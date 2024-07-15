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Дороги и транспорт «Перевод на телефон, либо — наличные»: сибирячка поссорилась с кондуктором из-за оплаты проезда

«Перевод на телефон, либо — наличные»: сибирячка поссорилась с кондуктором из-за оплаты проезда

Ситуацию прокомментировал перевозчик

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17 комментариев
По словам сибирячки, ей сообщили, что в автобусе не работал терминал

14 июля в Новосибирске в салоне автобусе случился конфликт. Как сообщила редакции читательница НГС Арина, в нем не работал терминал — из-за этого оплатить проезд девушку просили наличными или переводом на телефон кондуктора.

По словам пассажирки, инцидент произошел в районе 19:10 часов в автобусе №28.

— Протягиваю банковскую карту, а мне говорят: «либо перевод на телефон, либо — наличные». За отсутствием наличных в кошельке, получается, что я не могу оплатить проезд, — сообщила Арина. — Но раз не работает терминал, я ведь имею право проехать бесплатно.

Жительница Новосибирска сообщила, что объяснила о возможности бесплатного проезда работнику автобуса. По ее словам, в ответ на это кондуктор несколько раз предложил ей выполнить перевод или выйти из транспорта.

Конфликт разрешился в пользу пассажирки — ей разрешили бесплатно проехать в салоне автобуса.

Перевозчик маршрута №28 — ООО «Новосибирскпрофстрой -ПАТП-1». Директор предприятия Галина Земерова объяснила НГС, что, когда автобусы выпускают на линию, все терминалы находятся в рабочем состоянии. Но в процессе техника может сломаться — из-за этого в салоне транспорта имеется объявление.

— В случае, если терминал сломан, или кондуктор заставляет пассажира оплатить…не берет банковскую карту, а выпрашивает наличку или перевод на телефон, мы тоже в этом объявлении сделали акцент. Чтобы ни в коем случае пассажир не переводил на карту кондуктора, а ехал бесплатно, — сказала директор организации.

Галина Земерова уточнила, что предприятие готово бесплатно провозить пассажира в случае, если в салоне автобуса не работает терминал, или кондуктор просит наличные средства.

— Мы с этим боремся как можем: вызываем водителя, кондуктора, проводим беседы, снимаем видео. Что в наших силах, стараемся предотвратить эти случаи. Потому что нам они тоже не нужны — это раз. А во вторых, мы теряем выручку, — сказала Галина Земерова.

Вместе с тем она уточнила, что жалобы на нерабочие терминалы накануне в предприятие не поступали, эта — единственная. Обычно в случае, если техника ломается, водитель может уйти с линии.

— От водителя, что сломался терминал, заявки диспетчеру не было. Терминал работал, — сообщила руководитель компании. — Бывает, у пассажира карта в стоп-листе, тогда он должен оплатить за проезд наличными или выйти из автобуса.

В конце июня в Новосибирске мужчина устроил драку с кондуктором автобуса. Потасовка попала на видео.

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Проезд Автобус Новосибирск Перевозчик
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Комментарии
17
bla-bla-bla
15 июля 2024, 18:39
Примите к сведению: Бабло(наличка),получаемое кондуктором-делится между кондуктором и водителем! Вот отсюда и сотка за работу водителю автобуса)) А если серьёзно, выше-озвученное#ПРАВДА.
Гость
15 июля 2024, 18:21
Надо принять это к сведению. А то часто хотят именно наличку. Типа иди и плати водителю. В ответ не получаешь билет. Куда идет наличка?
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