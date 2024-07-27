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Происшествия «Да он сейчас в дом бабахнет!» Россияне сняли на видео пролет огненного НЛО

«Да он сейчас в дом бабахнет!» Россияне сняли на видео пролет огненного НЛО

По словам горожан, НЛО появилось из ниоткуда

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Очевидцев удивило и напугало зрелище

В Волгограде и Волгоградской области сняли на видео необычное огненное НЛО, которое двигалось с севера региона в сторону юга. Пролет в небе неопознанного летающего объекта заметили жители разных частей города, пишет V1.RU.

— НЛО прямо над домом пролетело. Казалось, что оно сейчас врежется в него. Мы подошли чуть ближе к дому, и след простыл его. Как будто выгорел. Непонятно, что это было. Что-то длинное и странной формы. Резко появилось из ниоткуда и исчезло, — сообщают очевидцы.

В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области уверили, что сообщений о произошедших ЧП или ЧС на территории Волгоградской области не поступало, в том числе связанных с пролетом неизвестных или неопознанных летающих объектов.

Явление похоже на спутники Starlink Илона Маска. Однако по данным сайта Starwalk.space, спутники последний раз запускали 12 июля, а следующий запуск планируется 27 июля.

— 27 июля 2024 года в 07:21 по московскому времени SpaceX отправит на орбиту 180-ю партию из 23 интернет-спутников Starlink. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 6761 единиц, — указано на сайте.

Ранее жители разных областей России заметили светящийся шар, пролетавший над городами. До этого мы писали о том, как с полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную ракету. Тогда раздавшийся взрыв очень напугал очевидцев.

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НЛО Илон Маск Старлинк Спутники Спутник
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