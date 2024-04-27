В Новосибирске продают огромную квартиру с люстрой из черного хрусталя. Смотрим на интерьеры жилья за 82 млн

Кухня совмещена с гостиной. Здесь, как пишет продавец, имеется винный ящик и техника дорогих производителей (и та самая люстра) Источник: novosibirsk.n1.ru











В Центральном районе Новосибирска выставили на продажу 270-метровую квартиру в ЖК «Паркхаус». Жилье оценили в 82 миллиона рублей, то есть чуть более 300 тысяч за квадрат. Объявление появилось на сайте N1.ru 25 апреля.



— Грамотное зонирование включает в себя две спальни, гардеробную и детскую комнату со своими санузлами с одной стороны и просторную гостиную совмещенную с обеденной зоной и эффектной кухней — с другой. В отделке использовались дорогие натуральные материалы. Квартира полностью укомплектована мебелью от ведущих мировых производителей, — пишет продавец.

Фотографий жилья не так много. Нам не показывают спальню хозяев, зато можно полюбоваться прозрачными дверями в кухню-гостиную Источник: novosibirsk.n1.ru











Так выглядит детская Источник: novosibirsk.n1.ru











Санузел у детской свой Источник: novosibirsk.n1.ru









