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В приложении Сбера произошел массовый сбой

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Страна и мир «Не могу перевести деньги»: у жителей Новосибирска не открывается приложение Сбера — произошел массовый сбой

«Не могу перевести деньги»: у жителей Новосибирска не открывается приложение Сбера — произошел массовый сбой

Сбой произошел рано утром 3 июля

6 305
49 комментариев
Приложение банка у многих просто не открывается

Утром в среду, 3 июля, в приложении Сбера произошел сбой. Об этом сообщили читатели НГС. Большинство не может зайти в приложение.

— Я сначала зайти не смогла, но со второй попытки получилось. Только Сбербанк мне показал неверные суммы на счетах, а теперь просто эти счета не открывает и я не могу перевести деньги, — объяснила жительница Новосибирска.

Несколько читателей НГС прислали скриншоты, в которых написано, что приложение «временно недоступно».

Новосибирцы не могут получить доступ к банковским счетам

Сайт downdetector, на котором можно сообщить о сбое в приложении, показывает, что сегодня количество жалоб увеличилось.

Жалобы на сбой начали поступать с 6 утра

В начале июня пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в работе приложения. Больше всего жалоб поступило из Москвы и области, а также из Санкт-Петербурга.

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Комментарии
49
Вoван щербатый
3 июля 2024, 09:17
Они меняют свою ИТ-систему, с кучей ошибок. Но официально признаваться в этом не будут, только техподдержка иногда проговаривается случайно
Ханна Намити
3 июля 2024, 09:49
сбер отстой
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