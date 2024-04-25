Собираемся смотреть на животных: зоопарк Новосибирска увеличил время работы — график

В зоопарке Новосибирска с сегодняшнего дня, 25 апреля, увеличили время работы. Это связано с переходом на летний режим и увеличением продолжительности светового дня.

До 25 апреля зоопарк будет работать с 09:00 до 21:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни. Как рассказали в телеграм-канале зоопарка, кассы в будние прекращают работу в 20:00, а в выходные и праздничные — в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.