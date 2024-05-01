«Стыдно в таком признаться»: 54-летняя Айсылу, вышедшая замуж за 23-летнего пасынка, подала на развод

Источник: Айсылу Чижевская / Vk.com











Осенью 2023 года всех взбудоражила история казанской учительницы Айсылу Чижевской, которая вышла замуж за 23-летнего пасынка. После этого у нее забрали троих других приемных детей. Но не прошло и года со свадьбы, как пара распалась, а Айсылу рассказала, зачем все-таки выходила замуж, и раскрыла «стыдную» тайну развода.

«Это выше, чем просто любовь»

Айсылу Чижевская — дочь народного поэта Казани. Со своим будущим мужем Даниилом она познакомилась, когда тому было всего 14 лет, а ей — 45. Их первая встреча прошла в детском доме, где она работала учителем музыки, а он был брошенным сиротой.

Детство Даниила, по словам Айсылу, было «полным ужаса и страданий». Мать умерла рано, отец неоднократно сидел в тюрьме, а в перерывах между отсидками избивал и унижал мальчика. Воспитанием ребенка занималась бабушка, а когда ее парализовало, парня забрали в приют.

Айсылу всегда была неравнодушна к воспитанникам детских домов. Первого такого ребенка она усыновила еще в 90-х годах, когда, работая на татарстанском телевидении, приехала снимать сюжет в Дом малютки. Когда женщина увидела детей, ее сердце дрогнуло, и она усыновила одного из них. После увиденного Айсылу ушла работать в детский дом, учила сирот музыке, некоторых усыновляла. Так она стала многодетной мамой с семью детьми. Но к Даниилу у нее всегда было особенное отношение.

Айсылу на занятии в детском доме Источник: Айсылу Чижевская / Vk.com











Женщину впечатлила любовь мальчика к музыке. Поэтому после знакомства с Даниилом Айсылу стала возить его на творческие конкурсы. Первая слава пришла к парню в 16 лет. После того как он появился на телеканале НТВ в шоу «Ты супер» (16+). На сцену сирота казанская вышел в блестящем пиджаке и со стильной укладкой, спел дуэтом с Филиппом Киркоровым.



— Артист должен быть нарциссом. Сам себя не полюбишь — никто не полюбит, — поддержал тогда парня король российской эстрады.



После плотной творческой работы вместе Айсылу услышала от Даниила: «Не хочешь быть моей мамой?» Женщина ответила согласием.



Решение пожениться Айсылу и Даниил приняли в 2022 году, когда в стране шла мобилизация. Женщине стало страшно из-за того, что ее пасынка могут забрать в армию, и тогда она посоветовалась с органами опеки, где ей и подсказали выйти за него замуж. Таким образом он, будучи официально супругом, мог оформить опеку над детьми и стать многодетным отцом.

Источник: 116.RU

— Это выше, чем просто любовь между мужчиной и женщиной, это дар Всевышнего. Нет никакого разврата и похоти, это нерушимый творческий союз на всю жизнь! — так писал Даниил у себя в соцсетях, объясняя свои отношения с Айсылу.

Женщина же в свою очередь рассказывала также, что брак ей нужен, чтобы усилить музыкальный клан.

— Я человек семейный, и почувствовала острую необходимость расширять семью, когда ушли из жизни мои родители. Но не в смысле интима, если говорить о Данииле, а в смысле музыкального клана, — клялась она.

«Мне было стыдно в таком признаться»

Как оказалось, Айсылу вышла замуж за пасынка не только для того, чтобы защитить его от армии или во имя продолжения музыкального рода.

Даниил неоднократно выступал с Айсылу на одной сцене Источник: Айсылу Чижевская / Vk.com











— Мне было стыдно в таком признаться, — поделилась Айсылу в интервью «МК», показав фото Даниила с накрашенными глазами и губами и номером телефона для вызова. — Я вот из этого его пыталась вытащить, а еще из тяжелой зависимости.



Оказалось, что в возрасте 18 лет Даниил уходил из дома приемной матери, но спустя два года вернулся.

— Сказал, что эти два года «провел в Сочи». Я как увидела, всё сразу и поняла. А потом догадки подтвердились. За два года Сочи вместо образования, ради которого он уезжал, или хотя бы работы Даниил растерял всё, что мы старались дать ему в нашей семье, а приобрел опасные привычки. Мне стало стыдно, что я упустила воспитанника, решив, что в 18 он уже достаточно взрослый, — рассказала Айсылу.



Женщина признаётся, что идея с браком пришла ей в голову из-за того, что таким образом она хотела спасти парня от порочной жизни. Однако всё оказалось тщетным, и Даниил продолжал свои грязные делишки.

— Даниил теперь не под моим присмотром, взять под контроль его не удалось, и я не хочу нести ответственность, если завтра он что-то натворит, вот почему я подаю на развод, — призналась Айсылу. — Мой пока еще муж продает себя в интернете, так что, может быть, кто-то еще захочет его спасти. Не вокалом, как я, так чем-нибудь другим, он способный мальчик.