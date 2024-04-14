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Животные «Содержатся в любящей семье»: милых щенков миниатюрного бультерьера продают в Новосибирске — за них просят 120 тысяч

«Содержатся в любящей семье»: милых щенков миниатюрного бультерьера продают в Новосибирске — за них просят 120 тысяч

Щенята появились на свет 2 марта

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22 комментария

Щенков миниатюрного бультерьера продают в Новосибирске за 120 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

Как говорится в объявлении, бультерьеры появились на свет 2 марта 2024 года. Цвет окраса щенков — бело-черный и бело-коричневый. Сейчас щенки находятся рядом с родителями.

— Щенки содержатся дома в любящей семье. Питание обеспечивается наилучшим образом, согласно возрасту: мясо, творог, сметана, овощи, каши, материнское молоко, — говорится в объявлении.

Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенков новым хозяевам. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.

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Авито Щенки Животные Новосибирск
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