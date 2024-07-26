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Город В Новосибирск планирует приехать Екатерина Мизулина

В Новосибирск планирует приехать Екатерина Мизулина

Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в соцсетях

462
22 комментария
Визит главы «Лиги безопасного интернета» ожидается осенью

В Новосибирск в этом году может приехать Екатерина Мизулина. Об этом заявила сама глава «Лиги безопасного интернета» — по ее словам, визит планируется осенью.

26 июля в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина ответила на сообщение одного из подписчиков, который пожаловался на работу мессенджера. Пользователь также спросил, когда она приедет в сибирский город.

— Вся страна сегодня пишет про то, что Telegram плохо работает. Здесь в Калининграде у меня все без сбоев, — написала Екатерина Мизулина. — PS: В Новосибирск — осенью.

Глава «Лиги безопасного интернета» не раскрыла подробности своего визита.

Накануне стало известно, что в Новосибирске перенесли концерт рэпера Slimus. На творчество артиста в июне жаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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Екатерина Мизулина Лига безопасного интернета Новосибирск
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Комментарии
22
Звездолет Сигареты Вега
26 июля 2024, 23:42
По местам Калогривого?
урлулуу
26 июля 2024, 23:43
Ну ка пошла отсюда
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