«Они обаяшки»: в интернете продают щенков мальтипу по 150 тысяч — новым хозяевам их готовы привезти в Новосибирск

Щенкам чуть больше недели Источник: «Авито»











На сайте объявлений выставили на продажу щенков породы мальтипу, каждый из которых стоит по 150 тысяч рублей. Автор объявления Татьяна заявила НГС: сейчас маленькие собачки находятся у заводчицы в другом городе, но тем, кто захочет приобрести животное, его смогут привезти и в Новосибирск.



— Они сейчас у моей кумы Ольги в Томске, но, если нужно, привезет ко мне в Новосибирск. Она продает и разводит щенков, — уточнила корреспонденту Татьяна.



В объявлении сказано, что щенки родились 8 апреля и будут готовы переехать к новым хозяевам в конце мая — начале июня. Сейчас на них открыто раннее бронирование.



— Мама — мальтийская болонка с документами Российской кинологической федерации (РКФ), весом 2 килограмма. Папа — мини-пудель, также с документами, весом 1,5 килограмма. Щеночки будут очень маленькими — примерно 1,5–1,7 килограмма. В помете четыре девочки и один мальчик. Только предоплата (50%), — утверждается в описании.



По мнению автора объявления, щенки мальтипу похожи на мишек Тедди. Продавец рассказывает, что обычно собаки этой породы жизнерадостные, игривые и ласковые. Кроме того, они считаются гипоаллергенными.



— Ценятся тем, что у них только подшерсток и волосы, а шерсти нет. Они обаяшки <…> Роды дались нам сложно, было кесарево сечение, схватки очень сильные и долгие. Это очень большой стресс для собаки, да и для меня: впервые в жизни увидела, как это все происходило. Очень тяжело, до слез! Не хочу занижать цену <…> Такие щенки живут до 15 лет, — прокомментировала НГС Татьяна.



Мальтипу выведена в результате скрещивания мальтийской болонки и пуделя. Порода появилась в 1980-х в США.



Кроме того, в Новосибирске продают милых щенков миниатюрного бультерьера — за них просят 120 тысяч.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.