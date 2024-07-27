Леди Гага в перьях, отрубленная голова и украденная «Мона Лиза». Чем запомнилось открытие Олимпийских игр в Париже

Рассказываем, чем запомнилось открытие Олимпийских игр в Париже Источник: Robert F. Bukaty / AP











В пятницу, 26 июля, в Париже состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Впервые она прошла не на стадионе, а в центре города. Торжественная церемония длилась около четырех часов. Собравшиеся на улицах зрители были вынуждены всё это время стоять под проливным дождем, который зарядил в Париже с самого утра.



Церемония открытия запомнилась публике не только своим спортивным духом, но и, как посчитали пользователи Сети, нелепостью происходящего. MSK1.RU рассказывает о курьезных ситуациях, произошедших на открытии Олимпийских игр в Париже.

Проблемы с организацией

Парад атлетов в этом году проходил необычно — команды проплыли на лодках по реке Сене. Приехавшие на праздник спорта зрители были вынуждены отстоять в огромных очередях для проверки QR-кодов, чтобы занять свое место на трибунах. Как пишет издание Franceinfo, некоторые с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали открытие, до этого потратив несколько часов, стоя под проливным дождем.

— Мы предпочитаем вернуться домой и посмотреть по телевизору то, что, по выражению властей, мы «еще никогда не видели», чем оставаться тут, чтобы это стало «никогда не увиденным», — отметил один из зрителей.

Зрители были вынуждены смотреть церемонию открытия под дождем Источник: Getty Images











Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за торжественным мероприятием из VIP-ложи. Там, конечно, было более сухо, чем на трибунах для обычных зрителей.

Эммануэль Макрон (слева) и Томас Бах (справа) Источник: Benoit Doppagne / Global look press











Правда, красивая картинка сменяется неприглядной реальностью уже в паре кварталов от Сены. На опубликованном видео грызуны массово выползают из люков на улицы Парижа. Не удалось выселить и бездомных, которые обосновались на местных улицах.

Крысы уже успели стать мемом в социальных сетях Источник: item 2 / Х; lvtheshit / Х (деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: SHOT / T.me

Открытие игр или сюр?

Первые появления звезд начались незадолго до официального открытия игр. Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь рядом со стадионом «Стад де Франс» перед церемонией в Париже. Его появление в необычном амплуа вызывало немало шуток в интернете, учитывая, какой трек он наложил на видео.

Композиция The Next Episode прозвучала на фоне видео Источник: snoopdogg, paris2024 и team USA / Instagram.com (деятельность запрещена на территории РФ)

На открытии Игр у набережной Нотр-Дама спела Леди Гага. Артистка исполнила номер кабаре «Мулен Руж». Певица появилась на сцене в костюме от Dior c розовыми перьями.

— Леди Гага перепутала Met Gala и открытие Олимпиады, поэтому пришла в своем базовом. Найдется ли среди перьев место Селин? — иронизировала Ксения Собчак в личном блоге.

Многие сочли наряд Леди Гаги забавным Источник: Kevin C. Cox / Getty Images











Пользователи из России наложили на выступление Леди Гаги песню Олимпиады-80 в Москве. Как вам такой вариант? Источник: анатолий ноготочки / X (деятельность запрещена на территории РФ); olympics.com

После выступления Леди Гаги зрителям показали кордебалет на улицах города — артисты станцевали на Сенной набережной и даже на Эйфелевой башне. Завершилась эта часть рок-концертом в Дворце правосудия. Номер был посвящен французской революции. Казненная Мария-Антуанетта (Марина Виотти) с собственной отрубленной головой в руках исполнила оперную арию, аккомпанировали ей музыканты на электрогитарах.

Завирусившееся в Сети выступление королевы с отрубленной головой Источник: bbc.co.uk

Трансляция с открытий включала в себя вставки, связанные с историей Франции и Парижем. Зрителям показали видео из Лувра — якобы картина «Мона Лиза» была украдена. Правда, потом выяснилось, что сделали это герои мультфильма «Гадкий Я» (6+). Специально к играм организаторы создали тематическую короткометражку. Миньоны прокатились на субмарине под Сеной и занялись спортом. В итоге лодка их потонула, а шедевр Лувра оказался в Сене. Причем не только в мультике.

— Миньоны украли «Мона Лизу», — пестрили ленты телеграм-каналов.

Внезапно в трансляцию ворвались миньоны Источник: olympics.com











Надеемся, что при съемке ни одна «Мона Лиза» не пострадала Источник: olympics.com











Среди звезд, присутствовавших во время открытия, заметили Анну Винтур. Главный редактор журнала Vogue появилась в наряде от Louis Vuitton. Правда, внимание зрителей привлекло вовсе не платье Винтур, а то, как ее представили на трансляции. Анна, конечно, уже не молода, но не настолько, чтобы зваться «летописью».

— Т9, как всегда, подвел в самый неподходящий момент. Кадр с прямой трансляции открытия Олимпийских игр, — шутили коллеги из «Правил жизни».

Источник: olympics.com











Многих также возмутил внешний вид местных артистов, которые выступили после завершения парада атлетов. Пользователи увидели в постановке подражание картине Да Винчи «Тайная вечеря». Правда, вместо учеников Христа были экстравагантно одетые звёзды французской эстрады. Некоторые зрители в шоке стали строчить в соцсети гневные отзывы, среди них была племянница лидера партии «Национального объединения» Марин Ле Пен — Марион Марешаль.



— Всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на «Тайную вечерю», знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию, — написала родственница политика.

Племянница Марин Ле Пен была возмущена церемонией открытия Источник: Marion Marechal / X (деятельность запрещена на территории РФ)











В финале выступила Селин Дион. Она спела прямо на Эйфелевой башне. Певица исполнила композицию Hymne A L'Amour Эдит Пиаф.



В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Заболевание поражает центральную нервную систему человека, из-за чего у него повышается мышечный тонус и, как следствие, появляются болезненные спазмы, способные привести даже к переломам костей. Из-за проблем со здоровьем певица отменила свой тур по Европе в прошлом году, а также временно приостанавливала запись музыки, но болезнь не помешала артистке выступить на церемонии открытия.

Селин Дион выступила в платье от французского дома моды Dior Источник: olympics.com

Церемония открытия завершилась конфузом: олимпийский флаг повесили вверх ногами. На фото видно, что в верхней части флага оказались два кольца, а в нижней — три. Флаг поспешили спустить, чтобы перевернуть в правильное положение — но торжественный момент всё же был упущен. И кажется, его еще долго будут вспоминать СМИ и пользователи Сети.