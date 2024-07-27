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Происшествия «Мы все тонем!» В Челябинской области уходят под воду несколько поселков из-за прорыва дамбы — видео

«Мы все тонем!» В Челябинской области уходят под воду несколько поселков из-за прорыва дамбы — видео

На месте ЧП ввели режим ЧС

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2 комментария
В Карабашском округе объявлен режим ЧС

В Челябинской области прорвало дамбу. ЧП случилось около поселка Киолим Карабашского городского округа на реке Большой Киалим. Видео и фотографиями с места ЧП поделились читатели 74.RU, живущие там. Это водохранилище — питьевой источник Карабаша. Из-за случившегося в городе нет света и скоро закончится вода, говорят жители.

Некоторые жильцы забираются на крыши домов, не зная, что делать.

— Мы все тонем! — восклицает очевидец. Власти Карабаша подтвердили информацию о прорыве дамбы.

— На Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины, — говорят в администрации Карабаша. — Как сообщили в оперативном штабе Карабашского городского округа, жителям поселков, находящихся в зоне подтопления — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево, — быть готовыми к эвакуации: собрать вещи первой необходимости и документы. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины.

Спасатели эвакуируют местных жителей.

— В Карабашском городском округе из-за дождей и увеличения притока воды к Киолимскому водохранилищу размыло сто метров насыпного участка дамбы. Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения, — сообщили в МЧС России.

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Прорыв дамбы Потоп Челябинск Челябинская область Режим ЧС
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Комментарии
2
Гость
27 июля 2024, 01:25
Скоро в проклятой Америке начнётся сезон штормов и торнадо. Ждём грандиозных жертв и разрушений! 👍😁
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