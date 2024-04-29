НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как 0

5 м/c,

сев.

 748мм 67%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

На Гоголя расстреляли внедорожник — подробности

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Мертвое озеро
Лайфхаки для работодателей
Показания папы Нурика
Что купить на Пасху
Брошенный Nissan
Онлайн-неделя моды
130 тысяч на онлайн-шопинг
НГС в Telegram
Животные Милые и шустрые: щенков австралийской овчарки продают в Новосибирске — за них просят 120 тысяч рублей

Милые и шустрые: щенков австралийской овчарки продают в Новосибирске — за них просят 120 тысяч рублей

Малыши появились на свет около двух месяцев назад

660
4 комментария
На продажу выставлены два мальчика и одна девочка

В Новосибирске продают миниатюрных щенков австралийской овчарки. Объявление появилось на сайте Avito.

Как говорится в объявлении, на продажу выставлены три щенка — два мальчика и одна девочка. Мальчики имеют окрас «красный триколор» и «черно-белый». Окрас девочки называется «голубой мрамор с подпалом».

— Милые и шустрые щенки австралийской овчарки (аусси) от Пантеона Богов, — гласит текст объявления.

Щенята появились на свет около двух месяцев назад — в марте 2024 года. Стоимость миниатюрных австралийских овчарок начинается от 120 тысяч рублей. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Также в интернете продают щенков мальтипу по 150 тысяч — новым хозяевам их готовы привезти в Новосибирск.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Животные Собаки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Советский самолет и Руян-на-Оби: необычные места недалеко от Новосибирска, где можно отдохнуть на майских праздниках
Артур Галушкин
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

El_,  50

ТОЛЯСИК ,  47

Игорь,  60

Александр,  30

Александр,  39

Алексей,  38

Начать знакомиться
Объявления

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

теплицы

31 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление