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Весна инструкция Как и чем красить яйца на Пасху: 6 простых, но эффектных способов

Как и чем красить яйца на Пасху: 6 простых, но эффектных способов

Даже интересно, у кого рука поднимется разбить такую красоту

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41 комментарий
В принципе можно и маркером на яйцах что-то накалякать, но мы не ищем легких путей!

Каждый год хозяйки ломают голову над тем, чем и как покрасить яйца на Пасху. У кого-то есть проверенные поколениями рецепты, а кто-то постоянно ищет что-нибудь новенькое. Чтобы вам не пришлось искать советы, мы подготовили несколько надежных способов красиво покрасить яйца на Пасху. Сохраняйте их себе — скоро пригодятся!

Как красить яйца в луковой шелухе

Перед Пасхой луковая шелуха из категории «мусор» переходит в категорию «скоро понадобится». Ее собирают и затем используют для того, чтобы красить яйца. Рецепт незамысловатый: большое количество шелухи (от не менее 20 головок лука) отвариваем примерно час на медленном огне, затем добавляем туда 1 столовую ложку соли до получения насыщенного цвета самой воды. Спойлер: чем больше луковой шелухи, тем концентрированней получается отвар и темнее цвет покраски.

Пока он готовится, займемся виновниками торжества. Если просто опустить в воду и сварить яйца уже скучно, применим фантазию и подручные материалы: веточки укропа, петрушки или небольшие листики. С помощью марли или капроновых колготок фиксируем декор на поверхности яйца, опускаем в раствор и варим до готовности. Затем даем остыть и снимаем декор.

Покрасить пасхальные яйца с мраморным узором тоже несложно: нужно обернуть их луковой шелухой и обмотать марлей или капроном, затем сварить до готовности и убрать лишнее. Придать блеск пасхальным яйцам легко: нужно натереть их смоченным в подсолнечном масле ватным тампоном.

Как красить яйца пищевым красителем

Достижения химической промышленности помогают придать символам Пасхи самые разные цвета. Покрасить яйца пищевым красителем несложно, главное — сделать это правильно. Выбирайте безопасные составы с натуральной основой.

До окрашивания нужно сварить белые яйца, дать им остыть и обсохнуть. Затем развести краситель по инструкции, которая указана на упаковке, и опустить в него «виновника торжества». Во время окрашивания яйца желательно переворачивать ложкой или рукой в перчатке, чтобы цвет распределился равномерно. После этого выкладываем яйца на бумажное полотенце, даем высохнуть, при желании можно декорировать наклейками — дети будут рады вам помочь.

Такая пасхальная роспись — целое искусство! Увы, недолговечное

Еще проще покрасить пасхальные яйца жидким красителем. Возьмите сваренное белое яйцо, наденьте перчатки и капните на них краситель разных цветов. Затем покатайте немного в руках — получите эксклюзивный дизайн. Для блеска протрите его растительным маслом.

Как красить яйца в каркаде

Если хочется натуральности, рассказываем, как покрасить пасхальные яйца каркаде. Это не только вкусный и тонизирующий чай, но и отличный краситель. Он прекрасно подходит для окрашивания пасхальных яиц. В результате получаются оттенки от светло-серого до графитового. Смотрится необычно, а делается очень просто.

На пол-литра воды берем 2 столовые ложки высушенных цветков каркаде, доводим настой до кипения на среднем огне. После этого варим яйца до состояния «вкрутую» — примерно 9–10 минут, после чего вытаскиваем и даем обсохнуть.

Тем временем процеживаем остывший настой каркаде, добавляем в него 1 столовую ложку 9-процентного уксуса, перемешиваем и опускаем яйца. Периодически их нужно переворачивать ложкой — для равномерного окрашивания. За 2 часа они приобретают благородный светло-серый оттенок, более длительное пребывание в каркаде окрашивает в темные тона, вплоть до графитового. Окрашенные яйца высушите на салфетке и смажьте подсолнечным маслом.

Как красить яйца в вине

Еще один натуральный краситель — вино. Чтобы покрасить десяток белых яиц к Пасхе, потребуется 1,5 литра красного, сладкого или полусладкого. Всё просто: наливаем вино в кастрюлю, опускаем в него будущие пасхальные шедевры и варим на медленном огне 20 минут. Делать это лучше вечером: после варки нужно оставить яйца в растворе на 7–8 часов. Достаем их шумовкой, как пельмени, даем обсохнуть, и вуаля — символ Пасхи приобрел изысканный бордовый или темно-сиреневый цвет.

С помощью натуральных красителей можно добиться причудливых оттенков

Как красить яйца куркумой

Если хочется натуральности, рассказываем, как покрасить пасхальные яйца куркумой. Специя издавна применяется в лечебных целях, при этом ее стойкий ярко-желтый цвет давно оценили многие хозяйки (спойлер: капли куркумы очень сложно выводятся со столешницы). Поэтому покрасить куркумой яйца довольно просто: в металлическую (или ту, что будет не жалко) кастрюлю налейте 2 литра воды, размешав в ней 3 столовые ложки этой приправы и по 1 столовой ложке уксуса и соли. Нагревайте жидкость на медленном огне 5–7 минут, после того как специя растворится, положите туда яйца и варите еще 10–12 минут.

Если хочется получить насыщенный желтый цвет, подержите сваренные яйца в воде 2–3 часа. Дольше оставлять не рекомендуем: окраситься может не только скорлупа, но и белок. Хотя вреда от этого точно не будет: краситель-то полностью натуральный.

Как красить яйца кандурином

Золотистый цвет скорлупы можно получить с помощью кандурина — натурального красителя на основе слюды. Покрасить яйца на Пасху им можно для того, чтобы добиться сверкающего перламутрового оттенка. А это, кстати, тренд в пасхальных украшениях.

Благодаря кандурину каждый из вас может почувствовать себя немного Фаберже: разводим краситель в капле воды, затем с помощью кисточки или губки покрываем поверхность яйца или рисуем на нем узоры на свой вкус. Можно также разбрызгать кисточкой кандурин по яйцу — получится причудливый «космический» декор.

Чем будете красить яйца на Пасху?

Традиционно луковой шелухой
Куплю красители в магазине
Покрашу каркаде
Не пожалею вина — интересно получится
Использую куркуму
Выберу кандурин
Не буду заморачиваться, куплю уже покрашенные
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