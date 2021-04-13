Судьба полпредов: чем сейчас занимаются бывшие представители Путина в Сибири. И кто будет следующим?

После окончания Высшей партийной школы Леонид Драчевский перешел на госслужбу — в начале 90-х был первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту, затем перешел на работу в МИД. Работал консулом в Барселоне, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Польше, заместителем министра иностранных дел РФ. В 58-летнем возрасте его сослали в Сибирь, на должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Будучи полпредом, Леонид Драчевский часто принимал в Новосибирске иностранные делегации. В 2003 году предложил создать венчурный фонд и Фонд развития Академгородка. В 2004 году Дмитрий Медведев сказал, что за четыре года Драчевскому «удалось сделать правовое поле унифицированным» и «большинство институтов власти в округе работают нормально» и теперь его ждут на новой должности в крупной государственной компании.