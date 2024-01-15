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Двое в больнице. В Новосибирске произошла жесткая авария с тремя машинами — момент ДТП попал на видео

Судя по кадрам, кузовы автомобилей разбились всмятку

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На улице Жуковского в Новосибирске произошло жесткое ДТП с участием сразу трех автомобилей

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Вечером 14 января на улице Жуковского в Новосибирске произошло жесткое ДТП с участием сразу трех автомобилей.

Перестраиваясь, водитель «Тойота Марк» наехал на попутно двигавшийся «Лексус», после чего оказался на встречной полосе и там столкнулся с «Сузуки». Об этом НГС сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения, утверждает Telegram-канал «АСТ-54 Black». На одну из видеозаписей, которую опубликовал канал, попал момент столкновения. На ней видно, как одна из машин резко въехала в другую. Также очевидцы засняли последствия происшествия: судя по кадрам, у автомобилей сильно смялись кузовы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Момент аварии попал на записи с камер видеонаблюдения

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

По информации ГИБДД, в результате происшествия пострадали водитель «Тойота» 1996 года рождения и водитель «Сузуки» 1997 года рождения. Их госпитализировали с травмами. На месте ДТП работали сотрудники ДПС.

Ранее пьяный водитель влетел в КАМАЗ на трассе под Новосибирском — погиб пассажир.

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