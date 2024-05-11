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Страна и мир обзор Мишустин в один день снова стал премьером, в Петербурге автобус с людьми упал в реку: новости за 10 мая

Мишустин в один день снова стал премьером, в Петербурге автобус с людьми упал в реку: новости за 10 мая

Короткий дайджест событий за день

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Главные новости сегодняшнего дня

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 10 мая.

Регионы России атаковали дроны

Этой ночью беспилотники снова атаковали российские регионы. Сильнее всего пострадала Калужская область — БПЛА упали на территорию нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», в результате чего начался пожар, заявил губернатор Владислав Шапша.

— Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, — написал губернатор в телеграм-канале. — По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате атаки на Курскую область загорелись три дома. Губернатор Роман Старовойт заявил, что никто не пострадал. Также беспилотники сбили в Курской, Московской и Белгородской областях.

Автобус с пассажирами упал в реку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус, где находились около 20 человек, упал в реку Мойку. ЧП произошло во втором часу, сообщает «Фонтанка».

На место оперативно приехали спасатели, медики и полиция. Помогать вытаскивать пострадавших помогали неравнодушные местные жители. По предварительной информации, погибли шесть человек.

Водителя автобуса задержали. В полиции на него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Мишустин снова стал премьер-министром

Михаил Мишустин в очередной раз стал премьер-министром России. За его кандидатуру проголосовали почти все депутаты за исключением партии КПРФ.

Мишустин выделил шесть приоритетов в работе на ближайшее время: повышение благосостояния граждан, укрепление экономики, цифровую трансформацию, поддержку семей с детьми, развитие регионов и обеспечение технологического суверенитета.

В этом плане работа правительства в ближайшие шесть лет будет следовать посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил Мишустин.

— Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать, — заявил Михаил Мишустин.

После заседания Госдумы указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ подписал Владимир Путин.

Роман Владимира Сорокина начали проверять в полиции

Правоохранительные органы начали проверку романа Владимира Сорокина «Наследие». Сейчас проводится доследственное разбирательство по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», — заявили РИА Новости со ссылкой на источник.

Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних, — заявили в информационном агентстве.

Ранее издательство АСТ отозвало книгу из продажи из-за наличия в ней признаков пропаганды ЛГБТ*.

* ЛГБТ — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
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