«Содержатся в любящей семье»: милых щенков миниатюрного бультерьера продают в Новосибирске — за них просят 120 тысяч

Щенков миниатюрного бультерьера продают в Новосибирске за 120 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
Как говорится в объявлении, бультерьеры появились на свет 2 марта 2024 года. Цвет окраса щенков — бело-черный и бело-коричневый. Сейчас щенки находятся рядом с родителями.
— Щенки содержатся дома в любящей семье. Питание обеспечивается наилучшим образом, согласно возрасту: мясо, творог, сметана, овощи, каши, материнское молоко, — говорится в объявлении.
Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенков новым хозяевам. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.