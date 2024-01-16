Пострадал ребенок: названы подробности массового ДТП на Титова — столкнулись 3 машины

За рулем «Равона» находилась 37-летняя женщина, автомобиля «Тойота» — 32-летний мужчина. В результате ДТП машину «Равон R2» развернуло, и она столкнулась с автомобилем «Суксид», который двигался в попутном направлении.



— В результате ДТП пострадал: несовершеннолетний пассажир (девочка) 2017 года рождения, которая находилась в автомобиле «Тойота Марк 2» в дуу на заднем сиденье за пассажирским креслом, доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

