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Дороги и транспорт Водителя автобуса № 64 наказали из-за проезда по газону — он хотел объехать пробку на Троллейной и ДТП

Водителя автобуса № 64 наказали из-за проезда по газону — он хотел объехать пробку на Троллейной и ДТП

Администрация Ленинского района собирается обследовать газон

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Инцидент произошел утром 25 апреля

В Новосибирске водителя автобуса лишили 25% премиальной части оплаты труда после проезда по газону на улице Троллейной. В конце апреля на камеру попало, как автобус № 64 объезжал пробку на Троллейной и поехал по улице-дублеру. А там произошло ДТП, из-за которого водитель выехал на газон.

В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что перевозки должны осуществляться только по утвержденным схемам движения и по проезжей части автомобильных дорог. Администрация города направила информацию перевозчику ИП Полнаревой О. М.

— В ходе проведенного служебного разбирательства факт проезда по газону подтвердился, установлены обстоятельства происшествия. Водитель автобуса г/н М253КО154 маршрута № 64 признал изменение схемы движения из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине постороннего транспорта. Водителю автобуса снижен размер премиальной оплаты труда на 25%, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На улице-дублере произошло ДТП

Как добавили в мэрии, с водительским составом провели дополнительный инструктаж о недопустимости изменения схемы движения ни при каких обстоятельствах. Диспетчерскому составу сказали ввести особый контроль на этом участке автомобильной дороги.

При этом администрация Ленинского района Новосибирска собирается провести обследование газона и составить акт, который хотят направить руководителю предприятия перевозчика. Так администрация хочет, чтобы перевозчик самостоятельно восстановил газон.

В Новосибирске по улицам проехал автобус № 6 с заклеенным сзади государственным номером. Ни один из 4 перевозчиков, которые работают на маршруте, не признали, что это их транспортное средство.

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