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СрочноЧто известно о сбитой на остановке сибирячке
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Пьяный водитель влетел в КАМАЗ на трассе под Новосибирском — погиб пассажир

Водитель и еще один пассажир получили травмы

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Водитель «Тойоты» получил травмы

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В Новосибирском районе сегодня, 14 января, ночью произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек и двое получили травмы. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, авария случилась в 01:10 на трассе Р-254 «Иртыш».

Водитель «Тойота-Камри» ехал со стороны Новосибирска. У него в крови нашли алкоголь. В какой-то момент 37-летний водитель не справился с управлением и на 1439-м километре столкнулся с попутным КАМАЗом.

— В результате происшествия один пассажир «Тойоты» погиб, водитель и еще один пассажир травмированы — возраст и личности устанавливаются, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Обстоятельства ДТП выясняются. Водителю может грозить лишение свободы от 5 до 12 лет.

Вчера, 13 января, в Новосибирске произошло ДТП, из-за которого машина выехала на тротуар и сбила женщину. В результате сибирячку госпитализировали в больницу, где она скончалась.

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