Сергей Меняйло покидает пост полпреда президента в СФО. Чем он занимался без малого 5 лет?

Сегодня Владимир Путин назначил своего полпреда в СФО Сергея Меняйло главой Северной Осетии. Он сменит на этом посту Вячеслава Битарова, который ушел в отставку по собственному желанию. Кто станет новым полпредом президента в Сибирском федеральном округе, пока не разглашается.
До сих пор для многих остается тайной: чем, собственно говоря, занимается полпред и зачем нужен? Мы перевели должностную инструкцию полпреда с бюрократического на человеческий язык.
Задача: контролировать и докладывать
В задачи полпреда входит согласование работы федеральных и местных властей, например, следить за налаженной работой между федеральным Минздравом и региональным. Он также контролирует работу исполнительной власти в округе, то есть местных ведомств, служб, комитетов, управлений и департаментов.
В задачи полпреда входит в том числе и работа с кадрами. Например, он участвует в работе по согласованию кандидатов в руководители территориальных управлений федеральных ведомств — это, например, региональный Роспотребнадзор или Росздравнадзор. Он должен регулярно докладывать президенту о том, как в его округе обстоят дела с политикой, экономикой, социалкой и безопасностью.
Функции
У полпреда всего 15 функций. Например, он занимается координацией работы между министерствами, комитетами и департаментами, оценивает работу полицейских, прокуроров и следователей. Следит за состоянием кадров в правоохранительных органах и при случае может предложить президенту поменять главу областного полицейского главка.
Кроме того, полпред согласовывает кандидатов на должности некоторых региональных ведомств. Среди прочего в функции полпреда входит выдача удостоверений судьям судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Полпред предлагает президенту, кого награждать почетными грамотами. Он согласовывает материалы о присвоении почетных званий, в том числе воинских. В своем округе полпред по заданию президента сам вручает награды, почетные грамоты и объявляет благодарности.
Полпред не может что-то напрямую запретить или отменить, например, губернаторский указ или мэрский приказ. Но он может предложить президенту сделать это.
Ко всему прочему полпред может представлять
А еще полпред согласовывает кандидатуры атаманов войсковых казачьих обществ.
Права
В президентском указе также прописаны и права. Например, полпред может запросить нужные ему документы не только от администрации президента и федеральной власти, но и от региональных департаментов и мэров. Чтобы контролировать работу ведомств и департаментов, он может направлять туда своих замов.
Полпред может назначать проверки исполнения указов и распоряжений президента. Также он предлагает кандидатуры на поощрения или дисциплинарные взыскания. А если до полпреда дойдет жалоба или обращение гражданина, он может их направить в соответствующие органы, и там это обращение должны рассмотреть.
Кто может попросить о помощи
Обратиться за помощью к полпреду может любой житель округа. А поскольку наместник президента на земле курирует работу всех без исключения комитетов и ведомств, круг вопросов может быть любой — от ЖКХ до образования.
Откуда у полпреда деньги
Зарплату полпред получает в администрации президента. Собственного бюджета у него нет. По сути, это должность для контроля за исполнением президентских указов на местах. В то же время обширные функции и права полпреда позволяют лоббировать те или иные проекты.
В марте Канада ввела санкции против российских чиновников из-за ситуации вокруг Алексея Навального — в список попал и Сергей Меняйло.
В июле Сергей Меняйло сделал заявление, что не болел коронавирусом, а из поля зрения общественности пропал на некоторое время, поскольку занимался семейными делами.