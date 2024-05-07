Считаем пошлины и рыдаем: пять иномарок, которые стоят как Lada Vesta даже с утильсбором

За стоимость Vesta можно купить более крупный седан класса С+ Источник: geely-motors.com











Российский авторынок переживает ажиотаж, и в январе-апреле 2024 года продажи почти вернулись на докризисный уровень, во многом из-за ощутимого снижения цен на китайские машины. АВТОВАЗ также немного откатил прайсы за счет введения более доступных комплектаций, но даже так столкнулся с прямой конкуренцией со стороны иномарок. Ниже — подборка пяти наиболее явных конкурентов Lada Vesta, которая стоит сейчас от 1,5 до 2,4 млн рублей (ждем подорожания в мае). Кстати, руководство АВТОВАЗа уже предложило обложить «китайцев» драконовским утилизационным сбором, так что в течение года Vesta снова может стать безальтернативной в своем ценовом сегменте.



Livan X3 Pro задает нижнюю планку

Livan X3 Pro — городской кроссовер, который де-факто можно считать и хетчбэком Источник: livan-motors.ru











Марка Livan не имеет отношения к ближневосточному государству и принадлежит Geely, которая выкупила остатки обанкротившейся компании Lifan (одно время очень популярной в России). Livan X3 Pro является рестайлингом Geely Vision X3. Это мини-кроссовер длиной всего 4005 мм, то есть на ступеньку компактнее Kia Soul или Hyundai Creta. По характеристикам он конкурирует не с «Вестой», а, скорее, с ушедшим хетчбэком Kalina/Granta. Двигатель объемом 1,5 литра развивает 103 л.с., но вариатор есть уже в базовой комплектации, которая стоит с учетом прямой скидки от 1,559 млн рублей, то есть почти как базовая Lada Vesta. Комплектация при этом у Livan побогаче: сразу есть легкосплавные диски, люк в крыше, отделка сидений кожзамом, АБС, система стабилизации, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, круиз-контроль, кондиционер. Правда, подогрев сидений и еще ряд опций доступны во второй комплектации, которая стоит от 1,68 млн рублей. У Vesta подогрев сидений появляется в версии за 1,592 млн рублей.

Столь компактные автомобили в России традиционно не очень востребованы, и, несмотря на статус самой доступной иномарки, по итогам прошлого года Livan X3 Pro разошёлся тиражом 2,5 тысячи единиц. Но всё бы поменялось, не будь пошлин: в Китае модель с вариатором стоит от 68 тысяч юаней (884 тысячи рублей), однако на таможне добавляется 646 тысяч рублей. В общем, заоблачные цены на китайские малолитражки объясняют даже не жадностью дилеров, а попытками правительства оградить АВТОВАЗ и других российских производителей от конкуренции.

Changan Alsvin — аналог первого «Соляриса»

Changan Alsvin пока не стал бестселлером, как Solaris Источник: changanauto.ru











Седанчик Changan Alsvin выпускается в Китае с 2009 года, а второе поколение ведет отсчет от 2012 года, то есть модель довольно возрастная. Правда, к нам ее привезли в версии после рестайлинга 2018 года, и по многим параметрам она близка к первому поколению Hyundai Solaris. Так, длина в 4,39 метра лишь на толику меньше, чем у «корейца».



Автомобиль оснащается 1,5-литровым 98-сильным мотором и безальтернативной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Трансмиссия, кстати, пятиступенчатая, что нехарактерно для такого типа коробок.

Зато Changan Alsvin является редким для России китайским лоукостером: в основном чайнабренды избегают везти к нам седаны В-класса. С учетом прямой выгоды цена стартует от 1,65 млн рублей. При этом в Китае такая версия вдвое дешевле: 62 тысячи юаней или 800 тысяч рублей. Но одни только таможенные сборы добавляют 614 тысяч рублей, причем половину из этих платежей занимает утильсбор, резкое повышение которого лоббирует АВТОВАЗ.

Зато Alsvin сразу неплохо оснащен: система стабилизации, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система и так далее есть уже в базе. Несмотря на это, бестселлером автомобиль пока не стал: в прошлом году продано всего 4,2 тысячи седанчиков, так что он не лидирует даже среди «Чанганов».

«Москвич-3» — работа над ошибками

Продажи «Москвича» в апреле 2024 года почти вдвое лучше среднего уровня Источник: Москвич











Российская марка, выпускающая копии китайских JAC на бывшем заводе Renault, в прошлом году столкнулась с сильным затовариванием складов и резко снизила цены на две свои модели — «тройку» и «шестерку». При этом «Москвич-3» подешевел сразу на 630 тысяч рублей, то есть более чем на четверть. Сейчас стоимость кроссовера 2023 года выпуска стартует от 1,59 млн рублей, автомобилей свежего года — от 1,655 млн. Даже самые дорогие версии «Москвича» в комплектации «Комфорт» стоят значительно дешевле прежней базовой цены — 1,865 млн рублей.



«Москвич-3» оснащается 1,5-литровым турбомотором, в прошлом году дефорсированным до 136 л.с., механической коробкой передач или вариатором. Но привод — только передний. Комплектация, как и у прочих чайнакаров, небедная: система стабилизации, люк, климат-контроль, мультимедиа, парктроник есть уже в базе (но подогрев сидений по традиции начинается со второй комплектации ценой от 1,601 млн рублей).

Кстати, снижение цены дало результат: только в апреле 2024 года «Москвич» продал 2,2 тысячи автомобилей, а с начала года — почти 7 тысяч. Для сравнения, по итогам всего прошлого года реализовано 13 тысяч машин из 31 тысячи собранных в столице. У «Москвича» по-прежнему сохраняется перекос в сторону «тройки»: по итогам апреля на вторую модель, «Москвич-6», пришлось лишь 9% продаж.

Geely Emgrand: вернулся в новом облике

«Старый» Geely Emgrand возили в Россию с 2012 года, но свежая модель не имеет к нему отношения Источник: geely-motors.com











Построенный на «вольвовской» платформе BMA, новый Geely Emgrand дебютировал в прошлом году, а в начале этого базовая цена снизилась до 1,85 млн рублей с учетом прямой скидки, что делает его одним из самых доступных седанов класса С+ (размер Toyota Corolla, Skoda Octavia и т.д.). Базовая версия — с двумя подушками безопасности, АБС, ESP, кондиционером, мультимедиа, но на стальных дисках, с галогеновыми фарами и без подогрева сидений. Двигатель — 1,5-литровый 122-сильный. За 2,06 млн предлагается версия с шестиступенчатым автоматом (у нее подогрев сидений есть сразу).

Geely Emgrand превосходит Lada Vesta по размерному классу и конкурирует с топовыми версиями обычного (не Cross) седана, имея похожий набор оборудования. В Китае модель стоит в районе 90 тысяч юаней (1,17 млн рублей), но российскую цену задирает пошлина в размере 757 тысяч рублей плюс подорожавшая логистика.

Solaris уже не Hyundai. Главное, он вернулся

Обратите внимание на новый логотип бренда Solaris Источник: agr.auto











В начале года на бывшем заводе Hyundai под Питером возобновилось производство четырех корейских моделей, по официальной информации — из оставшихся машинокомплектов. Предприятие теперь принадлежит российской AGR Automotive Group. Модель, которая раньше называлась Hyundai Solaris, теперь получила имя Solaris HS и конкурирует с хорошо оснащенными версиями Lada Vesta.

У Solaris очень необычное ценообразование, например, версии с 1,4-литровым или 1,6-литровым мотором с механической коробкой передач или вариатором стоят почти идентично: 2,01–2,019 млн рублей, и даже топовые комплектации Elegance оценены в 2,17 млн.

За эти деньги Lada Vesta предлагается уже в исполнении Cross с увеличенным просветом, с 1,8-литровым мотором и вариатором и в одном из топовых оснащений Techno. С учетом небольшого разбега между комплектациями «Соляриса», глобальной разницы с Vesta нет, но всё же российская модель оснащена чуть пышнее: например, у нее будет 10-дюймовый мультимедийный экран и легкосплавные 17-дюймовые колеса. С другой стороны, и Solaris HS предлагает широкий набор оборудования, включая зимние опции и недоступные для Vesta систему стабилизации, боковые подушки и шторки безопасности, подогрев задних сидений и так далее.

Имея сумму в районе 2 млн рублей, что бы вы предпочли? Lada Vesta Solaris HS Китайский седан (Changan Alsvin, Geely Emgrand, BAIC U5 Plus и так далее) Китайский лоукост-кроссовер