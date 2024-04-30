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Страна и мир Спецоперация на Украине проблема Многодетную мать участника СВО выгнали из очереди на жилье под Волгоградом, которого она ждала 19 лет

Многодетную мать участника СВО выгнали из очереди на жилье под Волгоградом, которого она ждала 19 лет

Уже два десятилетия Татьяна Валова из Краснослободска Волгоградской области живет в жутких условиях

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Женщина вместе с пятью детьми выживает в нечеловеских условиях в Краснослободске

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области мать пятерых детей лишили очереди на жилье после 19 лет ожидания. Сейчас большая семья выживает без газа и воды в доме с жилой площадью 23 квадратных метра, старший сын Татьяны служит в зоне СВО на Украине. Женщина долгие годы пыталась добиться помощи от местной администрации, прокуратуры, депутатов, однако на проблему обратили внимание только накануне, когда дело прогремело на всю страну и за него взялся генерал Бастрыкин. Подробности — в материале V1.RU.

Татьяна Валова большую часть жизни воспитывала пятерых детей одна. Педагог по образованию, верующий человек с обостренным чувством справедливости, она не могла поверить, что все эти годы ожидания были напрасными.

Татьяна Валова стояла в очереди на улучшение жилищных условий 19 лет

— С 2003 года я стою в очереди на улучшение жилищных условий. Я мать пятерых детей, один из сыновей — участник СВО. Проблема с жильем никак не решалась, я была вынуждена обратиться на прямую линию к президенту. После обращения узнаю, что местные чиновники меня сняли с очереди, — записала видеообращение Татьяна Валова. — Я прошу лично президента, генерального прокурора повлиять на эту ситуацию, чтобы наши жилищные условия улучшились. Прошу помощи себе и таким же людям, как я, которые многие годы бьются об стену и ничего не получают.

Многодетной матери приходится умещаться в 23 квадратных метрах жилой площади

В разговоре с корреспондентом V1.RU женщина рассказала, что в доме не проведены вода и газ, а чтобы уместиться большой семье за обеденным столом, им пришлось спуститься в подвал.

Большой семье приходится обедать в подвале, который рушится на глазах

— Печка у нас находится в подвале. Мы были вынуждены перенести кухню сюда, когда дети выросли, потому что наверху все не помещаемся, — говорит женщина. — Стены сырые в трещинах. Постепенно от них отваливаются куски. Стол стоит на земле. Здесь темно и сыро, но приходиться ютиться, так места здесь чуть больше.

Газа в доме нет, зимой отопление печное
Электрическую плитку пришлось вынести практически на улицу

Татьяна Валова обратилась за помощью к правозащитнику Ивану Иванову. По его словам, чиновники сделали ошибку, за которую они должны понести уголовную ответственность.

— Татьяна Валова с 2003 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Жилищный кодекс гарантирует, что те, кто стоял в очереди до 2005 года, продолжают там стоять. Чиновники манипулируют тем, что поскольку в регионе были приняты нормативные акты, детализирующие положение Жилищного кодекса, то она должна была якобы снова к ним обращаться с заявлением, — объясняет юрист. — Поскольку Татьяна не обратилась к ним повторно, они взяли и сняли ее с очереди в тот период, когда ее сын уже был на СВО.

Как можно было додуматься убрать из очереди многодетную мать? Как в таких условиях можно рожать и создавать семьи, если нет гарантий соблюдения прав?

— Женщину со всех сторон хотят поставить на колени. Она ходила в администрацию Краснослободска, ей ответили: «Подайте еще раз заявление, мы вас заново поставим в очередь». Ей сейчас предлагают подать заявление на включение в очередь, чтобы исправить свою ошибку и поставить в очередь текущим числом, — говорит Иван Иванов. — Как можно было додуматься убрать из очереди многодетную мать? Как в таких условиях можно рожать и создавать семьи, если нет гарантий соблюдения их прав?

Женщина обращалась за помощью во все инстанции, но ей никто не помог

На вопиющую ситуацию обратился депутат Государственной Думы от Волгоградской области Алексей Волоцков. По его словам, подобные случаи далеко не редкость в стране и регионе.

— Я сам из Краснослободска, решил подключиться к этой проблеме. Сегодня переговорил с главой Среднеахтубинского района. Они подготавливают документы необходимые, их передадут нам. До конца дня изучим ситуацию и сделаем выводы, — сказал Алексей Волоцков. — Может, надо будет через суд решать проблему, потому что дело непростое. Ситуации бывают разные. Может, люди сами не обратились вовремя, может быть, действительно были какие-то сбои. У меня таких обращений в месяц не один десяток, поэтому я ничему не удивляюсь. Просто стараюсь максимально быстро отреагировать и помочь.

Дети вынуждены делить и без того тесное пространство

Дозвониться до главы Среднеахтубинского района Николая Патрина не удалось. На звонки корреспондента V1.RU никто не ответил. По рабочему номеру в администрации района сообщили, что глава вышел из кабинета и неизвестно, когда вернется. Корреспонденты V1.RU направили письменный запрос в администрацию Среднеахтубинского района. На момент публикации ответа не поступало. Главы Краснослободска Николая Семилетова тоже не оказалось на рабочем месте. В приемной ответили, что на вопросы может ответить его заместитель, однако подойти к телефону он так и не смог.

Даже котам в этом доме тесно
Один из сыновей женщины находится в зоне СВО

Корреспонденты V1.RU направили запрос в пресс-службу аппарата губернатора Волгоградской области. На момент публикации ответа не поступало — на звонки журналиста не взяли трубку, а сообщение в мессенджере лишь прочитали. В пресс-службе комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда, за которую сейчас отвечает Юрий Антонов, после многочисленных вопросов и уточнений прокомментировать ситуацию с жильем также не смогли.

Дом тем временем начинает потихоньку разрушаться

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки и поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ее результатах.

Татьяна Валова надеется, что ее все-таки услышат

— Размещено видеообращение к Председателю СК России Александру Бастрыкину от жительницы города Краснослободска Волгоградской области, воспитавшей пятерых детей, о нарушении ее жилищных прав, — сообщили в ведомстве. — Семья женщины проживает в не оборудованном системами коммуникаций и централизованным отоплением помещении, жилая площадь которого составляет 23 квадратных метра. С 2003 года они состояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, однако их права реализованы не были, а затем их исключили из данной очереди. В СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка.

Мы следим за развитием событий.

ПО ТЕМЕ
Жилье Многодетная мать Бастрыкин Проверка СВО Спецоперация на Украине
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