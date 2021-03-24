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Канада ввела санкции против российских чиновников — в список попал Сергей Меняйло

Власти страны пришли к такому решению из-за ситуации вокруг Алексея Навального

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Об этом заявил глава канадского МИД Марк Гарно

Об этом заявил глава канадского МИД Марк Гарно

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Правительство Канады приняло решение о введении санкций против девяти россиян — среди них оказался полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на министра иностранных дел Канады Марка Гарно.

В список санкций также попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что санкции ввели «в связи с ситуацией с Навальным».

В октябре стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло по «делу Навального». Информацию об этом опубликовали в официальном журнале Евросоюза.

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КанадасанкцииСергей Меняйло
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