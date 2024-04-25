Автобус объезжал пробку на Троллейной и вырулил на газон: ему помешало ДТП — видео

Инцидент произошел сегодня, 25 апреля Источник: читатель НГС











В Новосибирске сегодня, 25 апреля, утром автобус объехал ДТП по тротуару. Это случилось на дублере улицы Троллейной возле дома Троллейная, 134.

Как рассказал читатель НГС, на тещином языке собралась пробка и некоторые ее объезжают по дублеру. А около 08:30 утра возле дома № 134 на Троллейной случилась авария. Там столкнулись «Газель» и легковой автомобиль.

— Ежедневно наблюдается затор по направлению в сторону хилокского кольца, особо спешащие автолюбители и водители городского транспорта любят использовать дублер для объезда пробки. Этой весной количество таких желающих выросло, вследствие чего выезд жильцов со дворов Юго-Западного жилмассива возле вышеназванного дублера по утрам затруднен, можно и 15, и 30 мин. простоять, просто выезжая со двора, — рассказал читатель НГС, который прислал видео.

Из-за аварии на дублере поток объезжающий пробку не остановился. Водители выехали на газон и поехали по нему. При этом, как утверждает читатель, из-за высокого поребрика ехать автомобилистам нужно было около 200 метров — от дома № 134 до Бульвара Победы.

Вместе с автобусом по газону поехали несколько автомобилей Источник: читатель НГС

Автор письма также приложил ролик, на котором видно, что объездом по газону воспользовался автобус № 64. Как утверждает читатель, так же проезжал и спецтранспорт.



У автобуса № 64 два перевозчика. В ИП Грицев А. Л. на звонок корреспондента ответил директор, который рассказал, что это не их автобус. В ИП Полнарева О. М. на звонки журналиста НГС не отвечали. Журналист направила запрос в мэрию Новосибирска.