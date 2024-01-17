Водитель на BMW X5 протаранил четыре автомобиля на Ипподромской — очевидцы сообщают о пострадавших

В Новосибирске на пересечении улиц Гоголя и Ипподромской BMW X5 собрал паровозик из автомобилей. Очевидцы сообщают о пострадавших. Информация появилась в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
Авария произошла 16 января, по словам очевидца, BMW X5 влетел в четыре машины. Автор ролика также отмечает, что в ДТП есть пострадавшие, он говорит, что скорая помощь забрала двух пострадавших: взрослого и ребенка. На видео мужчина также говорит, что на месте работали сотрудники Росгвардии, якобы они помешали скрыться виновнику аварии.
В пресс-службе Росгвардии информацию о том, что произошло ДТП подтвердили, но опровергли слова очевидца о желании виновника скрыться с места аварии. 16 января сотрудники охраны стали случайными очевидцами столкновения машин, они остановились и оказали помощь пострадавшим, вызвали на место экстренные службы.
— Через некоторое время к месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Попыток скрыться никто из участников дорожного происшествия не предпринимал. Заявлений и обращений граждан в адрес Росгвардии не поступало, — сообщили в пресс-службе.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску аварию не прокомментировали.
Вчера массовое ДТП произошло на улице Титова, в аварии пострадала 7-летняя девочка.