«Куда ты лезешь?» Автобус с пассажирами решил объехать пробку по дворам — что было дальше

Новосибирские пробки, может, и не сравнятся со столичными, но ничего приятного в них все равно нет. Особенно после напряженного рабочего дня, когда мысленно ты уже добрался до дома, а физически почему-то до сих пор сидишь за рулем или, хуже того, стоишь в битком набитом салоне общественного транспорта. Похоже, именно это фатальное несоответствие желаемого действительному и заставило водителя пассажирского автобуса №79 пойти на рискованный манёвр: попытаться объехать пробку по дворам. Увы, все пошло не по плану, а последствия необычного заезда попали в объективы раздосадованных местных жителей. НГС посмотрел видео вместе с автоюристом, чтобы ответить на вопрос, который явно возник у всех очевидцев: «а что, так вообще можно было?!».
Понедельник 5 февраля явно выдался тяжелым днем. Улица Бориса Богаткова встала в глухой пробке, и предприимчивые водители решили объехать самый напряженный участок по дворам. История для Новосибирска болезненная, но совсем не новая: если жильцы не обнесли свой двор забором, рискуют обнаружить, что живут практически на оживленной автостраде. Но есть одно но: в этот раз к автомобилистам присоединился рейсовый автобус.
— Из-за того, что две полосы из трех занесены снегом, осталась одна полоса, на которой буксовала фура. Поэтому всем пришлось проезжать через дворы, в том числе и автобусу. Далее из-за перекрытой фурой дороги автобусу пришлось изменить маршрут. Он поехал по Бориса Богаткова в сторону Есенина, — рассказал НГС читатель.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как с упорством, достойным лучшего применения, шофер не с первого раза, но все же преодолевает и узкие проезды, и выдержанные зимние заносы, и даже повороты под углом 90 градусов.
— Ну куда ты, сука, лезешь? — безнадежно интересуется за кадром автор видео.
Ее можно понять: в отличие от водителя, ей точно известно, что дальше автобус не пройдет. Разворачиваться ему негде, и выезжать обратно на улицу придется задом. И это при том, что во дворе уже образовалась своя, отдельная пробка из таких же хитрецов. Похоже, сэкономить время, объехав затор, в тот вечер не удалось никому.
В отличие от автора видео и ее подруги, которые были на диво сдержанны и не позволили себе за весь трехминутный ролик ни единого действительно непечатного слова или уничижительной шутки, подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» себе не изменили и дали волю остроумию.
— Подтверждение [информации из] предыдущего поста не заставило себя долго ждать, — заметил пользователь под ником Александр li, — «Новосибирск упал в рейтинге качества общественного транспорта среди городов России».
— Новосибирск должен быть вне списка. Нет транспорта — нет рейтинга, — не согласился с ним Александр С.
— Это мы откупили автобус в качестве такси: «шеф, у второго подъезда вон той 9-этажки тормозни, я выйду», — иронизирует Ян Неважно.
— Главное, чтобы кто-нибудь, возвращаясь на самолете в город, не решил залететь домой, — тут же отвечают ему другие комментаторы.
По словам автоюриста Марии Соловьевой, перегороженная полоса не является уважительной причиной, чтобы разъезжать по дворам.
— Согласно пункту 17.2. ПДД, в жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, — напомнила Мария Соловьева. — За нарушение этих правил предусмотрено наложение административного штрафа в 1,5 тысячи рублей.
При этом если в ходе своих неожиданных маневров водитель поломал какие-то ограждения, ему тоже придется отвечать рублем.
— На месте жильцов я бы обратилась к перевозчику, — рекомендует автоюрист. — Если водитель официально трудоустроен, работодатель несёт ответственность в порядке статьи 1068 ГК РФ. Правда, есть нюанс: работник должен был действовать по указанию и под контролем работодателя. Но начать все равно стоит с обращения к перевозчику.
Маршрут №79 обслуживает перевозчик ООО «Ника». По данным сервиса Rusprofile, компания в равных долях принадлежит Нине Перевозкиной и Александру Михееву, последний также является директором юрлица. По состоянию на конец 2022 года (более свежей информации нет), «Ника» получила 46 миллионов рублей выручки и всего 281 одну тысячу рублей прибыли.
Как рассказали НГС в ООО «Ника», любителя объезжать пробки нашли в тот же вечер.
— Его нашла ГИБДД, почти сразу, — рассказала сотрудница компании-перевозчика. — У себя мы тоже провели проверку, водителю сделали выговор.
В свою очередь в городской автоинспекции уточнили, что полицейским водитель автобуса был давно знаком, так как не раз нарушал ПДД. В очередной раз на него составили сразу два протокола.
— Первый — по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», что влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, второй — по части 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров», что влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей, — уточнили в ГИБДД.
Ранее НГС опубликовал видео других безумных маневров во дворе в Кировском районе Новосибирска. Там женщина-водитель протаранила больше десяти припаркованных автомобилей