Водитель на BMW X5 протаранил четыре автомобиля на Ипподромской — очевидцы сообщают о пострадавших

Авария произошла 16 января, по словам очевидца, BMW X5 влетел в четыре машины. Автор ролика также отмечает, что в ДТП есть пострадавшие, он говорит, что скорая помощь забрала двух пострадавших: взрослого и ребенка. На видео мужчина также говорит, что на месте работали сотрудники Росгвардии, якобы они помешали скрыться виновнику аварии.