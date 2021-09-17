Искусственный интеллект, иноагенты и макулатура: изучаем законы, которые продвигали новосибирские депутаты в Госдуме

Максим Кудрявцев также разработал закон о защите авторских прав в Интернете и участвовал в создании закона, обязывающего крупные иностранные IT-компании (в частности, Google, Facebook, Twitter, Instagram, которые пользуются большой популярностью у пользователей) открыть филиал в России, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с россиянами. Этот закон был подписан и опубликован совсем недавно — в июле 2021 года.



Кроме того, депутат причастен к обязательству СМИ-иноагентов каждое сообщение начинать с обязательного указания о том, что его создал и (или) распространил именно иноагент. Если же они этого не сделают, доступ к ним может быть ограничен. Иностранные же СМИ, действующие на территории России, теперь обязаны зарегистрировать в стране отдельное юрлицо.



Дмитрий Перминов



В портфеле Дмитрия Перминова значится 51 законопроект, 9 из них пока находятся на рассмотрении. До публикации дошли 36 проектов с его участием. Среди самых значимых, например, защита детей от пропаганды суицида: уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства, повышение уголовной ответственности за доведение до самоубийства (в том числе путем угроз, жестокого обращения и унижений), уголовная ответственность за распространение информации о способах самоубийства. Причем ответственность наступает независимо от того, есть конкретная жертва преступления или нет.



В том же законопроекте установили ответственность за вовлечение детей в опасные «игры», вроде проезда на крыше поезда, проникновения на крыши высоток, перебегания дороги непосредственно перед движущимся автомобилем. Ещё один связанный с этим законопроект (они даже внесены были одновременно) обязывал ограничивать доступ к сайтам, на которых размещена запрещенная информация о суицидах.



Вместе с Андреем Каличенко Дмитрий Перминов также боролся за оплату организации и проведения ЕГЭ в школах, достойные условия жизни военнослужащих (в частности, обеспечение жильем).



Резонансным стал законопроект о вовлечении детей в несанкционированные публичные мероприятия: теперь несовершеннолетние на митингах грозят организаторам штрафами от 30 до 500 тысяч рублей, в зависимости от статуса.



Дмитрий Савельев



В архиве Системы обеспечения законодательной деятельности Дмитрий Савельев отмечен в соавторах 216 законопроектов, до публикации дошли 28: остальные либо были отклонены на этапе первого-второго чтения, либо там же зависли. Среди них, в частности, было предложение присвоить Новосибирску статус города федерального значения — причем эту инициативу депутат Савельев в первые годы своего депутатства подготовил единолично, а не в соавторстве. Но самые значимые и нашумевшие инициативы были внесены — и приняты — в последние два года.

Один из первых законопроектов, в котором депутат отмечен как соавтор, касается деятельности некоммерческих организаций — иноагентов, он был внесён в Госдуму в 2012 году. К новым выборам его имя значится сразу в нескольких инициативах, ужесточающих деятельность иноагентов в России.



Теперь СМИ нельзя упоминать иноагентов (и юрлица, и физлица) или распространять их материалы без соответствующей пометки — вы их наверняка неоднократно видели в материалах, например, «Медузы» (издание признано СМИ-иноагентом). А самим иноагентам, в частности, запрещено комментировать ход политических кампаний или кандидатов на выборах.



Среди похожих инициатив — законы о «нежелательных организациях», которые могут быть ответственны за влияние на избирательные кампании, организацию массовых беспорядков (лидеры протестных акций, как отмечается в одной из пояснительных записок к законопроектам, проходят специальное обучение за рубежом) и прочую угрозу безопасности государства.



Один из самых скандальных и критикуемых законов, в котором принял участие новосибирский депутат, касается определения просветительской деятельности и последующего контроля за ней. Авторы закона снова подчеркивали вмешательство «антироссийских сил» и дискредитацию российской госполитики под видом лекций для школьников и студентов. Но критики отмечали слишком расплывчатую формулировку, под которую можно подвести что угодно вне одобренной на госуровне образовательной программы: от спецкурса по истории до кулинарного блога в Instagram.



Еще один принятый закон за соавторством Дмитрия Савельева запретил адвокатам приносить на встречи с осужденными смартфоны. Как указано в пояснительной записке, формально это было сделано для устранения пробела в законодательстве, на который Европейский суд по правам человека указал еще несколько лет назад. Эксперты же отмечали, что это позволит скрыть издевательства над заключенными, которые распространены в российских тюрьмах.



Не без участия Дмитрия Савельева в Госдуму нельзя избираться тем, кто каким-либо образом причастен к экстремистским организациям: запрет касается и руководителей, и членов, и просто тех, кто оказывал какую-либо помощь таким организациям. При этом этот закон имеет обратную силу, и под него подпадают те, кто имел какое-либо отношение к таким организациям ещё до признания их экстремистскими. Эта инициатива, в частности, стала одним из поводов, по которым в Бердске массово не зарегистрировали оппозиционных кандидатов в Горсовет.



Наконец, при соавторстве новосибирского депутата под госзащиту попали персональные данные силовиков — включая их имущество. Если раньше такая защита была временной и предоставлялась при угрозе жизни, здоровью или имуществу в связи со служебной деятельностью, то теперь это возможно даже без подобных угроз. СМИ связывали эту инициативу с расследованиями ФБК (признан экстремистской организацией). В числе тех, кто выступил с критикой законопроекта, была Вера Ганзя: она заметила, что закон приведет к новым обнаружениям денег и ценностей в гараже какого-нибудь генерала.



Среди других законопроектов, в которых также отметился Дмитрий Савельев, были содействие розыску пропавших детей по геолокации смартфонов, повышение безопасности детей на отдыхе, ужесточение ответственности за пропаганду употребления наркотиков, содействие развитию безналичного расчета с банковских карт и потребительскому кредитованию и прочие.



В завершение следует добавить, что всех новосибирских депутатов Госдумы (кроме Веры Ганзя) объединяет подпись в законопроекте о контрсанкциях, который приняли в рекордные сроки: всего за месяц. Закон установил запрет на импорт продукции из США и «других недружественных государств», прекращение или приостановление международного сотрудничества, запрет на прием на работу граждан США и «других недружественных государств» — в том числе высококвалифицированных специалистов.



Что еще почитать про политическую обстановку в Новосибирске?

У Сибири появится федеральный куратор. Что это значит и кто им станет?



В Сибири уже три месяца нет полпреда. Нужна ли вообще эта должность? Отвечают эксперты.



Депутат из Новосибирска задекларировал 87 миллионов квадратов земли — это пятая часть города. Смотрим, какие еще огромные активы нашлись в декларациях народных избранников.

