Спасатели эвакуируют людей, забравшихся на крыши домов: главное о прорыве дамбы в Челябинской области

Около поселка Киолим Карабашского городского округа в Челябинской области прорвало дамбу. Власти объявили режим ЧС, местных жителей начали эвакуировать. Мы собрали главное, что известно о ЧП к этому часу.
Эвакуация
Из зоны бедствия эвакуированы 163 жильца, в том числе 21 ребенок, сообщили в МЧС России
Из-за размыва дамбы спасатели эвакуируют жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Их перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш.
По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на семи сантиметров. На месте работают более ста специалистов и 24 единицы техники.
Официальные комментарии
Губернатор Алексей Текслер выступил с экстренным сообщением по поводу прорыва дамбы. Со слов главы региона, сейчас главное — позаботиться о безопасности людей из подтопленных населенных пунктов и разместить их в ПВР. Утром Алексей Текслер оценит ситуацию на месте.
Также ситуацию прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Сергей Шатилов. Он отметил, что на базе двух школ организовали пункты временного размещения для людей, пострадавших от бедствия.
Что известно о плотине и вложениях в нее
Плотину на Киалимском водохранилище модернизировали более 12 лет назад. Об этом писало издание «Медиазавод». Спикером в статье выступил вице-мэр Карабаша по капитальному строительству и ЖКХ Игорь Скалозубов:
Киалимская плотина имеет высоту десять метров и сдерживает шесть миллионов кубических метров воды. В непосредственной близости от нее расположены жилые районы, военный городок, несколько деревень, промышленные предприятия, автомобильная и железная дороги. Ниже плотины проходит русло реки Сак-Элга, впадающей в реку Миасс, а далее в Аргазинское водохранилище рядом с плотиной.
Приняв во внимание опасность, которая грозит Карабашу в случае разрушения гидросооружений Киалимского водохранилища, являющегося муниципальной собственностью, региональные власти согласились выделить средства на их реконструкцию. Более 11 миллионов рублей было потрачено на отсыпку тела плотины, восстановление линии электропередачи и освещения гидроузла.
Были установлены электрические и механические подъемники гидрозатворов, приборы контроля за уровнем воды в водохранилище и другое необходимое оборудование. Недавно обновленный Киалимский гидроузел был принят в эксплуатацию.
В Карабашском городском округе есть еще несколько дамб и плотин: на озерах Барахтан и Большой Агардяш, городском и Богородском прудах. В непосредственной близости от поселка Карасево располагается плотина Аргазинского водохранилища. Некоторым из этих сооружений более сотни лет.
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