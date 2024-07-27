«Только за наличные»: новосибирцы пожаловались на работу АЗС — они не смогли расплатиться за бензин картой

Проблемы с оплатой возникли на нескольких АЗС Источник: читательница НГС











Вечером 26 июля жительница Новосибирска сообщила о проблемах с оплатой на АЗС. Как заявила редакции читательница НГС, она не смогла воспользоваться безналичным расчетом — оплата принималась наличными деньгами.



По ее словам, речь идет о заправках сети «Газпромнефть» на улицах Доватора и Большевистской.



— Одна заправка просто двери заблокировала. На второй только наличный расчет, — сообщила читательница НГС. — Ещё родственники пишут, что на Речном вокзале только за деньги наличные.



НГС обратился в пресс-службу АЗС «Газпромнефть» и с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент также позвонил на горячую линию сети, но на его звонок не ответили. Редакция также написала в соцсети АЗС, чтобы узнать, из-за чего на заправках возникла проблема с оплатой.



Несколько дней назад в приложении Газпромбанка возникли временные проблемы со входом, сообщает РИА Новости. В пресс-службе банка 24 июля объясняли, что в течение кратковременного периода могли наблюдаться сложности «при совершении некоторых операций» в приложении.

