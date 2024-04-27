В Новосибирске продают огромную квартиру с люстрой из черного хрусталя. Смотрим на интерьеры жилья за 82 млн

В Центральном районе Новосибирска выставили на продажу 270-метровую квартиру в ЖК «Паркхаус». Жилье оценили в 82 миллиона рублей, то есть чуть более 300 тысяч за квадрат. Объявление появилось на сайте N1.ru 25 апреля.
— Грамотное зонирование включает в себя две спальни, гардеробную и детскую комнату со своими санузлами с одной стороны и просторную гостиную совмещенную с обеденной зоной и эффектной кухней — с другой. В отделке использовались дорогие натуральные материалы. Квартира полностью укомплектована мебелью от ведущих мировых производителей, — пишет продавец.
Недавно в ЖК «Оазис» продавали четырешку с гипнотическими стенами и сауной. Жилье оценили в 39,5 миллиона рублей.