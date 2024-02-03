Сибирячка протаранила десяток припаркованных автомобилей в Кировском районе — видео безумных маневров

В ночь на 3 февраля в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска жительница высотки на Дмитрий Шмонина 10/2 повредила десяток припаркованных во дворе соседских автомобилей. Об этом НГС рассказала владелица одного из них.
— Всего повреждены 11 автомобилей. У моего разбиты бампер, фара, поврежден капот. Это сделала наша соседка. Сегодня около 6 утра мы только закончили оформлять протокол о ДТП, на нём женщина эта присутствовала. Ей около 40 лет, больше я о ней ничего не знаю, — сообщила НГС Татьяна.
Видеозапись с камеры во дворе опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54», уточнив, что приславшие файл новосибирцы сообщили о том, что виновница ДТП была пьяна.
НГС запросил комментарий ГУ МВД Новосибирской области, при получении ответа материал будет дополнен.
17 января водитель на BMW X5 протаранил четыре автомобиля на Ипподромской, в ДТП пострадали и люди.