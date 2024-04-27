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Город В Новосибирске у колеса обозрения на Михайловской набережной поставят камеры — на них потратят 20,5 миллионов

В Новосибирске у колеса обозрения на Михайловской набережной поставят камеры — на них потратят 20,5 миллионов

Комплексы фотовидеофиксации пришлют штраф за непристегнутый ремень

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Камеры должны установить до 31 декабря 2024 года

В Новосибирске ищут подрядчика на установку комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Начальная цена контракта составляет более 20,5 миллионов рублей.

Информация о поиске подрядчика появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает «Центр организации дорожного движения». Камеры появятся у колеса обозрения на Михайловской набережной, расположенного по адресу улица Большевистская, 12Б. Подрядчик должен поставить заказчику пять видеодатчиков, пять обзорных камер, системы инфракрасной подсветки, системы бесперебойного питания и другое оборудование.

Камеры будут фиксировать нарушения ПДД со стороны Октябрьского моста, со стороны улицы Добролюбова, со стороны улицы Зыряновской в сторону Добролюбова, съезд в сторону Октябрьского моста и часть дороги со стороны гостиницы River Park. Камеры будут штрафовать водителей за проезд на красный свет светофора, несоблюдение предписаний дорожных знаков, игнорирование разметки и управление машиной без пристегнутого ремня безопасности.

Комплекс должен быть поставлен заказчику до 31 декабря 2024 года. Максимальная цена контракта — 20,5 миллионов рублей. Подрядчика планируют определить 7 мая.

Ранее НГС разобрался, где в Новосибирске стоит единственная камера, которая штрафует водителей за телефон за рулем. Показываем её местонахождение на карте.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ГИБДД Камеры видеофиксации нарушений ПДД
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