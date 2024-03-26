Скоро зацветет. Как избавиться от аллергии на пыльцу и почему она опаснее, чем кажется, — интервью

У вас есть аллергия? Расскажите о ней в комментариях Источник: Анна Кочегарова, Ирина Шарова / 72.RU, Дмитрий Гладышев / 72.RU











Большинство из нас ждет тепло с предвкушением! Легкие курточки, теплое солнышко, набухающие почки деревьев... Но есть те, у кого одни мысли о весне вызывают ужас, — это аллергики. Вы узнаете его сразу: красные глаза, опухший нос и несчастный вид. Цветущие растения разносят свою пыльцу по всему городу — от нее не скрыться нигде. Она может вызвать серьезную сезонную аллергию — поллиноз.

Откуда берется поллиноз, как его диагностировать, какими способами спасаться от его проявлений, зависит ли он от погоды и можно ли вылечить навсегда. Обо всём этом и не только наши тюменские коллеги из 72.RU поговорили с Анной Кочегаровой, аллергологом-иммунологом из клиники «Доктор Арбитайло».

Поллиноз — широко распространенное сезонное хроническое заболевание, которое вызывает пыльца цветущих растений, опыляемых ветром. Другие названия: аллергия на пыльцу, пыльцевая астма, сенная лихорадка.

Сезонность и растения

Аллергены бывают сезонными и круглогодичными (пыль, животные, плесень и т. д.).

Список растений, пыльца которых чаще всего вызывает аллергию Узнать Деревья: береза, тополь, ольха, лещина, ива, клен, ясень, дуб, липа; злаковые травы: тимофеевка, овсяница, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, мятлик, ежа, колосок, райграс (плевел), свинорой, сорго, лисохвост, бухарник; сорные травы: полынь, амброзия, лебеда, марь, крапива, георгин, василек, ромашка, хризантема, подорожник, зольник, чертополох, одуванчик.

— Концентрация пыльцы каждый год разная. Кошмар любого аллергика — это сухая, жаркая и ветреная погода. Хороший дождь прибивает большую часть пыльцы к земле, и она не разлетается по всему городу, — рассказала Анна Кочегарова.

Врачи говорят, что число людей с аллергиями каждый год увеличивается. Причин тут может быть много. Влияют и экология, и наследственность, и смена климатической зоны.



— Проблема еще в том, что люди, у которых аллергия возникает впервые, путают ее с простудой. Симптомы очень похожи: насморк и отечность носа, покалывание в глазах или в горле, небольшая слабость. Единственное, что при аллергии обычно не бывает повышения температуры, — объясняет аллерголог.



Перекрестная аллергия

Диагноз поллиноз ставится по клинической картине. Также существуют скарификационные тесты: на коже пациента делают насечки с аллергеном и смотрят за реакцией. Есть метод диагностики через кровь из вены — иммуноферментный анализ (ИФА). Можно рассматривать отдельное растение, а можно — целую группу.



— У каждого аллергена есть мажорный (главный) и минорный аллергены. И вот у группы растений общий мажорный аллерген. Очень похожие цепочки аминокислот — более 70%. Причем это случается не только в одной группе деревьев. Отсюда вытекает понятие перекрестная аллергия. Есть продукты, которые имеют тот же самый мажорный аллерген, что и группа растений. Например, те, кто имеет аллергию на пыльцу березы, может сильно реагировать на косточковые фрукты. Это яблоки, персики, сливы, вишня и так далее. Всё потому, что у них похожая молекулярная структура. На березу вы можете реагировать в сезон, а на продукты из списка перекрестной аллергии — круглогодично. Это может проявляться в виде пищевой аллергии. Например, орального синдрома: покраснение губ, отек языка, зуд в горле, пощипывание слизистой, — поделился доктор.

Сохраняйте удобную картинку про поллиноз и перекрестную аллергию. Тут перечислены все продукты, на которые может быть реакция Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Не забывайте и о том, что самое сильное проявление аллергии на растения будет при фитотерапии. Поэтому не стоит покупать и косметику, в составе которой есть аллерген, и пищу, и напитки, и ароматизаторы, и другое. Тщательно проверяйте состав всего, что потребляете. Так или иначе аллерген сохраняется! Если у вас реакция на березу, лучше в баню с березовым веником не ходить. Особенно в сезон.

— По перекрестной аллергии рекомендации индивидуальные. В сезон, конечно, рекомендуется ограничить употребление всех продуктов, которые входят в список. Но в другое время нужно следить за своей реакцией. Если вы замечаете неприятные симптомы после того, как съели яблоко, то не надо вам его больше есть. На разные продукты даже из одной группы может быть разная реакция. Еще есть разница между свежими продуктами и термически обработанными. При воздействии температур аллергенное свойство уменьшается. Поэтому может быть реакция на сырое яблоко и не быть на запеченное. Но если вы спокойной едите эти продукты и не чувствуете дискомфорта, то продолжайте это делать. Запрета нет, — пояснила Анна Кочегарова.

Лечение и первая помощь

Врач напоминает, что к аллергии нужно относиться серьезно. Если ее не лечить и не соблюдать методы профилактики, то она может существенно снизить качество жизни. Игнорирование поллиноза может привести и к тому, что он перейдет в бронхиальную астму. Это одышка, кашель, боль в груди, снижение физических и трудовых возможностей.

— Наблюдаться у аллерголога нужно обязательно. Более того, сезонную аллергию можно вылечить. Есть даже несколько методов. Во-первых, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — это введение в организм аллергика малых доз именно того аллергена, который явился причинным фактором болезни. У АСИТ есть два варианта. Первый — это подъязычные капли. Их принимают курсами в течение 3–5 лет. Например, каждый год с осени до конца сезона цветения. Около полугода выходит лечение. Так организм сенсибилизируется, чтобы он мог дать иммунный ответ. Второй вариант АСИТ — инъекционный. Разница только в способе введения препарата и сроках. Здесь мы обычно захватываем 2–4 месяца до сезона цветения. Например, с ноября по март. Такую терапию можно начинать с пятилетнего возраста. Препараты абсолютно безопасные, — рассказал врач-аллерголог.

Число детей с поллинозом тоже растет, как и взрослых. Но взрослые часто не замечают симптомов аллергии, потому что путают их с ОРВИ Источник: Ирина Шарова / 72.RU











После такого лечения у некоторых аллергия проходит на долгие годы, а у кого-то заметно уменьшается ее проявление. Люди могу снижать дозировку антигистаминных препаратов, выезжать на прогулки без страха. Но пока лечение идет, нужно всё равно соблюдать меры профилактики. Важно не допускать попадания большого количества пыльцы на ваши слизистые. Советы максимально простые.

— Готовиться нужно за 1–2 недели до предполагаемого цветения. Сначала убираем из рациона продукты, на которые может случиться перекрестная реакция. Поглядываем в пыльцевой мониторинг, чтобы быть готовыми. Уже в сам сезон хорошо пользоваться барьерными методами защиты слизистых. Это медицинская маска, очки и фильтры для носа. Также необходимо выполнять рекомендации вашего лечащего врача: принимать антигистаминные препараты, пользоваться каплями для носа или глаз. После каждого выхода из дома лучше менять и стирать одежду, умываться, полоскать рот, промывать нос. Девушкам с длинными волосами лучше их собирать в хвост или шишку, — перечисляет Анна Кочегарова.

Помните, что аллергия — это не просто насморк и жжение в глазах. Она может привести и к очень серьезному состоянию — ангионевротическому отеку (отек Квинке).

— Это опасное для жизни состояние! Сильный отек горла, языка и гортани может привести к тому, что вы не сможете дышать. Если такое случается, вызывайте скорую помощь. Необходима инъекция антигистаминного препарата. Если вы осознаете, что такое может случиться с вами, то лучше носите ампулу с препаратом с собой, — добавила аллерголог.

Если всё не так плохо, то помочь человеку с аллергией можно другим способом. Первое, что нужно сделать, — это ограничить поступление аллергена. Прекратить есть, прополоскать рот, запить большим количеством воды или даже вызвать рвоту. Если это попадание пыльцы, то умыться, промыть глаза, рот и нос. И как можно быстрее!

Интервью с другими врачами

Мы публиковали большой материал с венерологом. Мария Михайлова рассказали нашим читателям, почему ЗППП болеют дети, реально ли заразиться в бане или автобусе, люди каких профессий часто заглядывают на прием (не секс-работники!) и зачем пользоваться презервативами, даже если вы в браке. Почитайте и интервью с генетиком Анной Никифоренко. Мы выяснили, почему рождаются больные дети, виновата ли в этом экология или сами родители.

