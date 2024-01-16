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Пострадал ребенок: названы подробности массового ДТП на Титова — столкнулись 3 машины

В результате ДТП 7-летнюю девочку доставили в больницу

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Авария произошла в 19:40 часов на улице Титова

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В Новосибирске вечером 16 января случилось ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу, в результате аварии пострадала 7-летняя девочка.

Авария произошла в 19:40 часов на улице Титова в Ленинском районе. По данным ведомства, автомобиль «Равон R2» ехал по дороге в сторону Троллейной, и у дома №36 столкнулся с машиной «Тойота Марк 2», которая была на встречной полосе и поворачивала на улицу Тихвинскую.

За рулем «Равона» находилась 37-летняя женщина, автомобиля «Тойота» — 32-летний мужчина. В результате ДТП машину «Равон R2» развернуло, и она столкнулась с автомобилем «Суксид», который двигался в попутном направлении.

— В результате ДТП пострадал: несовершеннолетний пассажир (девочка) 2017 года рождения, которая находилась в автомобиле «Тойота Марк 2» в дуу на заднем сиденье за пассажирским креслом, доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии находится наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

Информация о ДТП появилась в соцсетях, место аварии попало на видео.На участке происшествия было незначительно затруднено движение.

13 января в Новосибирске произошло ДТП, из-за которого машина выехала на тротуар и сбила женщину. Сибирячку госпитализировали в больницу, где она скончалась.

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ДТПАварияТитоваГИБДДНовосибирск
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