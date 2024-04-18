НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

ю-в.

 752мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,32
EUR 100,28
Реклама

СРОЧНО

Подорожала охрана новосибирского зоопарка

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Подборка дешевых дач
Как выбирали мэра
Идет жара — куда бежать
Кто нажился на светофорах
Новый поворот в деле Линейной
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
НГС в Telegram
Животные «Они обаяшки»: в интернете продают щенков мальтипу по 150 тысяч — новым хозяевам их готовы привезти в Новосибирск

«Они обаяшки»: в интернете продают щенков мальтипу по 150 тысяч — новым хозяевам их готовы привезти в Новосибирск

На недавно родившихся собак открыто раннее бронирование

2 894
20 комментариев
Щенкам чуть больше недели

На сайте объявлений выставили на продажу щенков породы мальтипу, каждый из которых стоит по 150 тысяч рублей. Автор объявления Татьяна заявила НГС: сейчас маленькие собачки находятся у заводчицы в другом городе, но тем, кто захочет приобрести животное, его смогут привезти и в Новосибирск.

— Они сейчас у моей кумы Ольги в Томске, но, если нужно, привезет ко мне в Новосибирск. Она продает и разводит щенков, — уточнила корреспонденту Татьяна.

В объявлении сказано, что щенки родились 8 апреля и будут готовы переехать к новым хозяевам в конце мая — начале июня. Сейчас на них открыто раннее бронирование.

— Мама — мальтийская болонка с документами Российской кинологической федерации (РКФ), весом 2 килограмма. Папа — мини-пудель, также с документами, весом 1,5 килограмма. Щеночки будут очень маленькими — примерно 1,5–1,7 килограмма. В помете четыре девочки и один мальчик. Только предоплата (50%), — утверждается в описании.

По мнению автора объявления, щенки мальтипу похожи на мишек Тедди. Продавец рассказывает, что обычно собаки этой породы жизнерадостные, игривые и ласковые. Кроме того, они считаются гипоаллергенными.

— Ценятся тем, что у них только подшерсток и волосы, а шерсти нет. Они обаяшки <…> Роды дались нам сложно, было кесарево сечение, схватки очень сильные и долгие. Это очень большой стресс для собаки, да и для меня: впервые в жизни увидела, как это все происходило. Очень тяжело, до слез! Не хочу занижать цену <…> Такие щенки живут до 15 лет, — прокомментировала НГС Татьяна.

Мальтипу выведена в результате скрещивания мальтийской болонки и пуделя. Порода появилась в 1980-х в США.

Кроме того, в Новосибирске продают милых щенков миниатюрного бультерьера — за них просят 120 тысяч.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Щенки Мальтипу Животные Собаки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

BlackGhost,  42

Lana555,  47

Рия,  37

Vikki,  41

Best,  34

Александра,  30

Начать знакомиться
Объявления

Адвокат

5 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Остекление балконов и лоджий под ключ. Качество проверенное временем.

0 ₽

Добавить объявление