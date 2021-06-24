В Сибири уже три месяца нет полпреда. Что это значит? И нужна ли вообще эта должность? Отвечают эксперты

На самом деле у полпреда никаких полномочий практически нет, кроме как собирать совещания и щеки надувать, поэтому нет полпреда — и незаметно. У нас, например, больше месяца нет руководителя транспортного департамента в мэрии, и это беда и катастрофа. По крайней мере, я как депутат замечаю это каждый день. О назначении полпреда я узнаю, как только мигалки увижу утром на площади Трубникова.



У нас есть три уровня власти: муниципальная (это мэр и горсовет), региональная (это губернатор и Заксобрание) и федеральная. А полпреда в этой системе нет — у него нет бюджетов, нет полномочий. Вся суть полпреда в том, что он якобы имеет личный контакт с президентом и может от имени президента топать ногами, чтобы люди боялись, чувствовали око президентское на своих спинах: мол, вождь бдит и следит за ними.



Институт полпредства имел бы смысл, если бы у нас региональная и муниципальная власти были независимы от центра. Как в 90-е , когда губернатор мог быть в оппозиции к президенту. В нашей российской системе губернатора назначает и снимает президент — понятно, что формально есть выборы, но по большому счету мы понимаем, что оппозиционный губернатор не просидит и недели. В Хакасии — уникальный случай, намного больше примеров, когда губернатор сидит в совсем других местах, как Фургал. В этих условиях не очень нужен полпред, потому что губернаторы и так не забывают вставать на колени и склонять голову.



К сожалению, мы продолжаем содержать офис и аппарат. Если бы нам еще аппарат распустить, а в здании сделать детский сад — прекрасное здание, отличная территория, большой дефицит детсадов в центре, — было бы совсем здорово. Но я смутно представляю, чтобы у нас какую-то бюрократию ликвидировали. Теоретически [такая вероятность есть], потому что в условиях лояльности губернаторов это просто лишнее звено. Даже федералы это понимают где-то в глубине души, я думаю.



«Чем полпред занимается вне кризисов — его личное дело»

Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни»



— Полпредство — это форпост администрации президента на территории. Несмотря на прямые контакты между кураторами на Старой площади и администрациями субъектов, на окружном уровне нужен наблюдательный пункт, способный передавать в Москву независимую картинку происходящего «на земле».



Роль личности полпреда, как показывает опыт, не так уж принципиальна. Бывает, что на эти должности назначают заслуженных людей, которых нужно просто передержать определенное время без внятных полномочий, но и без ущерба для статуса.



В кризисных ситуациях полпред обязан выступать олицетворением присутствия федеральной власти на территории. Чем он занимается вне кризисов — по большому счету, его личное дело. Одни полпреды публичны, другие нет. Активный полпред способен помогать губернаторам и мэрам своим статусом для контактов в Москве. К сожалению, не все полпреды в истории СФО славились конструктивной активностью.



Три месяца без полпреда — это беспрецедентный срок. Не только для Сибирского федерального округа. Но именно в СФО за последние несколько лет — при бывшем полпреде Сергее Меняйло — сменились все губернаторы. Последнего — главу Тувы — президент поменял за два дня до перевода Меняйло в Северную Осетию. Это значит, что в СФО во главе всех субъектов (за исключением Хакасии) стоят руководители нового путинского призыва, обладающие кредитом доверия на высшем уровне. Таких губернаторов Кремлю не страшно оставить на некоторое время без повседневного присмотра полпреда. Даже избранный на протестных настроениях глава Хакасии Валентин Коновалов был под повседневным наблюдением аппарата полпреда с момента избрания (многие вопросы в республике Меняйло вел в режиме ручного сопровождения), и на сегодня оппозиционный губернатор уже достаточно глубоко инкорпорирован в официальную культуру федеральной вертикали власти.



Власть полпреда — это, прежде всего, влияние на кадровые вопросы. В масштабе округа назначения на ключевые должности в представительствах федеральных министерств и ведомств, региональных органах и даже муниципальных структурах затруднительны без визы полпредства. Бывало, назначения затягивались на многие месяцы, а бывало, что и вовсе не складывались. Особенно ценный ресурс полпредства — влияние на силовые структуры и судебную номенклатуру. Определенный ресурс видят также в возможности влиять на государственные награды.



Аппарат полпреда координирует информацию о ходе предвыборных кампаний на территории округа. В этом аспекте затянувшееся назначение полпреда в СФО выглядит особенно странно, учитывая давно стартовавшую подготовку к выборам в Госдуму. Впрочем, администрации субъектов отчитываются по этому вопросу перед администрацией президента напрямую.



В Новосибирской области особым влиянием пользовались два полпреда — Виктор Толоконский и Сергей Меняйло. Первый как бывший губернатор уделял очень много внимания вопросам родного региона, понимая их по-своему и конфликтуя из-за этого с командой нового губернатора Василия Юрченко. В элите довольно быстро сложился раздрай, сказывавшийся в том числе и на результатах выборов в городе и области, и на возможностях развития региона.



Меняйло же, будучи чужаком, оказался очень деятельным и коммуникативным руководителем: очень быстро познакомился с новосибирским истеблишментом, вник в городские вопросы и немало сделал для сглаживания противоречий как внутри региона, так и между Новосибирском и Москвой.



Слухи о реформе института полпредств возникают ежегодно. То пророчат ликвидацию, то расширение полномочий. Сегодня мне кажутся маловероятными оба сценария. В ДФО проэкспериментировали с усилением полпреда: Трутнев одновременно является федеральным вице-премьером. Раз такой опыт не стали тиражировать на другие округа, думаю, он не всем в Москве понравился. А ликвидация, помимо политической встряски и вынужденных изменений алгоритмов согласований, разом оставит без работы много уважаемых людей, которых нужно будет в моменте куда-то пристраивать. Зачем Кремлю эти хлопоты?