Камеры оштрафуют новосибирцев за использование телефона за рулем — показывает на карте, где они появятся

Камеры установят до начала осени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ищут подрядчика на установку камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо поставить два комплекса фиксации нарушений ПДД, в которые входят в общей сложности семь обзорных камер. Вместе с ними необходимо предоставить заказчику видеодатчики, контролеры определения текущей фазы светофора, а также системы инфракрасной подсветки.

Камеры разместятся на двух перекрестках на правом берегу Новосибирска. Первый комплекс установят на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной. Второй появится на перекрестке улиц Владимировская и Саратовская. Смотрите карту с новыми камерами ниже.

Источник: «Яндекс Карты»

Новые комплексы должны фиксировать почти два десятка видов нарушений ПДД. Среди них и использование телефона за рулем, что наказывается по ст. 12.36.1 КоАп РФ.



Максимальная цена контракта составляет 27,3 миллиона рублей. Сейчас идет поиск подачи заявок на участие в торгах. Срок завершения — 15 мая 2024 года.

