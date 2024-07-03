«Не могу перевести деньги»: у жителей Новосибирска не открывается приложение Сбера — произошел массовый сбой

Приложение банка у многих просто не открывается Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Утром в среду, 3 июля, в приложении Сбера произошел сбой. Об этом сообщили читатели НГС. Большинство не может зайти в приложение.

— Я сначала зайти не смогла, но со второй попытки получилось. Только Сбербанк мне показал неверные суммы на счетах, а теперь просто эти счета не открывает и я не могу перевести деньги, — объяснила жительница Новосибирска.

Несколько читателей НГС прислали скриншоты, в которых написано, что приложение «временно недоступно».

Новосибирцы не могут получить доступ к банковским счетам Источник: Сбербанк











Сайт downdetector, на котором можно сообщить о сбое в приложении, показывает, что сегодня количество жалоб увеличилось.



Жалобы на сбой начали поступать с 6 утра Источник: downdetector.su/sberbank









