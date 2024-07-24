В Новосибирске перенесли концерт рэпера Slimus — против него выступала Екатерина Мизулина

Slimus (более известный под псевдонимом Slim) участвовал в группе Centr, которую организовал Guf Источник: ekaterina_mizulina / Telegram; slim_public / Vk.com











В Новосибирске на неопределенный срок перенесли концерт рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев). Мероприятие должно было состояться 27 июля.



Выступление исполнителя должно было пройти на площадке «Руки Вверх Бара».



— По независящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату, — говорится в сообществе концерта в социальной сети «Вконтакте».



Организаторы мероприятия отметили, что все купленные билеты остаются действительными. Как только появится информация о новой дате концерта — об этом сообщат дополнительно.



Корреспондент НГС обратился за комментарием к организатору концертов сети «Руки Вверх Бара» Гоше Алавердяну, чтобы узнать причину отмены выступления исполнителя. Он переадресовал за комментарием к менеджеру артиста и подчеркнул, что «Руки Вверх Бар» лишь предоставлял площадку для выступления. Корреспондент НГС обратился за информацией к организатору концерта исполнителя в Новосибирске. На момент публикации материала информация не поступила.

