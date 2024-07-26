В Новосибирск планирует приехать Екатерина Мизулина

В Новосибирск в этом году может приехать Екатерина Мизулина. Об этом заявила сама глава «Лиги безопасного интернета» — по ее словам, визит планируется осенью.
26 июля в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина ответила на сообщение одного из подписчиков, который пожаловался на работу мессенджера. Пользователь также спросил, когда она приедет в сибирский город.
— Вся страна сегодня пишет про то, что Telegram плохо работает. Здесь в Калининграде у меня все без сбоев, — написала Екатерина Мизулина. — PS: В Новосибирск — осенью.
Глава «Лиги безопасного интернета» не раскрыла подробности своего визита.
Накануне стало известно, что в Новосибирске перенесли концерт рэпера Slimus. На творчество артиста в июне жаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.