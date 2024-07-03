«Не могу перевести деньги»: у жителей Новосибирска не открывается приложение Сбера — произошел массовый сбой

Утром в среду, 3 июля, в приложении Сбера произошел сбой. Об этом сообщили читатели НГС. Большинство не может зайти в приложение.
— Я сначала зайти не смогла, но со второй попытки получилось. Только Сбербанк мне показал неверные суммы на счетах, а теперь просто эти счета не открывает и я не могу перевести деньги, — объяснила жительница Новосибирска.
Несколько читателей НГС прислали скриншоты, в которых написано, что приложение «временно недоступно».
Сайт downdetector, на котором можно сообщить о сбое в приложении, показывает, что сегодня количество жалоб увеличилось.
В начале июня пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в работе приложения. Больше всего жалоб поступило из Москвы и области, а также из Санкт-Петербурга.