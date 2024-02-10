«Куда ты лезешь?» Автобус с пассажирами решил объехать пробку по дворам — что было дальше

Понедельник 5 февраля явно выдался тяжелым днем. Улица Бориса Богаткова встала в глухой пробке, и предприимчивые водители решили объехать самый напряженный участок по дворам. История для Новосибирска болезненная, но совсем не новая: если жильцы не обнесли свой двор забором, рискуют обнаружить, что живут практически на оживленной автостраде. Но есть одно но: в этот раз к автомобилистам присоединился рейсовый автобус.

— Из-за того, что две полосы из трех занесены снегом, осталась одна полоса, на которой буксовала фура. Поэтому всем пришлось проезжать через дворы, в том числе и автобусу. Далее из-за перекрытой фурой дороги автобусу пришлось изменить маршрут. Он поехал по Бориса Богаткова в сторону Есенина, — рассказал НГС читатель.