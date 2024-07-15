«Перевод на телефон, либо — наличные»: сибирячка поссорилась с кондуктором из-за оплаты проезда

По словам сибирячки, ей сообщили, что в автобусе не работал терминал Источник: Максим Серков / NGS42.RU











14 июля в Новосибирске в салоне автобусе случился конфликт. Как сообщила редакции читательница НГС Арина, в нем не работал терминал — из-за этого оплатить проезд девушку просили наличными или переводом на телефон кондуктора.



По словам пассажирки, инцидент произошел в районе 19:10 часов в автобусе №28.



— Протягиваю банковскую карту, а мне говорят: «либо перевод на телефон, либо — наличные». За отсутствием наличных в кошельке, получается, что я не могу оплатить проезд, — сообщила Арина. — Но раз не работает терминал, я ведь имею право проехать бесплатно.



Жительница Новосибирска сообщила, что объяснила о возможности бесплатного проезда работнику автобуса. По ее словам, в ответ на это кондуктор несколько раз предложил ей выполнить перевод или выйти из транспорта.



Конфликт разрешился в пользу пассажирки — ей разрешили бесплатно проехать в салоне автобуса.



Перевозчик маршрута №28 — ООО «Новосибирскпрофстрой -ПАТП-1». Директор предприятия Галина Земерова объяснила НГС, что, когда автобусы выпускают на линию, все терминалы находятся в рабочем состоянии. Но в процессе техника может сломаться — из-за этого в салоне транспорта имеется объявление.



— В случае, если терминал сломан, или кондуктор заставляет пассажира оплатить…не берет банковскую карту, а выпрашивает наличку или перевод на телефон, мы тоже в этом объявлении сделали акцент. Чтобы ни в коем случае пассажир не переводил на карту кондуктора, а ехал бесплатно, — сказала директор организации.



Галина Земерова уточнила, что предприятие готово бесплатно провозить пассажира в случае, если в салоне автобуса не работает терминал, или кондуктор просит наличные средства.



— Мы с этим боремся как можем: вызываем водителя, кондуктора, проводим беседы, снимаем видео. Что в наших силах, стараемся предотвратить эти случаи. Потому что нам они тоже не нужны — это раз. А во вторых, мы теряем выручку, — сказала Галина Земерова.



Вместе с тем она уточнила, что жалобы на нерабочие терминалы накануне в предприятие не поступали, эта — единственная. Обычно в случае, если техника ломается, водитель может уйти с линии.



— От водителя, что сломался терминал, заявки диспетчеру не было. Терминал работал, — сообщила руководитель компании. — Бывает, у пассажира карта в стоп-листе, тогда он должен оплатить за проезд наличными или выйти из автобуса.

