Встал намертво — ни позвонить, ни написать. В Telegram произошел массовый сбой

В субботу, 8 июня, пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в работе приложения. Больше всего жалоб поступило из Москвы и области, а также из Санкт-Петербурга.
Как сообщают пользователи, первые проблемы появились около 21:30 по московскому времени. На сайтах, отслеживающих корректность работы популярных сетей, множатся сообщения о сбое. Сейчас на Downradar (русский аналог Downdetector. — Прим. ред.) уже около полутора тысяч обращений.
— Пропали все чаты, ничего не грузит, — рассказывает Алексей на сайте Downradar.
— Около 21:35 у меня перестали работать чаты в мобильном приложении. Потом перестала работать версия для компьютера. Просто постоянный статус обновления, — рассказывает MSK1.RU Никита.
Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье, например Белоруссию.
Это уже не первый крупный сбой в работе Telegram за последний месяц. Ранее Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как создавался Telegram.