Собираемся смотреть на животных: зоопарк Новосибирска увеличил время работы — график

В зоопарке Новосибирска с сегодняшнего дня, 25 апреля, увеличили время работы. Это связано с переходом на летний режим и увеличением продолжительности светового дня.
До 25 апреля зоопарк будет работать с 09:00 до 21:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни. Как рассказали в телеграм-канале зоопарка, кассы в будние прекращают работу в 20:00, а в выходные и праздничные — в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.
Билеты можно купить как в кассах, так и на сайте зоопарка. Взрослый билет стоит 500 рублей, а льготный — 250 рублей.
В Новосибирском зоопарке в честь международного дня манула устроили показательное кормление этих диких котов. Посетителям прочитали небольшую просветительскую лекцию о семействе малых кошек, к которым относятся манулы.