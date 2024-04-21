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Животные В Новосибирске устроили показательное кормление манулов — забавное видео из зоопарка

В Новосибирске устроили показательное кормление манулов — забавное видео из зоопарка

Мероприятие провели в честь международного дня манула

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3 комментария
Манулы живут в Новосибирском зоопарке с 1994 года

В Новосибирском зоопарке в честь международного дня манула устроили показательное кормление этих диких котов. Кадры опубликованы в Telegram-канале зоопарка.

Посетителям прочитали небольшую просветительскую лекцию о семействе малых кошек, к которым относятся манулы. В Новосибирском зоопарке первые дикие коты появились в 1994 году. Год спустя они дали первое потомство. Отметим, что вес новорожденного манула составляет всего 100 граммов, вес взрослого животного может достигать десятка килограммов.

Весна заставила многих животных стать активнее и чаще выходить из домиков. Так, молодая самочка пумы продемонстрировала, как она легко может перемещаться по дереву.

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Новосибирск Новосибирский зоопарк Манулы
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