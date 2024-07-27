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Происшествия «Только за наличные»: новосибирцы пожаловались на работу АЗС — они не смогли расплатиться за бензин картой

«Только за наличные»: новосибирцы пожаловались на работу АЗС — они не смогли расплатиться за бензин картой

Проблемы с оплатой возникли сразу на нескольких заправках

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11 комментариев
Проблемы с оплатой возникли на нескольких АЗС

Вечером 26 июля жительница Новосибирска сообщила о проблемах с оплатой на АЗС. Как заявила редакции читательница НГС, она не смогла воспользоваться безналичным расчетом — оплата принималась наличными деньгами.

По ее словам, речь идет о заправках сети «Газпромнефть» на улицах Доватора и Большевистской.

— Одна заправка просто двери заблокировала. На второй только наличный расчет, — сообщила читательница НГС. — Ещё родственники пишут, что на Речном вокзале только за деньги наличные.

НГС обратился в пресс-службу АЗС «Газпромнефть» и с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент также позвонил на горячую линию сети, но на его звонок не ответили. Редакция также написала в соцсети АЗС, чтобы узнать, из-за чего на заправках возникла проблема с оплатой.

Несколько дней назад в приложении Газпромбанка возникли временные проблемы со входом, сообщает РИА Новости. В пресс-службе банка 24 июля объясняли, что в течение кратковременного периода могли наблюдаться сложности «при совершении некоторых операций» в приложении.

В середине июля в Новосибирске в автобусе произошел конфликт. Как заявила пассажирка, в транспорте не работал терминал — девушку просили оплатить проезд наличными или переводом на телефон кондуктора.

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АЗС Безналичная оплата Новосибирск Бензин Топливо АЗС Газпромнефть
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Комментарии
11
С левого берега
27 июля 2024, 00:58
Как цены повысить на топливо так все работает).
Жук
27 июля 2024, 01:04
хуньштеин замедлил платежи
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