страховых выплатах и справедливых пенсиях, дополнительном материальном обеспечении за особые заслуги перед Россией, мусоропереработкой, снижением стоимости санаторных путевок для предпенсионеров или работников вредных производств и прочем. Значительная часть была отклонена на первых чтениях, возвращены на доработку или перенесены.
Александр Жуков
На счету Александра Жукова участие в 111 законопроектах, но большая часть пришлись не на текущий созыв (хотя он достаточно продуктивно поработал), а на третий, когда его имя значилось в 34 инициативах. До публикации за все эти годы дошли 55 законов, но мы рассмотрим только последние два созыва Госдумы — таких законов 28.
Основная сфера интересов депутата в этот период — налогообложение, хотя он отметился и в законопроектах, касающихся транспортной политики, Зимних олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года (а точнее, упрощенной передачи олимпийских объектов в собственность страны, регионов и муниципалитетов), проведения чемпионата мира по футболу 2018 года (а точнее, упрощенного въезда в страну на время его проведения). В числе законов, которые были разработаны при его участии, также значится и закон об иноагентах 2012 года.
Резонанс инициативы Александра Жукова вызывали редко. Один из последних нашумевших законов — о публичном отождествлении роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне и отрицании решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии. Как писал «Коммерсантъ», он стал своего рода ответом на резолюцию Европарламента, в которой Вторую мировую войну называли результатом пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов договоренностей «двух тоталитарных режимов». Критики опасались, что новый закон фактически запрещает все возможные дискуссии о действиях советского командования.
Кроме того, именно Александр Жуков был инициатором внедрения искусственного интеллекта в Москве. Еще одна инициатива Александра Жукова — разграничение подходов к юрлицам и религиозным организациям, которое упростит регистрацию последних. Теперь им не нужно формировать обособленное имущество стоимостью в минимальный размер уставного капитала ООО. «[Это] может поставить на грань ликвидации большинство приходских общин, расположенных, как правило, в сельской местности и не имеющих банковских счетов и имущества на праве собственности», — отмечали депутаты в пояснительной записке к проекту закона.
Виктор Игнатов
Виктор Игнатов указан соавтором всего 11 законопроектов (собственных инициатив у него не было), и что показательно, все они были приняты, подписаны президентом и опубликованы. Значительная часть из них касаются сельского хозяйства и госзакупок.
Один из законопроектов, подписанных в том числе новосибирским депутатом, защищает владельцев недвижимости от недобросовестных действий с использованием украденного ключа электронной подписи. Теперь электронная подача заявления о переходе права на недвижимость возможна только если сам владелец объекта разрешил электронную подачу заявления. Без этого Росреестр документы не примет.
Другой законопроект касается снижения ставки НДС на международные транзитные перевозки пустых контейнеров и вагонов до нуля, чтобы повысить конкурентные преимущества российских железных дорог и повысить транспортный потенциал России.
Андрей Каличенко
За Андреем Каличенко значится участие в разработке 33 законопроектов, 4 из них еще находятся на рассмотрении. Большинство проектов были приняты и опубликованы.
Например, закон, который позволяет образовательным организациям инициировать создание инновационных научно-технических центров, при этом они могут быть одновременно участниками «Сколково». В подобных центрах действует особый правовой режим, кроме того, они могут сами создавать необходимую инфраструктуру — в том числе для привлечения специалистов.
Андрей Каличенко также участвовал в разработке законопроекта о противодействии контрабанде частей и дериватов бурого медведя, об обязательной оплате труда педагогов за организацию и проведение ЕГЭ, об освобождении неработающих пенсионеров старше 70 лет от взносов на капремонт.
Депутат присоединился к коллегам, обеспокоенным случаем, когда житель Санкт-Петербурга в один день и в одном месте смог согласовать 660 публичных мероприятий, ни одно из которых не состоялось, а власти уже направили на них бюджетные средства, в частности, на обеспечение безопасности. Теперь в уведомлении нужно обязательно указывать цель мероприятия, а отказ от проведения направлять письменно и заранее, иначе можно получить штраф, который варьируется от 5 до 100 тысяч рублей (в зависимости от статуса нарушителя).
Впрочем, резонансные законопроекты в послужном списке Андрея Каличенко тоже есть. Это, в частности, расширение «закона Димы Яковлева», который обеспечил возможность присвоения статуса нежелательной организации тем, кто «способствует либо препятствует» выдвижению или избранию кандидатов и достижению конкретного результата на выборах или референдумах.
Максим Кудрявцев
Имя Максима Кудрявцева указано в числе соавторов 62 законопроектов, из них до публикации дошли 39.
Новосибирский депутат — один из борцов с анонимайзерами (сервисами, позволяющими получить доступ к заблокированным в России интернет-ресурсам). В 2017 году он инициировал законопроект, который обязывал провайдеров ограничивать доступ к анонимайзерам. В случае если за 30 дней они этого не сделают, закон предусматривает штрафы. Впоследствии был принят также им инициированный закон, по которому поисковые системы должны исключать анонимайзеры и запрещенные сайты из списков выдачи. Любопытно, что депутат в то же время причастен к закону об обеспечении свободы доступа к информации. Правда, касается он только российских ресурсов в зарубежных поисковых системах.
Максим Кудрявцев также разработал закон о защите авторских прав в Интернете и участвовал в создании закона, обязывающего крупные иностранные IT-компании (в частности, Google, Facebook, Twitter, Instagram, которые пользуются большой популярностью у пользователей) открыть филиал в России, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с россиянами. Этот закон был подписан и опубликован совсем недавно — в июле 2021 года.
Кроме того, депутат причастен к обязательству СМИ-иноагентов каждое сообщение начинать с обязательного указания о том, что его создал и (или) распространил именно иноагент. Если же они этого не сделают, доступ к ним может быть ограничен. Иностранные же СМИ, действующие на территории России, теперь обязаны зарегистрировать в стране отдельное юрлицо.
Дмитрий Перминов
В портфеле Дмитрия Перминова значится 51 законопроект, 9 из них пока находятся на рассмотрении. До публикации дошли 36 проектов с его участием. Среди самых значимых, например, защита детей от пропаганды суицида: уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства, повышение уголовной ответственности за доведение до самоубийства (в том числе путем угроз, жестокого обращения и унижений), уголовная ответственность за распространение информации о способах самоубийства. Причем ответственность наступает независимо от того, есть конкретная жертва преступления или нет.
В том же законопроекте установили ответственность за вовлечение детей в опасные «игры», вроде проезда на крыше поезда, проникновения на крыши высоток, перебегания дороги непосредственно перед движущимся автомобилем. Ещё один связанный с этим законопроект (они даже внесены были одновременно) обязывал ограничивать доступ к сайтам, на которых размещена запрещенная информация о суицидах.
Вместе с Андреем Каличенко Дмитрий Перминов также боролся за оплату организации и проведения ЕГЭ в школах, достойные условия жизни военнослужащих (в частности, обеспечение жильем).
Резонансным стал законопроект о вовлечении детей в несанкционированные публичные мероприятия: теперь несовершеннолетние на митингах грозят организаторам штрафами от 30 до 500 тысяч рублей, в зависимости от статуса.
Дмитрий Савельев
В архиве Системы обеспечения законодательной деятельности Дмитрий Савельев отмечен в соавторах 216 законопроектов, до публикации дошли 28: остальные либо были отклонены на этапе первого-второго чтения, либо там же зависли. Среди них, в частности, было предложение присвоить Новосибирску статус города федерального значения — причем эту инициативу депутат Савельев в первые годы своего депутатства подготовил единолично, а не в соавторстве. Но самые значимые и нашумевшие инициативы были внесены — и приняты — в последние два года.
Один из первых законопроектов, в котором депутат отмечен как соавтор, касается деятельности некоммерческих организаций — иноагентов, он был внесён в Госдуму в 2012 году. К новым выборам его имя значится сразу в нескольких инициативах, ужесточающих деятельность иноагентов в России.
Теперь СМИ нельзя упоминать иноагентов (и юрлица, и физлица) или распространять их материалы без соответствующей пометки — вы их наверняка неоднократно видели в материалах, например, «Медузы» (издание признано СМИ-иноагентом). А самим иноагентам, в частности, запрещено комментировать ход политических кампаний или кандидатов на выборах.
Среди похожих инициатив — законы о «нежелательных организациях», которые могут быть ответственны за влияние на избирательные кампании, организацию массовых беспорядков (лидеры протестных акций, как отмечается в одной из пояснительных записок к законопроектам, проходят специальное обучение за рубежом) и прочую угрозу безопасности государства.
Один из самых скандальных и критикуемых законов, в котором принял участие новосибирский депутат, касается определения просветительской деятельности и последующего контроля за ней. Авторы закона снова подчеркивали вмешательство «антироссийских сил» и дискредитацию российской госполитики под видом лекций для школьников и студентов. Но критики отмечали слишком расплывчатую формулировку, под которую можно подвести что угодно вне одобренной на госуровне образовательной программы: от спецкурса по истории до кулинарного блога в Instagram.
Еще один принятый закон за соавторством Дмитрия Савельева запретил адвокатам приносить на встречи с осужденными смартфоны. Как указано в пояснительной записке, формально это было сделано для устранения пробела в законодательстве, на который Европейский суд по правам человека указал еще несколько лет назад. Эксперты же отмечали, что это позволит скрыть издевательства над заключенными, которые распространены в российских тюрьмах.
Не без участия Дмитрия Савельева в Госдуму нельзя избираться тем, кто каким-либо образом причастен к экстремистским организациям: запрет касается и руководителей, и членов, и просто тех, кто оказывал какую-либо помощь таким организациям. При этом этот закон имеет обратную силу, и под него подпадают те, кто имел какое-либо отношение к таким организациям ещё до признания их экстремистскими. Эта инициатива, в частности, стала одним из поводов, по которым в Бердске массово не зарегистрировали оппозиционных кандидатов в Горсовет.
Наконец, при соавторстве новосибирского депутата под госзащиту попали персональные данные силовиков — включая их имущество. Если раньше такая защита была временной и предоставлялась при угрозе жизни, здоровью или имуществу в связи со служебной деятельностью, то теперь это возможно даже без подобных угроз. СМИ связывали эту инициативу с расследованиями ФБК (признан экстремистской организацией). В числе тех, кто выступил с критикой законопроекта, была Вера Ганзя: она заметила, что закон приведет к новым обнаружениям денег и ценностей в гараже какого-нибудь генерала.
Среди других законопроектов, в которых также отметился Дмитрий Савельев, были содействие розыску пропавших детей по геолокации смартфонов, повышение безопасности детей на отдыхе, ужесточение ответственности за пропаганду употребления наркотиков, содействие развитию безналичного расчета с банковских карт и потребительскому кредитованию и прочие.
В завершение следует добавить, что всех новосибирских депутатов Госдумы (кроме Веры Ганзя) объединяет подпись в законопроекте о контрсанкциях, который приняли в рекордные сроки: всего за месяц. Закон установил запрет на импорт продукции из США и «других недружественных государств», прекращение или приостановление международного сотрудничества, запрет на прием на работу граждан США и «других недружественных государств» — в том числе высококвалифицированных специалистов.
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