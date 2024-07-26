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Город В Новосибирске пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram

В Новосибирске пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram

Они сообщают о проблемах с получением сообщений

815
3 комментария
Новосибирцы заметили проблемы утром

В Новосибирске пользователи мессенджера Telegram 26 июля сообщили о сбоях в работе. Проблемы есть и с веб-версией, и с приложением.

— Утром, около 09:30, заметила, что на телефоне отображаются уведомления из «Телеграма». При этом, когда захожу в приложение, написано, что идет обновление, но новые сообщения не отображаются. Похожая ситуация на приложении на компьютере: при отправке сообщений они долго не уходят, входящие не отображаются, — рассказала читательница НГС Антонина.

Кроме этого в редакцию поступило еще несколько сообщений о проблемах с мессенджером.

О сбоях сообщают пользователи из Сибири и европейской части страны

По информации сайта Downdetector, сообщения о сбоях в работе начали поступать около 10:00. Некоторые пользователи указывают, что мессенджер не работает, у других есть проблемы с отправкой сообщений. Проблемы есть у пользователей из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Казани, Барнаула, Иркутска, Санкт-Петербурга.

В начале июля массовый сбой возник в работе приложения Сбера. Это произошло из-за плановых технических работ.

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Комментарии
3
урлулуу
26 июля 2024, 11:20
Ютуб,телега,давайте уже железный занавес опустим и дело с концами.
Гость
26 июля 2024, 11:21
У всех? Или у двоих?
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