Спасатели эвакуируют людей, забравшихся на крыши домов: главное о прорыве дамбы в Челябинской области

Жители поселка Киолим забрались на крышу в ожидании эвакуации Источник: читатель 74.RU











Около поселка Киолим Карабашского городского округа в Челябинской области прорвало дамбу. Власти объявили режим ЧС, местных жителей начали эвакуировать. Мы собрали главное, что известно о ЧП к этому часу.



Эвакуация

Из зоны бедствия эвакуированы 163 жильца, в том числе 21 ребенок, сообщили в МЧС России

Из-за размыва дамбы спасатели эвакуируют жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Их перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш.

Источник: МЧС России

По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на семи сантиметров. На месте работают более ста специалистов и 24 единицы техники.

Официальные комментарии

Губернатор Алексей Текслер выступил с экстренным сообщением по поводу прорыва дамбы. Со слов главы региона, сейчас главное — позаботиться о безопасности людей из подтопленных населенных пунктов и разместить их в ПВР. Утром Алексей Текслер оценит ситуацию на месте.

Источник:

alexeytexlerofficial / T.me

Также ситуацию прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Сергей Шатилов. Он отметил, что на базе двух школ организовали пункты временного размещения для людей, пострадавших от бедствия.

Источник: МЧС России

Что известно о плотине и вложениях в нее

Плотину на Киалимском водохранилище модернизировали более 12 лет назад. Об этом писало издание «Медиазавод». Спикером в статье выступил вице-мэр Карабаша по капитальному строительству и ЖКХ Игорь Скалозубов:

Киалимская плотина имеет высоту десять метров и сдерживает шесть миллионов кубических метров воды. В непосредственной близости от нее расположены жилые районы, военный городок, несколько деревень, промышленные предприятия, автомобильная и железная дороги. Ниже плотины проходит русло реки Сак-Элга, впадающей в реку Миасс, а далее в Аргазинское водохранилище рядом с плотиной.

Приняв во внимание опасность, которая грозит Карабашу в случае разрушения гидросооружений Киалимского водохранилища, являющегося муниципальной собственностью, региональные власти согласились выделить средства на их реконструкцию. Более 11 миллионов рублей было потрачено на отсыпку тела плотины, восстановление линии электропередачи и освещения гидроузла.

Были установлены электрические и механические подъемники гидрозатворов, приборы контроля за уровнем воды в водохранилище и другое необходимое оборудование. Недавно обновленный Киалимский гидроузел был принят в эксплуатацию.

В Карабашском городском округе есть еще несколько дамб и плотин: на озерах Барахтан и Большой Агардяш, городском и Богородском прудах. В непосредственной близости от поселка Карасево располагается плотина Аргазинского водохранилища. Некоторым из этих сооружений более сотни лет.