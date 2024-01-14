Пьяный водитель влетел в КАМАЗ на трассе под Новосибирском — погиб пассажир

В Новосибирском районе сегодня, 14 января, ночью произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек и двое получили травмы. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, авария случилась в 01:10 на трассе Р-254 «Иртыш».
Водитель «Тойота-Камри» ехал со стороны Новосибирска. У него в крови нашли алкоголь. В какой-то момент
— В результате происшествия один пассажир «Тойоты» погиб, водитель и еще один пассажир травмированы — возраст и личности устанавливаются, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Обстоятельства ДТП выясняются. Водителю может грозить лишение свободы от 5 до 12 лет.
Вчера, 13 января, в Новосибирске произошло ДТП, из-за которого машина выехала на тротуар и сбила женщину. В результате сибирячку госпитализировали в больницу, где она скончалась.