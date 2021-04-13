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Тема дняСудьба полпредов. Куда они делись? И где сейчас?

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Судьба полпредов: чем сейчас занимаются бывшие представители Путина в Сибири. И кто будет следующим?

Трое из пяти были военными

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За 20 лет в СФО было пять представителей президента&nbsp;

За 20 лет в СФО было пять представителей президента 

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Источники назвали возможных кандидатов на пост полпреда президента в СФО

Девятого апреля Владимир Путин освободил Сергея Меняйло от должности полпреда в Сибирском федеральном округе и отправил руководить Северной Осетией. Фамилия нового полпреда пока неизвестна — за последние 20 лет эту должность занимали пять человек, трое из которых военные. Мы решили вспомнить биографию пяти полномочных представителей президента в СФО и узнали возможных кандидатов на этот пост.

Первый. Леонид Драчевский, спортсмен-дипломат

После должности полпреда в СФО Леонид Драчевский стал топ-менеджером&nbsp;РАО «ЕЭС России»

После должности полпреда в СФО Леонид Драчевский стал топ-менеджером РАО «ЕЭС России»

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Первым полпредом президента в СФО, с 2000 по 2004 год, был Леонид Драчевский, выпускник Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева. Драчевский был на «ты» со спортом — в 70-е тренировал сборные команды СССР по академической гребле, руководил Управлением водных видов спорта Спорткомитета СССР.

После окончания Высшей партийной школы Леонид Драчевский перешел на госслужбу — в начале 90-х был первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту, затем перешел на работу в МИД. Работал консулом в Барселоне, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Польше, заместителем министра иностранных дел РФ. В 58-летнем возрасте его сослали в Сибирь, на должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Будучи полпредом, Леонид Драчевский часто принимал в Новосибирске иностранные делегации. В 2003 году предложил создать венчурный фонд и Фонд развития Академгородка. В 2004 году Дмитрий Медведев сказал, что за четыре года Драчевскому «удалось сделать правовое поле унифицированным» и «большинство институтов власти в округе работают нормально» и теперь его ждут на новой должности в крупной государственной компании.

Леонид Драчевский занял должность заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России» — он курировал международные проекты и развивал связи с общественностью компании. С 2008 года стал исполнительным директором инвестиционного фонда, принадлежащего Михаилу Прохорову. Спорт не уходил из его жизни — с 2008-го по 2011-й бывший полпред в СФО был президентом Федерации гребного спорта России.

По данным базы «Контур.Фокус», с 2010 года Леонид Драчевский числится исполнительным директором Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Кроме того, с 2015 года он в списке учредителей и участников автономной некоммерческой организации «Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова». Сейчас первому полпреду в СФО 79 лет, в открытых источниках есть информация о том, что Леонид Драчевский является одним из членов попечительского совета Российского совета по международным делам.

Второй. Анатолий Квашнин, резкий военный

Анатолий Квашнин получил&nbsp;орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за работу полпредом в СФО

Анатолий Квашнин получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за работу полпредом в СФО

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В сентябре 2004 года в СФО назначили нового полпреда — профессионального военного Анатолия Квашнина, который до этого несколько лет был начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Анатолий Квашнин — доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, прошел чеченскую войну.

В первый год работы в Сибири Анатолий Квашнин посетил экспозицию научных разработок в выставочном центре Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Новосибирске. Нового полпреда заинтересовали теплосберегающие стельки, разработанные в Институте катализа СО РАН — Анатолий Квашнин тут же позвонил начальнику тыла Вооруженных сил РФ и рекомендовал использовать эту разработку в армии. Полпред жестко раскритиковал работу областной администрации — например, однажды сказал, что на местах «процветает то, что мягко можно назвать неэффективным и неразумным управлением».

В 2007 году Анатолий Квашнин заявил о необходимости пропагандировать переход транспорта на газ, поставил перед строителями задачу увеличить ввод жилья почти в 3 раза. Предложил привлечь заключенных к сортировке и переработке мусора, скопившегося на специальных полигонах, — такое решение, на его взгляд, могло решить проблему переработки промышленных и бытовых отходов и убрать «криминал» с мусорных свалок.

В 2008 году президент России Дмитрий Медведев подписал указы о назначении полномочных представителей главы государства в федеральных округах — Анатолий Квашнин сохранил свой пост.

В 2010 году президент Дмитрий Медведев высоко оценил работу Анатолия Квашнина на посту своего полпреда в Сибирском федеральном округе и наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сентябре 2010 года он назначил полпредом в СФО бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. В 2013–2015 годах Анатолий Квашнин был председателем наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации «Авиасоюз». Его сыновья известные автогонщики, были победителями и призерами европейских чемпионатов по автокроссу. Сейчас Анатолию Квашнину 74 года, по данным в открытых источниках, он живет со своей супругой в Новосибирске.

Третий. Виктор Толоконский, творческий советник

После должности полпреда в СФО Виктора Толоконского назначили губернатором Красноярского края&nbsp;

После должности полпреда в СФО Виктора Толоконского назначили губернатором Красноярского края 

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К 2010 году Виктор Толоконский для новосибирцев был фигурой известной: мэр, губернатор, сенатор. Главой региона вместо него стал Василий Юрченко. Пост полпреда Виктор Толоконский занимал с 2010 по 2014 год.

На своем первом брифинге в роли полпреда он заявил, что займется развитием «большой Сибири», внутри которой значительную роль играет развитие Новосибирской области. И сказал, что надеется сделать Сибирь регионом, привлекательным для переселения. Будучи полпредом, Виктор Толоконский говорил президенту, что очереди в детсады уменьшились. Считал, что нужно убрать пятибалльные оценки для младших школьников, предлагал РЖД вернуть три электрички межрегионального направления: Новосибирск — Барнаул, Новосибирск — Томск и Новосибирск — Кемерово. В 2013 году полпред Виктор Толоконский сказал, что не видит системных проблем в работе на посту мэра Новосибирска Владимира Городецкого и считает, что тот мог бы участвовать в следующих выборах. Губернатора Василия Юрченко полпред, наоборот, критиковал за плохую, на его взгляд, работу.

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В мае 2014 года президент Владимир Путин снял Виктора Толоконского с должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе и отправил его в Красноярск на должность исполняющего обязанности главы региона. Бывший полпред выиграл выборы губернатора, но через три года решил уйти с должности по собственному желанию. Виктор Толоконский вернулся в Новосибирск и вышел на новую работу — стал советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы).

Затем Виктор Толоконский поступил на работу в мэрию Новосибирска в качестве советника Анатолия Локтя. Но через несколько месяцев покинул должность. В 2019 году бывший полпред и губернатор двух регионов стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана. С 2020 года бывший полпред стал советником губернатора Андрея Травникова на общественных началах. В январе 2021 года Виктора Толоконского заметили на шествии в поддержку Навального — он сказал, что привык быть там, где горожане.

Четвертый. Николай Рогожкин, казак из МВД

Николай Рогожкин был на посту полпреда всего два года&nbsp;

Николай Рогожкин был на посту полпреда всего два года 

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Новый полпред-военный Николай Рогожкин занял пост в мае 2014 года. За всю 20-летнюю историю полпредства он стал самым «быстрым» полномочным представителем (в должности был всего два года). До поста полпреда 10 лет был главнокомандующим внутренними войсками МВД России.

В 2015 году полпред Николай Рогожкин назвал виновниками пожаров в Забайкалье оппозицию (потому что пожары возникают в труднодоступных районах, куда никто не заберется).

— Ситуация нестандартная, в разных местах одновременно загорелся лес. Я не понимаю, как это возможно, и готов выслушать специалистов, ученых, да хоть шаманов, — приводит слова Рогожкина издание «Медуза».

В 2015 году Николая Рогожкина обвинили в плагиате при написании диссертации — эксперты нашли на 110 из 117 анализируемых страниц работы некорректные заимствования из двух научных работ по военной педагогике — диссертации Дмитрия Иванченко 1997 года и Михаила Фомичева 2001 года.

Кстати, полпред Николай Рогожкин попал в число самых богатых новосибирских чиновников.

В 2016 году президент Владимир Путин устроил серию громких отставок — с поста полпреда в СФО сняли и Николая Рогожкина. На его место назначили адмирала из Севастополя Сергея Меняйло.

Новую должность Рогожкину не предложили. После ухода он занялся общественной деятельностью — был помощником полпреда в Центральном федеральном округе на общественных началах.

По данным базы «Контур.Фокус», с 2016 года Николай Евгеньевич Рогожкин числится директором действующей Ассоциации «Объединение Охранных Организаций Войсковых Казачьих Обществ». На это же имя зарегистрировано ИП. В списке связанных с ассоциацией компаний — Московская городская организация Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"». В открытых источниках говорится, что Николай Рогожкин был заместителем председателя общества.

Пятый. Сергей Меняйло, враг США

Сергей Меняйло — бывший губернатор Севастополя

Сергей Меняйло — бывший губернатор Севастополя

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В 2016 году новым полпредом стал 55-летний адмирал Сергей Меняйло. Родина нового полпреда — Алагир Северо-Осетинской АССР. Сергей Меняйло закончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова по специальности инженер-штурман. Служил в Кольской флотилии Северного флота, в Каспийской флотилии, на Черноморском флоте. Меняйло отмечен правительственными наградами: орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, «За военные заслуги», «За боевые заслуги», награжден именным пистолетом Макарова.

C апреля 2014 года Сергей Меняйло был и. о. губернатора Севастополя, позже заксобрание города утвердило его в должности. В тот момент он попал в санкционный список США. Санкции для Сергея Меняйло станут делом привычным. В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против полпреда из-за отравления Алексея Навального. В марте 2021 года правительство Канады приняло решение о введении санкций против девяти россиян — среди них оказался Меняйло.

В мае прошлого года Правительство России выделило регионам 2 миллиарда рублей в качестве субсидий «на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации» из-за пандемии коронавируса. Новосибирская область единственная за Уралом не получила субсидий — Сергей Меняйло объяснил это тем, что губернатор посчитал возможным решить эти проблемы за счет бюджета. На машину полпреда часто жаловались горожане — из-за нее в час пик останавливалось движение на большом перекрестке. 12 апреля теперь уже бывший полпред в СФО Сергей Меняйло улетел на новое место работы — на родину, в Северную Осетию.

Кто будет следующим?

Источники НГС называют несколько возможных кандидатур на пост полпреда в Сибирском федеральном округе. В их числе губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Также возможными кандидатами на пост полпреда считают председателя Следственного комитета РФ Александра Быстрыкина и главу Республики Тыва Шолбана Кара-оол.

Кстати, чем вообще занимается полпред и зачем он нужен, можно почитать здесь.

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полпред в СФО
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