Мишустин в один день снова стал премьером, в Петербурге автобус с людьми упал в реку: новости за 10 мая

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 10 мая.

