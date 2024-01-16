«На месте бригада медиков»: автомобили столкнулись на улице Титова — видео с места аварии

Вечером 16 января на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», в столкновении участие приняли не менее 3 автомобилей.
Авария произошла вблизи дома №36 по улице Титова в Ленинском районе. В Сети опубликовали видео с места происшествия.
— На месте столкновения работает бригада медиков, — сказано в сообщении.
На кадрах можно заметить несколько автомобилей, которые включили аварийные сигналы.Их объезжают другие транспортные средства, которые находятся на дороге.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке аварии незначительно затруднено движение. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Несколько дней назад в Новосибирске на улице Жуковского произошла авария с участием трех автомобилей. Место ДТП попало на видео.