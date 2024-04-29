Милые и шустрые: щенков австралийской овчарки продают в Новосибирске — за них просят 120 тысяч рублей

На продажу выставлены два мальчика и одна девочка Источник: Avito.ru











В Новосибирске продают миниатюрных щенков австралийской овчарки. Объявление появилось на сайте Avito.



Как говорится в объявлении, на продажу выставлены три щенка — два мальчика и одна девочка. Мальчики имеют окрас «красный триколор» и «черно-белый». Окрас девочки называется «голубой мрамор с подпалом».



— Милые и шустрые щенки австралийской овчарки (аусси) от Пантеона Богов, — гласит текст объявления.



Щенята появились на свет около двух месяцев назад — в марте 2024 года. Стоимость миниатюрных австралийских овчарок начинается от 120 тысяч рублей. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

