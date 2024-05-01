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Животные Фигурное плавание и променад по берегу: как развлекаются белые медвежата в Новосибирском зоопарке — видео

Фигурное плавание и променад по берегу: как развлекаются белые медвежата в Новосибирском зоопарке — видео

Сейчас медведицам Белке и Стрелке уже больше года

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Медведицы появились на свет 16 декабря 2022 года

Несмотря на то, что белые медвежата в Новосибирском зоопарке стали уже совсем большими, они никак не угомонятся. В этот раз одна из медведиц решила устроить заплыв в бассейне, пока вторая устроила кросс по вольеру. Видео, как развлекаются Белка и Стрелка, сняла сибирячка Анна Новикова.

На кадрах можно увидеть, как медведица ныряет в воду, пытаясь достать кусок плитки, которой выложен бассейн. В это время ее сестра вместе с матерью неторопливо гуляют по берегу.

После этого медведицы решили подкрепиться молоком матери, развалившись в вольере.

Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.

Ранее Новосибирский зоопарк увеличил время работы. Это связано с переходом на летний режим и увеличением продолжительности светового дня.

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