Как ради чиновника в час пик блокируют движение на большом перекрёстке — кадры из Новосибирска

В Новосибирске ради чиновника перекрывают перекрёсток в час пик
По будням на оживлённый перекрёсток в Заельцовском районе Новосибирска выходят инспекторы ДПС — они машут жезлами и запрещают движение, причём как транспорту, так и пешеходам. Несколько минут все ждут, когда через перекрёсток проедет «Мерседес» с мигалками в сопровождении экипажа ДПС. Это не новая ситуация, и вроде бы все давно привыкли, но читатели НГС снова и снова присылают возмущённые сообщения о том, как «все ждут проезда полпреда», и требуют журналистов разобраться. Ради кого перекрывают перекрёсток и законно ли это — разбираемся вместе.
Посмотрите на видео, как машина с мигалками проезжает один из городских перекрёстков (особенно впечатляют кадры с высоты).
Видео: Антон Дигаев
Если ваш маршрут проходит через перекрёсток улицы Плановой, то вы наверняка знаете, что по будням в час пик здесь постоянно останавливают движение. Кто в курсе и сильно спешит, уже знает, как рассчитать время, чтобы не было больно за потраченные минуты. Кто не успел, вынужден задержаться и пропустить важный кортеж. Движение, по словам читателей, останавливают ещё на нескольких перекрёстках по пути автомобиля.
В промежуток с 8 до 9 утра на середину перекрёстка выезжает машина ГИБДД, из которой выходят деловые инспекторы. Парни ловко орудуют жезлом и дают команды участникам дорожного движения: одним маячат, что нужно быстрее покинуть перекрёсток, другим — уже только стоять; пешеходам — вернуться на место. Кстати, особо непонятливым так и кричат: «На место». Расставив всех по своим местам, сотрудники ДПС что-то говорят по рации, и перекрёсток будто ставят на паузу.
«Кто-то поедет?», «Достали уже», «Вообще это скотство», «Как будто мы никуда не спешим» — фразы автомобилистов и пешеходов примерно одни и те же уже не первый год. Новости в этом нет, но одни воспринимают проезд кортежа по встречке как рядовое явление, другие по-прежнему возмущаются.
Кортеж с маячками и звуковыми сигналами проезжает довольно бодро (а как ещё можно проехать по расчищенной встречке?). Тем не менее во всех направлениях собирается пробка. Она и без того там возникает, но к этому моменту машин становится значительно больше, что сильно нервирует участников дорожного движения, тем более в час пик. Всё это может повторяться и вечером, но тут уже пережить проще, ведь домой можно приехать и с опозданием.
Известно, что номер машины с мигалками принадлежит «Мерседесу» 2001 года выпуска, который зарегистрирован на некоего Алексея Крылова. Но кто на самом деле передвигается на старенькой иномарке, тщательно скрывается.
Губернатор Андрей Травников на такой машине не ездит, уточнили в пресс-службе правительства. А с полпредом Сергеем Меняйло возник вопрос. Неофициальные источники утверждают, что это машина полпреда, но официальных подтверждений от полпредства нет.
— Данное транспортное средство не принадлежит полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе, — сообщили в пресс-службе полпреда.
Вопрос, используется ли этот автомобиль для передвижения полпреда по городу, в ведомстве проигнорировали. Не стали говорить, кого сопровождают сотрудники ДПС, и в Госавтоинспекции. А источник в ГИБДД посоветовал вообще ничего не спрашивать про таких защищаемых людей, так как это может быть опасно.
Ответ на вопрос корреспондента, почему полпред едет по встречке, звучал как констатация факта — мол, всё по закону. Но без всякой конкретики.
— Проезд автомобиля, в котором передвигается полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране». Документ определяет предназначение государственной охраны, основные принципы и содержание деятельности по осуществлению государственной охраны, полномочия и функции органов государственной охраны, в том числе нормы обеспечения проезда (передвижения) объектов государственной охраны, — сообщается в ответе пресс-службы полпреда.
А на вопрос о том, используется ли эта машина (на фото) для передвижения полпреда, ответили весьма загадочно:
— В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ обеспечение безопасного и беспрепятственного проезда (передвижения) объекта государственной охраны на всех видах транспорта осуществляется Федеральной службой охраны Российской Федерации.
В законе 36 статей. Пункт 10 статьи 15 «Права органов государственной охраны» говорит, что при необходимости можно принимать меры по временному ограничению или запрещению движения транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны, на улицах и дорогах, по недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки местности и объекты. Правда, здесь непонятно, есть ли необходимость выезжать на встречную полосу.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, по встречной полосе могут проезжать спецавтомобили. Они должны быть с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.
— Спецслужбы — МВД, МЧС, скорые, пожарные — используют совместно звуковые сигналы и проблесковый маячок. И при движении, если нужно оперативно прибыть на какое-то место — ДТП или происшествие. Соответственно, такие автомобили проезжают с нарушением Правил дорожного движения, но не создавая ДТП или аварийных ситуаций, — уточнили в ГИБДД. — Проблесковый маячок без звукового сопровождения включают для того, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения. В этом случае выезд на встречку или проезд на красный свет не допускается.
Кортеж полпреда, особенно если он как-то не так припаркован, часто привлекает внимание горожан. Три года назад прохожие заметили, что автомобиль полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло припарковался рядом с пешеходным переходом. Однако тогда в пресс-службе полпреда объяснили, что машина стояла не на пешеходном переходе и всё в соответствии с Правилами дорожного движения. В 2016 году шквал возмущений автомобилистов вызвало перекрытие Димитровского моста, когда полпред торопился в аэропорт.
Представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков считает, что такая манера проезда полпреда действительно нарушает права автомобилистов, но в наших реалиях с этим ничего не поделаешь, так как в городе нет ресурсов, чтобы выделить целую полосу для спецавтомобилей.
— Утром он достаточно быстро проходит этот маршрут с выездом на встречную полосу. Инспекторы делают ему зеленую улицу на каждом перекрёстке. К этому все привыкли — это раз. Второе — достаточно безопасно проводят его как водители кортежа, так и инспекторы ДПС. Поэтому я бы всё-таки оставил всё как есть, — рассуждает Вячеслав Ашурков. — Мы понимаем, что выделенные полосы строить никто не будет, и на самом деле будет только хуже водителям, когда в сегодняшних реалиях, не сказать что дороги широкие, еще и заберут по одной полосе для проезда спецавтомобилей. Поэтому да, есть нарушения, да, права нарушены. Но чисто по-человечески: ну и ладно, пусть едет.
Пусть едет? Или нет?
По подсчётам Вячеслава Ашуркова, движение перекрывают на время от минуты до трёх, а после проезда сотрудники ДПС достаточно быстро уходят с перекрёстка. Правда, иногда автомобилистам и пешеходам приходится ждать не три минуты, а гораздо дольше. Например, два года назад кортеж выехал на встречную полосу проезда Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска. Очевидцы сообщили НГС, что кортеж поехал с Димитровского моста в сторону левого берега — в это время в сторону Ленинского района была пробка, некоторым пришлось стоять в ней не менее 10 минут. Несмотря на то что кортеж сопровождали сотрудники ДПС, на вопрос корреспондента в отделении пропаганды ГИБДД по НСО сообщили, что не располагают информацией о кортеже. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сказали, что информации о кортеже у них тоже нет.
Вы знаете, кому принадлежит автомобиль, и у вас есть доказательства? Поделитесь наблюдениями с редакцией НГС (можно анонимно).
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