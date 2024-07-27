Леди Гага в перьях, отрубленная голова и украденная «Мона Лиза». Чем запомнилось открытие Олимпийских игр в Париже

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Впервые она прошла не на стадионе, а в центре города. Торжественная церемония длилась около четырех часов. Собравшиеся на улицах зрители были вынуждены всё это время стоять под проливным дождем, который зарядил в Париже с самого утра.
Церемония открытия запомнилась публике не только своим спортивным духом, но и, как посчитали пользователи Сети, нелепостью происходящего. MSK1.RU рассказывает о курьезных ситуациях, произошедших на открытии Олимпийских игр в Париже.
Проблемы с организацией
Парад атлетов в этом году проходил необычно — команды проплыли на лодках по реке Сене. Приехавшие на праздник спорта зрители были вынуждены отстоять в огромных очередях для проверки QR-кодов, чтобы занять свое место на трибунах. Как пишет издание Franceinfo, некоторые с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали открытие, до этого потратив несколько часов, стоя под проливным дождем.
— Мы предпочитаем вернуться домой и посмотреть по телевизору то, что, по выражению властей, мы «еще никогда не видели», чем оставаться тут, чтобы это стало «никогда не увиденным», — отметил один из зрителей.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за торжественным мероприятием из VIP-ложи. Там, конечно, было более сухо, чем на трибунах для обычных зрителей.
Правда, красивая картинка сменяется неприглядной реальностью уже в паре кварталов от Сены. На опубликованном видео грызуны массово выползают из люков на улицы Парижа. Не удалось выселить и бездомных, которые обосновались на местных улицах.
Открытие игр или сюр?
Первые появления звезд начались незадолго до официального открытия игр. Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь рядом со стадионом «Стад де Франс» перед церемонией в Париже. Его появление в необычном амплуа вызывало немало шуток в интернете, учитывая, какой трек он наложил на видео.
На открытии Игр у набережной Нотр-Дама спела Леди Гага. Артистка исполнила номер кабаре «Мулен Руж». Певица появилась на сцене в костюме от Dior c розовыми перьями.
— Леди Гага перепутала Met Gala и открытие Олимпиады, поэтому пришла в своем базовом. Найдется ли среди перьев место Селин? — иронизировала Ксения Собчак в личном блоге.
После выступления Леди Гаги зрителям показали кордебалет на улицах города — артисты станцевали на Сенной набережной и даже на Эйфелевой башне. Завершилась эта часть рок-концертом в Дворце правосудия. Номер был посвящен французской революции. Казненная Мария-Антуанетта (Марина Виотти) с собственной отрубленной головой в руках исполнила оперную арию, аккомпанировали ей музыканты на электрогитарах.
Трансляция с открытий включала в себя вставки, связанные с историей Франции и Парижем. Зрителям показали видео из Лувра — якобы картина «Мона Лиза» была украдена. Правда, потом выяснилось, что сделали это герои мультфильма «Гадкий Я» (6+). Специально к играм организаторы создали тематическую короткометражку. Миньоны прокатились на субмарине под Сеной и занялись спортом. В итоге лодка их потонула, а шедевр Лувра оказался в Сене. Причем не только в мультике.
— Миньоны украли «Мона Лизу», — пестрили ленты телеграм-каналов.
Среди звезд, присутствовавших во время открытия, заметили Анну Винтур. Главный редактор журнала Vogue появилась в наряде от Louis Vuitton. Правда, внимание зрителей привлекло вовсе не платье Винтур, а то, как ее представили на трансляции. Анна, конечно, уже не молода, но не настолько, чтобы зваться «летописью».
— Т9, как всегда, подвел в самый неподходящий момент. Кадр с прямой трансляции открытия Олимпийских игр, — шутили коллеги из «Правил жизни».
Многих также возмутил внешний вид местных артистов, которые выступили после завершения парада атлетов. Пользователи увидели в постановке подражание картине Да Винчи «Тайная вечеря». Правда, вместо учеников Христа были экстравагантно одетые звёзды французской эстрады. Некоторые зрители в шоке стали строчить в соцсети гневные отзывы, среди них была племянница лидера партии «Национального объединения» Марин Ле Пен — Марион Марешаль.
— Всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на «Тайную вечерю», знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию, — написала родственница политика.
В финале выступила Селин Дион. Она спела прямо на Эйфелевой башне. Певица исполнила композицию Hymne A L'Amour Эдит Пиаф.
В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Заболевание поражает центральную нервную систему человека, из-за чего у него повышается мышечный тонус и, как следствие, появляются болезненные спазмы, способные привести даже к переломам костей. Из-за проблем со здоровьем певица отменила свой тур по Европе в прошлом году, а также временно приостанавливала запись музыки, но болезнь не помешала артистке выступить на церемонии открытия.
Церемония открытия завершилась конфузом: олимпийский флаг повесили вверх ногами. На фото видно, что в верхней части флага оказались два кольца, а в нижней — три. Флаг поспешили спустить, чтобы перевернуть в правильное положение — но торжественный момент всё же был упущен. И кажется, его еще долго будут вспоминать СМИ и пользователи Сети.
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