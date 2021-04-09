Сергей Меняйло покидает пост полпреда президента в СФО. Чем он занимался без малого 5 лет?

Сегодня Владимир Путин назначил своего полпреда в СФО Сергея Меняйло главой Северной Осетии. Он сменит на этом посту Вячеслава Битарова, который ушел в отставку по собственному желанию. Кто станет новым полпредом президента в Сибирском федеральном округе, пока не разглашается.

До сих пор для многих остается тайной: чем, собственно говоря, занимается полпред и зачем нужен? Мы перевели должностную инструкцию полпреда с бюрократического на человеческий язык.

Задача: контролировать и докладывать