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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают огромную квартиру с люстрой из черного хрусталя. Смотрим на интерьеры жилья за 82 млн

В Новосибирске продают огромную квартиру с люстрой из черного хрусталя. Смотрим на интерьеры жилья за 82 млн

Квартира расположена в тихом центре

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15 комментариев
Кухня совмещена с гостиной. Здесь, как пишет продавец, имеется винный ящик и техника дорогих производителей (и та самая люстра)

В Центральном районе Новосибирска выставили на продажу 270-метровую квартиру в ЖК «Паркхаус». Жилье оценили в 82 миллиона рублей, то есть чуть более 300 тысяч за квадрат. Объявление появилось на сайте N1.ru 25 апреля.

— Грамотное зонирование включает в себя две спальни, гардеробную и детскую комнату со своими санузлами с одной стороны и просторную гостиную совмещенную с обеденной зоной и эффектной кухней — с другой. В отделке использовались дорогие натуральные материалы. Квартира полностью укомплектована мебелью от ведущих мировых производителей, — пишет продавец.

Фотографий жилья не так много. Нам не показывают спальню хозяев, зато можно полюбоваться прозрачными дверями в кухню-гостиную
Так выглядит детская
Санузел у детской свой

Недавно в ЖК «Оазис» продавали четырешку с гипнотическими стенами и сауной. Жилье оценили в 39,5 миллиона рублей.

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