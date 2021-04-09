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СрочноНовосибирск остался без полпреда Меняйло

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Сергей Меняйло покидает пост полпреда президента в СФО. Чем он занимался без малого 5 лет?

Всего его обязанности включали 4 задачи и 15 функций

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Сергей Меняйло был на посту полпреда СФО <nobr class="_">с 28 июля</nobr> <nobr class="_">2016 года —</nobr> до пятилетия ему не хватило трех месяцев

Сергей Меняйло был на посту полпреда СФО с 28 июля 2016 года — до пятилетия ему не хватило трех месяцев

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Сегодня Владимир Путин назначил своего полпреда в СФО Сергея Меняйло главой Северной Осетии. Он сменит на этом посту Вячеслава Битарова, который ушел в отставку по собственному желанию. Кто станет новым полпредом президента в Сибирском федеральном округе, пока не разглашается.

До сих пор для многих остается тайной: чем, собственно говоря, занимается полпред и зачем нужен? Мы перевели должностную инструкцию полпреда с бюрократического на человеческий язык.

Задача: контролировать и докладывать

В задачи полпреда входит согласование работы федеральных и местных властей, например, следить за налаженной работой между федеральным Минздравом и региональным. Он также контролирует работу исполнительной власти в округе, то есть местных ведомств, служб, комитетов, управлений и департаментов.

Сергей Меняйло — уроженец Северной Осетии

Сергей Меняйло — уроженец Северной Осетии

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В задачи полпреда входит в том числе и работа с кадрами. Например, он участвует в работе по согласованию кандидатов в руководители территориальных управлений федеральных ведомств — это, например, региональный Роспотребнадзор или Росздравнадзор. Он должен регулярно докладывать президенту о том, как в его округе обстоят дела с политикой, экономикой, социалкой и безопасностью.

Функции

У полпреда всего 15 функций. Например, он занимается координацией работы между министерствами, комитетами и департаментами, оценивает работу полицейских, прокуроров и следователей. Следит за состоянием кадров в правоохранительных органах и при случае может предложить президенту поменять главу областного полицейского главка.

Кроме того, полпред согласовывает кандидатов на должности некоторых региональных ведомств. Среди прочего в функции полпреда входит выдача удостоверений судьям судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Полпред предлагает президенту, кого награждать почетными грамотами. Он согласовывает материалы о присвоении почетных званий, в том числе воинских. В своем округе полпред по заданию президента сам вручает награды, почетные грамоты и объявляет благодарности.

Полпред не может что-то напрямую запретить или отменить, например, губернаторский указ или мэрский приказ. Но он может предложить президенту сделать это.

Ко всему прочему полпред может представлять и. о. губернатора или кандидатов в главы регионов, если его выбирает Законодательное собрание.

А еще полпред согласовывает кандидатуры атаманов войсковых казачьих обществ.

В начале 2017 года Новосибирск посетила вице-премьер России Ольга Голодец. Встречал гостью полпред. Он показал ей самые дорогие больницы <nobr class="_">города —</nobr>&nbsp;центр нейрохирургии и новую клинику «Авиценны»

В начале 2017 года Новосибирск посетила вице-премьер России Ольга Голодец. Встречал гостью полпред. Он показал ей самые дорогие больницы города — центр нейрохирургии и новую клинику «Авиценны»

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Права

В президентском указе также прописаны и права. Например, полпред может запросить нужные ему документы не только от администрации президента и федеральной власти, но и от региональных департаментов и мэров. Чтобы контролировать работу ведомств и департаментов, он может направлять туда своих замов.

Полпред может назначать проверки исполнения указов и распоряжений президента. Также он предлагает кандидатуры на поощрения или дисциплинарные взыскания. А если до полпреда дойдет жалоба или обращение гражданина, он может их направить в соответствующие органы, и там это обращение должны рассмотреть.

Кто может попросить о помощи

Обратиться за помощью к полпреду может любой житель округа. А поскольку наместник президента на земле курирует работу всех без исключения комитетов и ведомств, круг вопросов может быть любой — от ЖКХ до образования.

Откуда у полпреда деньги

Зарплату полпред получает в администрации президента. Собственного бюджета у него нет. По сути, это должность для контроля за исполнением президентских указов на местах. В то же время обширные функции и права полпреда позволяют лоббировать те или иные проекты.

В марте Канада ввела санкции против российских чиновников из-за ситуации вокруг Алексея Навального — в список попал и Сергей Меняйло.

В июле Сергей Меняйло сделал заявление, что не болел коронавирусом, а из поля зрения общественности пропал на некоторое время, поскольку занимался семейными делами.

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Сергей Меняйлополпред президента в СФО
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