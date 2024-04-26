НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 764мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,13
EUR 98,71
Реклама

СРОЧНО

Почему у директора «Горностая» большая зарплата

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Пирамида QNeT
Идет жара — куда бежать
Странное здание хозяина LUKSE
Что производят в Сибири
Откровения стюардессы
Фото с пожара в многоэтажке
Рецидивист из «Алькатраса»
НГС в Telegram
Недвижимость В Новосибирске продают огромную четырешку с сауной — смотрим фото квартиры за 40 миллионов

В Новосибирске продают огромную четырешку с сауной — смотрим фото квартиры за 40 миллионов

Недвижимость предлагают в Октябрьском районе

2 048
30 комментариев
Квартира находится на предпоследнем этаже 25-этажки

На сайте объявлений в Новосибирске продают просторную четырешку с цветным интерьером, расположенную в 25-этажном ЖК «Оазис» на улице Лескова, 23. Она стоит 39,5 миллионов рублей.

Выставленная квартира находится на предпоследнем этаже дома. Как уточняется в описании, в ней есть гостиная-кухня, несколько жилых комнат, нечто вроде кладовой, два раздельных санузла, сауна.

— Ну, а самое главное — это потрясающий вид на город, — утверждается в описании.

Площадь четырешки — 170 кв. м

Судя по фотографиям, опубликованным в объявлении, в интерьере четырешки, в том числе, в мебели, использовано множество разных цветов — к примеру, белый, серый, черный, персиковый, голубой. Одна из стен в квартире выглядит по-настоящему гипнотической — на ней сделан рельеф в виде волн.

В интерьере сочетается немало различных оттенков
Кухня укомплектована гарнитуром. Встроенная техника останется новому хозяину
Здесь весьма большие окна
Предусмотрен кабинет
Просторная сауна

Недалеко от многоэтажки расположена станция метро «Октябрьская».

— Рядом находятся четыре школы, два детских сада, восемь продуктовых магазинов, пять спортивных учреждений, один лицей, — добавляет продавец.

Недавно НГС писал, что в Новосибирске возле Оби продают одну из самых дорогих квартир — эксклюзивное жилье стоит 95 миллионов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Недвижимость Квартира ЦИАН
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  62

Светик,  40

Мария,  37

Игорь,  54

Ольга ,  43

Irina,  36

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление