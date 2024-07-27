«Мы все тонем!» В Челябинской области уходят под воду несколько поселков из-за прорыва дамбы — видео

В Карабашском округе объявлен режим ЧС Источник: читатель 74.RU

В Челябинской области прорвало дамбу. ЧП случилось около поселка Киолим Карабашского городского округа на реке Большой Киалим. Видео и фотографиями с места ЧП поделились читатели 74.RU, живущие там. Это водохранилище — питьевой источник Карабаша. Из-за случившегося в городе нет света и скоро закончится вода, говорят жители.

Источник: читатель 74.RU











Некоторые жильцы забираются на крыши домов, не зная, что делать.

— Мы все тонем! — восклицает очевидец. Власти Карабаша подтвердили информацию о прорыве дамбы.



Источник: ENews112 / T.me

— На Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины, — говорят в администрации Карабаша. — Как сообщили в оперативном штабе Карабашского городского округа, жителям поселков, находящихся в зоне подтопления — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево, — быть готовыми к эвакуации: собрать вещи первой необходимости и документы. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой.



На месте ЧП работают сотрудники МЧС, коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины.



Спасатели эвакуируют местных жителей.