В Новосибирске пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram

Новосибирцы заметили проблемы утром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске пользователи мессенджера Telegram 26 июля сообщили о сбоях в работе. Проблемы есть и с веб-версией, и с приложением.



— Утром, около 09:30, заметила, что на телефоне отображаются уведомления из «Телеграма». При этом, когда захожу в приложение, написано, что идет обновление, но новые сообщения не отображаются. Похожая ситуация на приложении на компьютере: при отправке сообщений они долго не уходят, входящие не отображаются, — рассказала читательница НГС Антонина.

Кроме этого в редакцию поступило еще несколько сообщений о проблемах с мессенджером.

О сбоях сообщают пользователи из Сибири и европейской части страны Источник: downdetector.brandanalytics.ru











По информации сайта Downdetector, сообщения о сбоях в работе начали поступать около 10:00. Некоторые пользователи указывают, что мессенджер не работает, у других есть проблемы с отправкой сообщений. Проблемы есть у пользователей из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Казани, Барнаула, Иркутска, Санкт-Петербурга.



В начале июля массовый сбой возник в работе приложения Сбера. Это произошло из-за плановых технических работ.