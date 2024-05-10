«Машины все, даже дорога»: Новосибирск накрыло зеленой пылью — эксперт объяснил, что окутало город

Явление заметили как в Новосибирске, так и районе области Источник: читатель НГС











10 мая в Новосибирске на улицах города заметили зеленый налет. Как рассказал читатель редакции НГС, он заметил явление на левом берегу города на проспекте Карла Маркса.



Сибиряк прислал видео, на котором можно заметить налет. Он предположил, что улицу накрыло зеленой пыльцой.



— Такого вообще ни разу не видел. Все вокруг покрыто какой-то зеленой пыльцой, — сказал автор видео. — Вот вообще все вокруг в этой зеленой пыльце. Машины все, даже дорога в зеленой пыльце.

В цветном налете оказались машины и улицы Источник: читатель НГС

На кадрах можно заметить автомобили, покрытые неизвестным зеленоватым налетом. Корреспондент также провел эксперимент и протер подоконник в офисе. На влажной салфетке остались темно-зеленые разводы.

В офисе НГС также появился зеленый налет Источник: Анастасия Хрипушина/NGS.RU











Кроме Новосибирска, зеленую пыль заметили в Мошковском районе. Об этом НГС сообщил читатель Евгений Рудольф. Еще одна читательница заявила о зеленых осадках в СНТ в районе Садов Гиганта.



В разговоре с НГС руководитель группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского Ботсада Юрий Овчинников предположил, что заметили новосибирцы.



— Это просто весна. Сейчас активно цветёт ива, и вот не обращал внимание на сосны. Обычно от пыльцы сосны такой активный массовый вылет, остаётся на машинах, на подоконниках, — сказал Юрий Овчинников. — Береза цветет. Самую активную, самую мощную пыльцу дает береза.



В прошлые года пыльца также образовывалась в Новосибирске весной, в мае, когда в город идет потепление. Специалист рассказал, когда пройдет цветение.



—Пройдет первый дождь, где-то, может быть, неделя… Пройдет дождь, пыльцу прикроет, накроет, прибьет, и будет все хорошо, — уточнил Овчинников.

