Встал намертво — ни позвонить, ни написать. В Telegram произошел массовый сбой

Пользователи Сети пожаловались на массовый сбой в работе Telegram Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В субботу, 8 июня, пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в работе приложения. Больше всего жалоб поступило из Москвы и области, а также из Санкт-Петербурга.



Как сообщают пользователи, первые проблемы появились около 21:30 по московскому времени. На сайтах, отслеживающих корректность работы популярных сетей, множатся сообщения о сбое. Сейчас на Downradar (русский аналог Downdetector. — Прим. ред.) уже около полутора тысяч обращений.

— Пропали все чаты, ничего не грузит, — рассказывает Алексей на сайте Downradar.

— Около 21:35 у меня перестали работать чаты в мобильном приложении. Потом перестала работать версия для компьютера. Просто постоянный статус обновления, — рассказывает MSK1.RU Никита.

Сейчас на Downradar (русский аналог Downdetector — Прим. ред.) уже около полутора тысяч обращений Источник: Downradar.ru











Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье, например Белоруссию.

