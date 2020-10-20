Как ради чиновника в час пик блокируют движение на большом перекрёстке — кадры из Новосибирска

Если ваш маршрут проходит через перекрёсток улицы Плановой, то вы наверняка знаете, что по будням в час пик здесь постоянно останавливают движение. Кто в курсе и сильно спешит, уже знает, как рассчитать время, чтобы не было больно за потраченные минуты. Кто не успел, вынужден задержаться и пропустить важный кортеж. Движение, по словам читателей, останавливают ещё на нескольких перекрёстках по пути автомобиля.



В промежуток с 8 до 9 утра на середину перекрёстка выезжает машина ГИБДД, из которой выходят деловые инспекторы. Парни ловко орудуют жезлом и дают команды участникам дорожного движения: одним маячат, что нужно быстрее покинуть перекрёсток, другим — уже только стоять; пешеходам — вернуться на место. Кстати, особо непонятливым так и кричат: «На место». Расставив всех по своим местам, сотрудники ДПС что-то говорят по рации, и перекрёсток будто ставят на паузу.

