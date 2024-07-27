Рост цен продолжится, ЦБ дал новый прогноз по инфляции: главные новости 26 июля

Центральный Банк спрогнозировал рост инфляции Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 июля.



ФСБ задержала экс-заместителя министра обороны России

Источник: Минобороны / YouTube.com











Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова задержали сотрудники ФСБ. Он отвечал за материально-техническое обеспечение.



Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, Булгаков проходит по делу о коррупции. Его заключили под стражу. Бывшего замминистра поместили в СИЗО в Москве.

Пост замминистра обороны Дмитрий Булгаков занял в 2008 году. С 2015-го по 2017 год курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины. В 2015 году занимался снабжением российских войск на территории Сирии.



В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Булгаков стал генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.



Обвиняемого в подрыве Land Cruiser в Москве доставили из Турции в Россию

Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль по заданию СБУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.



По словам Серебрякова, в феврале 2023 года он по своей инициативе вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Взрывное устройство он собирал и размещал под машиной под руководством человека по имени Илья, который, по его словам, предложил ему ликвидировать офицера ВС РФ.



Так выглядел автомобиль после взрыва Источник: Молжаниново Синявинская Подрезково / T.me











Обвиняемого задержали в турецком Бодруме и экстрадировали в Россию. Сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям СКР для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).



Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку

Центробанк России поднял ключевую ставку до 18%. Такое решение было принято на очередном заседании совета директоров.



— Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России, — говорится на сайте ЦБ.



Ключевая ставка оставалась неизменной с 15 декабря 2023 года. До этого ее повысили пять раз за полгода, первое повышение произошло в августе, когда курс доллара приблизился к 100 рублям, а евро перешагнул этот рубеж. Тогда Банк России провел внеплановое заседание, где поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12%: цель по инфляции остается прежней — 4%. Во II квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6%.



Помимо этого Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2024 года с 4,3–4,8% до 6,5–7,0%. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора, опубликованного по итогам заседания по ключевой ставке 26 июля.

Прогноз по инфляции на 2025 год изменился с 4% до 4,0–4,5%, на 2026 год — остался прежним (4%).



Также ЦБ повысил прогнозный диапазон по средней ключевой ставке в 2024 году с 15,0–16,01% до 16,9–17,4% годовых, в 2025 — с 10–12% до 14–16%, в 2026 — с 6–7 до 10–11%.



В Ульяновске вспыхнула многоэтажка. Погбли взрослые и маленький ребенок

В многоэтажке на Корунковой, 2/19 в Ульяновске вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил три квартиры на третьем этаже, весь подъезд заволокло дымом.



Источник: ENews112 / T.me

При пожаре в многоэтажке погибли 2-летний ребенок и две женщины, трое взрослых пострадали. Об этом сообщили в МЧС России.



По словам местных жителей, сначала раздался звук, похожий на взрыв, а затем начался пожар. Телеграм-канал «112» сообщает, что дом не газифицирован.



— Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России, — передали спасатели.

В Челябинской области прорвало дамбу, объявили режим ЧС

ЧП случилось около поселка Киолим Карабашского городского округа на реке Большой Киалим. Из-за прорыва дамбы в городе нет света и скоро закончится вода, говорят жители.

В Карабашском округе объявлен режим ЧС Источник: читатель 74.RU

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины. Спасатели эвакуируют местных жителей.

— В Карабашском городском округе из-за дождей и увеличения притока воды к Киолимскому водохранилищу размыло сто метров насыпного участка дамбы. Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения, — сообщили в МЧС России.

При взрыве газового предприятия в ЯНАО погиб человек, восемь пострадали

В цехе переработки конденсата в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв. Один человек погиб, еще восемь получили ранения, сообщили РЕН ТВ в МЧС по региону. Трех человек госпитализировали в Ново-Уренгойскую больницу.

Telegram-канал Baza пишет, что взорвалась установка комплексной подготовки газа. Утверждается, что предварительной причиной ЧП стало нарушение технологического процесса подрядной организацией.



Пострадавшим при ЧС и терактах в полтора раза увеличили выплаты

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.



Единовременная материальная помощь выросла с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества человеку заплатят 75 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч. При полной утрате имущества можно рассчитывать на сумму в 150 тысяч рублей (раньше было 100 тысяч). Кроме того, выплаты будут ежегодно индексироваться.



Также изменился размер выплат родственникам погибших. Теперь они получат 1,5 миллиона рублей (вместо 1 миллиона). За средний или тяжкий вред здоровью полагаются 600 тысяч рублей, а за легкий вред — 300 тысяч рублей.



В Москве заочно арестовали еще одного фигуранта по делу Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора «Like Центра», принадлежащего блогеру Аязу Шабутдинову. Василий Алексеев обвиняется в 92 преступлениях, связанных с мошенничеством в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.



Источник: moscowcourts / T.me











Алексееву избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Однако экс-директор «Лайк Центра» скрылся от следствия и находится за пределами России. Его объявили в международный розыск.

