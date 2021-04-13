Судьба полпредов: чем сейчас занимаются бывшие представители Путина в Сибири. И кто будет следующим?

Источники назвали возможных кандидатов на пост полпреда президента в СФО
Девятого апреля Владимир Путин освободил Сергея Меняйло от должности полпреда в Сибирском федеральном округе и отправил руководить Северной Осетией. Фамилия нового полпреда пока неизвестна — за последние 20 лет эту должность занимали пять человек, трое из которых военные. Мы решили вспомнить биографию пяти полномочных представителей президента в СФО и узнали возможных кандидатов на этот пост.
Первый. Леонид Драчевский, спортсмен-дипломат
Первым полпредом президента в СФО, с 2000 по 2004 год, был Леонид Драчевский, выпускник Московского химико-технологического института имени
После окончания Высшей партийной школы Леонид Драчевский перешел на госслужбу — в начале
Будучи полпредом, Леонид Драчевский часто принимал в Новосибирске иностранные делегации. В
Леонид Драчевский занял должность заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России» — он курировал международные проекты и развивал связи с общественностью компании. С
По данным базы «Контур.Фокус», с 2010 года Леонид Драчевский числится исполнительным директором Фонда поддержки публичной дипломатии имени
Второй. Анатолий Квашнин, резкий военный
В сентябре 2004 года в СФО назначили нового полпреда — профессионального военного Анатолия Квашнина, который до этого несколько лет был начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Анатолий Квашнин — доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, прошел чеченскую войну.
В первый год работы в Сибири Анатолий Квашнин посетил экспозицию научных разработок в выставочном центре Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Новосибирске. Нового полпреда заинтересовали теплосберегающие стельки, разработанные в Институте катализа СО РАН — Анатолий Квашнин тут же позвонил начальнику тыла Вооруженных сил РФ и рекомендовал использовать эту разработку в армии. Полпред жестко раскритиковал работу областной администрации — например, однажды сказал, что на местах «процветает то, что мягко можно назвать неэффективным и неразумным управлением».
В 2007 году Анатолий Квашнин заявил о необходимости пропагандировать переход транспорта на газ, поставил перед строителями задачу увеличить ввод жилья почти в
В 2008 году президент России Дмитрий Медведев подписал указы о назначении полномочных представителей главы государства в федеральных округах — Анатолий Квашнин сохранил свой пост.
В 2010 году президент Дмитрий Медведев высоко оценил работу Анатолия Квашнина на посту своего полпреда в Сибирском федеральном округе и наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством»
В сентябре 2010 года он назначил полпредом в СФО бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. В
Третий. Виктор Толоконский, творческий советник
К 2010 году Виктор Толоконский для новосибирцев был фигурой известной: мэр, губернатор, сенатор. Главой региона вместо него стал Василий Юрченко. Пост полпреда Виктор Толоконский занимал с 2010 по 2014 год.
На своем первом брифинге в роли полпреда он заявил, что займется развитием «большой Сибири», внутри которой значительную роль играет развитие Новосибирской области. И сказал, что надеется сделать Сибирь регионом, привлекательным для переселения. Будучи полпредом, Виктор Толоконский говорил президенту, что очереди в детсады уменьшились. Считал, что нужно убрать пятибалльные оценки для младших школьников, предлагал РЖД вернуть три электрички межрегионального направления: Новосибирск — Барнаул, Новосибирск — Томск и Новосибирск — Кемерово. В 2013 году полпред Виктор Толоконский сказал, что не видит системных проблем в работе на посту мэра Новосибирска Владимира Городецкого и считает, что тот мог бы участвовать в следующих выборах. Губернатора Василия Юрченко полпред, наоборот, критиковал за плохую, на его взгляд, работу.
В мае 2014 года президент Владимир Путин снял Виктора Толоконского с должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе и отправил его в Красноярск на должность исполняющего обязанности главы региона. Бывший полпред выиграл выборы губернатора, но через три года решил уйти с должности по собственному желанию. Виктор Толоконский вернулся в Новосибирск и вышел на новую работу — стал советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы).
Затем Виктор Толоконский поступил на работу в мэрию Новосибирска в качестве советника Анатолия Локтя. Но через несколько месяцев покинул должность. В
Четвертый. Николай Рогожкин, казак из МВД
Новый полпред-военный Николай Рогожкин занял пост в мае
В 2015 году полпред Николай Рогожкин назвал виновниками пожаров в Забайкалье оппозицию (потому что пожары возникают в труднодоступных районах, куда никто не заберется).
— Ситуация нестандартная, в разных местах одновременно загорелся лес. Я не понимаю, как это возможно, и готов выслушать специалистов, ученых, да хоть шаманов, — приводит слова Рогожкина издание «Медуза».
В 2015 году Николая Рогожкина обвинили в плагиате при написании диссертации — эксперты нашли на 110 из 117 анализируемых страниц работы некорректные заимствования из двух научных работ по военной педагогике — диссертации Дмитрия Иванченко
Кстати, полпред Николай Рогожкин попал в число самых богатых новосибирских чиновников.
В 2016 году президент Владимир Путин устроил серию громких отставок — с поста полпреда в СФО сняли и Николая Рогожкина. На его место назначили адмирала из Севастополя Сергея Меняйло.
Новую должность Рогожкину не предложили. После ухода он занялся общественной деятельностью — был помощником полпреда в Центральном федеральном округе на общественных началах.
По данным базы «Контур.Фокус», с
Пятый. Сергей Меняйло, враг США
В 2016 году новым полпредом стал
C апреля 2014 года Сергей Меняйло был
В мае прошлого года Правительство России выделило регионам
Кто будет следующим?
Источники НГС называют несколько возможных кандидатур на пост полпреда в Сибирском федеральном округе. В их числе губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Также возможными кандидатами на пост полпреда считают председателя Следственного комитета РФ Александра Быстрыкина и главу Республики Тыва Шолбана Кара-оол.
Кстати, чем вообще занимается полпред и зачем он нужен, можно почитать здесь.