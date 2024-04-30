Многодетную мать участника СВО выгнали из очереди на жилье под Волгоградом, которого она ждала 19 лет

Женщина вместе с пятью детьми выживает в нечеловеских условиях в Краснослободске Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Среднеахтубинском районе Волгоградской области мать пятерых детей лишили очереди на жилье после 19 лет ожидания. Сейчас большая семья выживает без газа и воды в доме с жилой площадью 23 квадратных метра, старший сын Татьяны служит в зоне СВО на Украине. Женщина долгие годы пыталась добиться помощи от местной администрации, прокуратуры, депутатов, однако на проблему обратили внимание только накануне, когда дело прогремело на всю страну и за него взялся генерал Бастрыкин. Подробности — в материале V1.RU.

Источник: Иван Иванов

Татьяна Валова большую часть жизни воспитывала пятерых детей одна. Педагог по образованию, верующий человек с обостренным чувством справедливости, она не могла поверить, что все эти годы ожидания были напрасными.

Татьяна Валова стояла в очереди на улучшение жилищных условий 19 лет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— С 2003 года я стою в очереди на улучшение жилищных условий. Я мать пятерых детей, один из сыновей — участник СВО. Проблема с жильем никак не решалась, я была вынуждена обратиться на прямую линию к президенту. После обращения узнаю, что местные чиновники меня сняли с очереди, — записала видеообращение Татьяна Валова. — Я прошу лично президента, генерального прокурора повлиять на эту ситуацию, чтобы наши жилищные условия улучшились. Прошу помощи себе и таким же людям, как я, которые многие годы бьются об стену и ничего не получают.

Многодетной матери приходится умещаться в 23 квадратных метрах жилой площади Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В разговоре с корреспондентом V1.RU женщина рассказала, что в доме не проведены вода и газ, а чтобы уместиться большой семье за обеденным столом, им пришлось спуститься в подвал.

Большой семье приходится обедать в подвале, который рушится на глазах Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Печка у нас находится в подвале. Мы были вынуждены перенести кухню сюда, когда дети выросли, потому что наверху все не помещаемся, — говорит женщина. — Стены сырые в трещинах. Постепенно от них отваливаются куски. Стол стоит на земле. Здесь темно и сыро, но приходиться ютиться, так места здесь чуть больше.

Газа в доме нет, зимой отопление печное Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Электрическую плитку пришлось вынести практически на улицу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Татьяна Валова обратилась за помощью к правозащитнику Ивану Иванову. По его словам, чиновники сделали ошибку, за которую они должны понести уголовную ответственность.



— Татьяна Валова с 2003 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Жилищный кодекс гарантирует, что те, кто стоял в очереди до 2005 года, продолжают там стоять. Чиновники манипулируют тем, что поскольку в регионе были приняты нормативные акты, детализирующие положение Жилищного кодекса, то она должна была якобы снова к ним обращаться с заявлением, — объясняет юрист. — Поскольку Татьяна не обратилась к ним повторно, они взяли и сняли ее с очереди в тот период, когда ее сын уже был на СВО.

Как можно было додуматься убрать из очереди многодетную мать? Как в таких условиях можно рожать и создавать семьи, если нет гарантий соблюдения прав? Иван Иванов

— Женщину со всех сторон хотят поставить на колени. Она ходила в администрацию Краснослободска, ей ответили: «Подайте еще раз заявление, мы вас заново поставим в очередь». Ей сейчас предлагают подать заявление на включение в очередь, чтобы исправить свою ошибку и поставить в очередь текущим числом, — говорит Иван Иванов. — Как можно было додуматься убрать из очереди многодетную мать? Как в таких условиях можно рожать и создавать семьи, если нет гарантий соблюдения их прав?

Женщина обращалась за помощью во все инстанции, но ей никто не помог Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











На вопиющую ситуацию обратился депутат Государственной Думы от Волгоградской области Алексей Волоцков. По его словам, подобные случаи далеко не редкость в стране и регионе.



— Я сам из Краснослободска, решил подключиться к этой проблеме. Сегодня переговорил с главой Среднеахтубинского района. Они подготавливают документы необходимые, их передадут нам. До конца дня изучим ситуацию и сделаем выводы, — сказал Алексей Волоцков. — Может, надо будет через суд решать проблему, потому что дело непростое. Ситуации бывают разные. Может, люди сами не обратились вовремя, может быть, действительно были какие-то сбои. У меня таких обращений в месяц не один десяток, поэтому я ничему не удивляюсь. Просто стараюсь максимально быстро отреагировать и помочь.

Дети вынуждены делить и без того тесное пространство Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Дозвониться до главы Среднеахтубинского района Николая Патрина не удалось. На звонки корреспондента V1.RU никто не ответил. По рабочему номеру в администрации района сообщили, что глава вышел из кабинета и неизвестно, когда вернется. Корреспонденты V1.RU направили письменный запрос в администрацию Среднеахтубинского района. На момент публикации ответа не поступало. Главы Краснослободска Николая Семилетова тоже не оказалось на рабочем месте. В приемной ответили, что на вопросы может ответить его заместитель, однако подойти к телефону он так и не смог.

Даже котам в этом доме тесно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Один из сыновей женщины находится в зоне СВО Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Корреспонденты V1.RU направили запрос в пресс-службу аппарата губернатора Волгоградской области. На момент публикации ответа не поступало — на звонки журналиста не взяли трубку, а сообщение в мессенджере лишь прочитали. В пресс-службе комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда, за которую сейчас отвечает Юрий Антонов, после многочисленных вопросов и уточнений прокомментировать ситуацию с жильем также не смогли.

Дом тем временем начинает потихоньку разрушаться Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки и поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ее результатах.

Татьяна Валова надеется, что ее все-таки услышат Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Размещено видеообращение к Председателю СК России Александру Бастрыкину от жительницы города Краснослободска Волгоградской области, воспитавшей пятерых детей, о нарушении ее жилищных прав, — сообщили в ведомстве. — Семья женщины проживает в не оборудованном системами коммуникаций и централизованным отоплением помещении, жилая площадь которого составляет 23 квадратных метра. С 2003 года они состояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, однако их права реализованы не были, а затем их исключили из данной очереди. В СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка.