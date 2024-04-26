В Новосибирске продают огромную четырешку с сауной — смотрим фото квартиры за 40 миллионов

На сайте объявлений в Новосибирске продают просторную четырешку с цветным интерьером, расположенную в 25-этажном ЖК «Оазис» на улице Лескова, 23. Она стоит 39,5 миллионов рублей.
Выставленная квартира находится на предпоследнем этаже дома. Как уточняется в описании, в ней есть гостиная-кухня, несколько жилых комнат, нечто вроде кладовой, два раздельных санузла, сауна.
— Ну, а самое главное — это потрясающий вид на город, — утверждается в описании.
Судя по фотографиям, опубликованным в объявлении, в интерьере четырешки, в том числе, в мебели, использовано множество разных цветов — к примеру, белый, серый, черный, персиковый, голубой. Одна из стен в квартире выглядит по-настоящему гипнотической — на ней сделан рельеф в виде волн.
Недалеко от многоэтажки расположена станция метро «Октябрьская».
— Рядом находятся четыре школы, два детских сада, восемь продуктовых магазинов, пять спортивных учреждений, один лицей, — добавляет продавец.
Недавно НГС писал, что в Новосибирске возле Оби продают одну из самых дорогих квартир — эксклюзивное жилье стоит 95 миллионов.