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Развлечения В Новосибирске перенесли концерт рэпера Slimus — против него выступала Екатерина Мизулина

В Новосибирске перенесли концерт рэпера Slimus — против него выступала Екатерина Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» жаловалась на рэпера в МВД и Генпрокуратуру

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Slimus (более известный под псевдонимом Slim) участвовал в группе Centr, которую организовал Guf

В Новосибирске на неопределенный срок перенесли концерт рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев). Мероприятие должно было состояться 27 июля.

Выступление исполнителя должно было пройти на площадке «Руки Вверх Бара».

— По независящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату, — говорится в сообществе концерта в социальной сети «Вконтакте».

Организаторы мероприятия отметили, что все купленные билеты остаются действительными. Как только появится информация о новой дате концерта — об этом сообщат дополнительно.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к организатору концертов сети «Руки Вверх Бара» Гоше Алавердяну, чтобы узнать причину отмены выступления исполнителя. Он переадресовал за комментарием к менеджеру артиста и подчеркнул, что «Руки Вверх Бар» лишь предоставлял площадку для выступления. Корреспондент НГС обратился за информацией к организатору концерта исполнителя в Новосибирске. На момент публикации материала информация не поступила.

В середине июня на творчество Slimus жаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина — она просила МВД и Генеральную прокуратуру проверить тексты песен на пропаганду запрещенных веществ и оскорбление чувств верующих. В итоге концерт исполнителя в Екатеринбурге, запланированный на 15 июня, отменили из-за угрозы массовых беспорядков.

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Новосибирск Рэперы Отмена концерта Slimus Екатерина Мизулина
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