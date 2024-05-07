Водителя автобуса № 64 наказали из-за проезда по газону — он хотел объехать пробку на Троллейной и ДТП

В Новосибирске водителя автобуса лишили 25% премиальной части оплаты труда после проезда по газону на улице Троллейной. В конце апреля на камеру попало, как автобус № 64 объезжал пробку на Троллейной и поехал по улице-дублеру. А там произошло ДТП, из-за которого водитель выехал на газон.