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Сибирячка протаранила десяток припаркованных автомобилей в Кировском районе — видео безумных маневров

Женщина пыталась проехать по узкому двору, но зацепила соседские автомобили

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Владельцы автомобилей предполагают, что женщина была пьяна

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В ночь на 3 февраля в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска жительница высотки на Дмитрий Шмонина 10/2 повредила десяток припаркованных во дворе соседских автомобилей. Об этом НГС рассказала владелица одного из них.

— Всего повреждены 11 автомобилей. У моего разбиты бампер, фара, поврежден капот. Это сделала наша соседка. Сегодня около 6 утра мы только закончили оформлять протокол о ДТП, на нём женщина эта присутствовала. Ей около 40 лет, больше я о ней ничего не знаю, — сообщила НГС Татьяна.

Видеозапись с камеры во дворе опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54», уточнив, что приславшие файл новосибирцы сообщили о том, что виновница ДТП была пьяна.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В таком узком дворе так-то не просто разъехаться, особенно нетрезвому.

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

НГС запросил комментарий ГУ МВД Новосибирской области, при получении ответа материал будет дополнен.

17 января водитель на BMW X5 протаранил четыре автомобиля на Ипподромской, в ДТП пострадали и люди.

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