Сибирячка протаранила десяток припаркованных автомобилей в Кировском районе — видео безумных маневров

— Всего повреждены 11 автомобилей. У моего разбиты бампер, фара, поврежден капот. Это сделала наша соседка. Сегодня около 6 утра мы только закончили оформлять протокол о ДТП, на нём женщина эта присутствовала. Ей около 40 лет, больше я о ней ничего не знаю, — сообщила НГС Татьяна.

