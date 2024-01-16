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«На месте бригада медиков»: автомобили столкнулись на улице Титова — видео с места аварии

По данным соцсетей, участие в ДТП приняли не менее 3 автомобилей

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Авария произошла вблизи дома №36 по улице Титова

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Вечером 16 января на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», в столкновении участие приняли не менее 3 автомобилей.

Авария произошла вблизи дома №36 по улице Титова в Ленинском районе. В Сети опубликовали видео с места происшествия.

— На месте столкновения работает бригада медиков, — сказано в сообщении.

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На участке дороги несколько автомобилей включили аварийные сигналы

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах можно заметить несколько автомобилей, которые включили аварийные сигналы.Их объезжают другие транспортные средства, которые находятся на дороге.

По данным 2ГИС, на участке ДТП незначительно затруднено движение.

По данным 2ГИС, на участке ДТП незначительно затруднено движение.

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Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке аварии незначительно затруднено движение. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько дней назад в Новосибирске на улице Жуковского произошла авария с участием трех автомобилей. Место ДТП попало на видео.

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